Ďalší senior s nabitou zbraňou v blízkosti politikov. Chcel sa dostať na oslavy na Dukle

Počas osláv na Dukle, ktoré sa konali 6. októbra, vstupoval do chráneného priestoru 76-ročný muž so zbraňou. Bol však držiteľom zbrojného preukazu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová. Na oslavách sa zúčastnili aj vrcholní predstavitelia štátu.