Zadaním ministra obrany je uspokojiť vybraných oligarchov, o potreby vojakov sa nezaujíma, zhodnotil Naď Kaliňákov rok v rezorte

Kaliňák u výrobcov zbraní v ZVS holding Snina a v Chemku Strážske Video Archívne video

Naď dúfal, že niekde pomedzi to sa bude reálne zaujímať o potreby vojakov. To sa podľa neho však nestalo. „Iste si pamätáte moje vyjadrenia spred roka, keď som sa nádejal a úprimne dal šancu ministrovi Kaliňákovi, že napríklad predstaví koncept rozvoja ozbrojených síl, že bude pokračovať v zásadných investíciách do infraštruktúry, ktoré sme odštartovali, a predstaví nové strategické modernizačné projekty,“ doplnil predseda Demokratov.

Čítajte viac Valášek: Kaliňák chce posielať na Ukrajinu viac munície než Naď. To je iná vec, oponoval minister

Naď upozornil na to, že dodnes nie je podpísaný kontrakt, ktorý má minister v šuplíku už rok. „Hovorím o systéme protivzdušnej obrany, pričom si všetci pamätáme, že v kampani to považovali za nosnú tému. Rovnako sa rozplynuli sľuby o zmene Obrannej dohody s USA, ktorá je do dnešného dňa v rovnakom znení, aj keď sa dušovali, že keď prídu do vlády, citujem, roztrhajú zmluvu na franforce, pretože je údajne vlastizradcovská,“ zdôraznil exminister obrany, ktorému sa súčasne nepáči, ako sa snažia oklamať spojencov. „Prezident Peter Pellegrini a Kaliňák chodia do Bruselu sľubovať, že Slovensko pod ich vedením bude vynakladať na obranu vyše dvoch percent HDP. No potom prídu z Bruselu oficiálne čísla a dozvedáme sa, že investície do našej obrany sú hlboko pod touto hranicou,“ zdôraznil Naď s tým, že takto nevyzerá minister, ktorý robí a zaujíma sa.

Čítajte viac V Strážskom vznikne závod na výrobu náplní pre veľkokalibrovú muníciu, v Snine Kaliňák otvoril novú linku na výrobu delostreleckej munície

„Aby som nebol len kritický, tak ak mám niečo pochváliť, tak je to to, že minister Kaliňák pokračuje v projektoch, ktoré sme začali v oblasti modernizácie, je to pre mňa zadosťučinením, že boli kvalitne pripravené,“ podotkol Naď a spresnil, že ide napríklad o projekty BOV 8×8, pásové obrnené vozidlá CV 90 či viacúčelové vozidlá 4×4 Oshkosh. Súčasne pochválil vládu Roberta Fica (Smer-SD) za to, že SR vyváža minimálne trikrát toľko munície na Ukrajinu, ako to bolo za vlády Eduarda Hegera (Demokrati). „No a čo ukáže budúcnosť? To neviem, pretože nikto, vrátane najvyššieho vojenského velenia, nemá vedomosť o nejakej systematickej koncepcii alebo pláne modernizácie. Jediné čo evidujem sú nahnevané správy vojakov, že vláda chystá za milióny eur opäť ďalšiu nezmyselnú vojenskú prehliadku,“ uzavrel Naď.