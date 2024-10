Danko si kopol už aj do Sakovej. Zakrýva vlastné problémy? Politológ: Hlas môže ochromiť celú koalíciu, má na to dosť hlasov

Danko: Huliak nie je celý svet. Myslí, že na koaličnej rade nemá čo robiť Video Zdroj: TV Pravda

Predseda SNS sa obul do Sakovej v nedeľnej diskusii na Markíze, keď sa ho moderátorka pýtala na nárast cien energií po dvojročných štátnych dotáciách. „Samozrejme, aj mňa to desí,“ priznal a podotkol, že štát už dnes dotuje domácnosti, a preto od Sakovej SNS žiada, aby prišla nie s plošnými dotáciami, ale s adresnou pomocou.

Kedy ministerka opatrenia predstaví, nepovedal, no už včera bolo podľa neho neskoro, a aj preto sú v SNS nervózni, čo vyúsťuje do hádok medzi SNS a Hlasom. „Je to rezort na zodpovednosti Hlasu,“ zdôraznil. „Ak by to nepredstavila, asi ju postihne osud pani Dolinkovej,“ vyhlásil Danko s tým, že síce rešpektujú každého ministra v koalícii, no ak ich kroky naberú „rozpätie nekompetentnosti, ako to bolo u Dolinkovej“, tak sa chcú ozvať.

Verí, že Šaško neskončí ako Dolinková

Sakovej stranícky šéf a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok s reakciou dlho nečakal a Danka vyzval, aby rešpektoval koaličných partnerov a upustil od opakovaných osobných výpadov voči ministrom Hlasu a zameral sa na svoje vlastné rezorty a riešenie problémov v SNS. Konflikty podľa neho len oslabujú vzťahy a spoluprácu v koalícii a podkopávajú schopnosť vlády riešiť zásadné otázky, ktorým Slovensko čelí.

„Odporúčam pánovi Dankovi, aby konečne začal venovať viac energie riešeniu vlastných problémov a prestal sa zameriavať na ministrov strany Hlas – sociálna demokracia, ktorí si poctivo robia svoju prácu a za ktorými sú jasné výsledky,“ reagoval Šutaj Eštok.

O pár hodín neskôr sa stručne ozvala aj ministerka hospodárstva. Je podľa nej škoda, že predseda národniarov nerešpektuje koaličných partnerov a opäť sa púšťa do osobných útokov. „Takéto konflikty neprospievajú koalícii. Rada si sadnem s pánom Dankom v krátkom čase a vysvetlím systém nastavenia kompenzácií,“ napísala Saková.

Nebolo to prvýkrát, čo sa Šutaj Eštok musel zastávať svojej ministerky. Podobne to bolo aj vtedy, kde šéf SNS kritizoval dnes už bývalú šéfku zdravotníctva Dolinkovú a tvrdil, že sa minister financií Ladislav Kamenický (Smer) nevie dostať do účtovných dokladov Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Šéf Hlasu vtedy Dankovi odkázal, že koalícia je taká silná ako jej najslabší článok. „Verím, že Andrej Danko si uvedomí, kto tým slabým článkom je a v diskusných reláciách sa v budúcnosti vyhne svojim mylným domnienkam a podrývaniu stability celej koalície,“ uviedol vtedy minister.

Danko v nedeľu uviedol, že ak SNS kritizovala Dolinkovú, tak preto, lebo za rok nepredviedla systémové zmeny a ohlásila investíciu do nemocnice v Ružinove, ktorú dnes popiera predseda Hlasu Šutaj Eštok. Kým exministerka to mala u Danka nahnuté, s jej nástupcom sa už stretol a vníma ho ako nového, mladého, vzdelaného človeka, ktorý je pripravený, aby predstavil vláde reformu.

„Verím, že nedopadne ako pani Dolinková pri budúcoročnom rozpočte, že príde opäť len s tým, že dajte, dajte peniaze, pretože do zdravotníctva ide dosť peňazí. Je tam dosť peňazí aj na platy,“ povedal o Šaškovi.

Nenaplnené ambície a „slniečkari“

Dankovi však neušli ani ministri školstva a práce Tomáš Drucker a Erik Tomáš. Do sporu s prvým z menovaných sa dostal pre školský zákon ešte cez leto. Drucker navrhoval, aby sa v prípade vyučovania o témach, ako je napríklad vzťahová a sexuálna výchova, zmenili pravidlá a aby bol na výučbu tém, ktoré sú nad rámec štátneho vzdelávacieho programu, potrebný informovaný súhlas rodičov. Danko s týmto návrhom však nebol spokojný. Opatrenie sa mu zdalo slabé a ministrovi školstva šiel oproti so striktnejšou verziou. Danko sa tiež vyjadril, že na ministerstve školstva mu prekážajú „slniečkari“.

Druckerov rezort vtedy reagoval, že síce oceňuje záujem kolegov z SNS o školstvo, no verí, že vnímajú dostatok problémov vo svojich rezortoch. Pingpong medzi koaličnými politikmi pokračoval aj nedávno, keď sa minister školstva na margo iniciatívy ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej meniť štátnu hymnu vyjadril, že nevidí žiaden dôvod na zmenu.

Dôvodom sporu s Tomášom bol zase konsolidačný balíček a rodičovský dôchodok. Danko tvrdil, že Tomáš na neho tlačil, aby sa dôchodok v rámci šetrenia zrušil. Minister to odmietol a lídra SNS obvinil z klamstva.

Tomáš už dávnejšie ako zdroj konfliktov označil Dankovu urazenosť, pretože po prezidentských voľbách a odchode Petra Pellegriniho nezískal funkciu predsedu parlamentu. SNS to však poprela. Podľa ministra práce to mal Danko povedať aj interne – kým post šéfa Národnej rady nedostane, neprestane na Hlas útočiť, a to aj za cenu pádu vlády. Tomáš ešte koncom septembra varoval, že útoky koaličného partnera smerujú aj k zákonom, ktoré vychádzajú z programového vyhlásenia vlády.

Ide teda zo strany Danka o pomstu za kreslo šéfa parlamentu? Podľa politológa Radoslava Štefančíka z Ekonomickej univerzity v Bratislave je neodškriepiteľným faktom, že medzi Dankom a Hlasom sú od vzniku vládnej koalície veľké problémy. „Pravda je, že Andrej Danko už dávno skáče Hlasu po hlave, len s tým rozdielom, že Hlas až teraz dáva o sebe vedieť, že sa mu to nepáči. Donedávna sa vo vzťahu k SNS nachádzal v značne submisívnej polohe, čo ho v očiach voličov strany mohlo poriadne degradovať,“ myslí si politológ.

Ak Hlas nezakročí a bude reagovať len ústne, Danko bude podľa politológa Michala Cirnera z Prešovskej univerzity vo svojich výpadoch pokračovať. „Pokiaľ napríklad Hlas neukáže silu presadením (zvolením) predsedu NR SR za Hlas, ako to je v koaličnej zmluve, alebo nezablokuje niektoré návrhy SNS, dovtedy bude SNS takpovediac na koni. SNS by prestala, ak by Fico povedal dosť. Hlas musí prinútiť premiéra zasiahnuť alebo sa to bude riešiť zlomyseľnosťami v činnosti koalície, ako som naznačil, Hlas môže ochromiť celú koalíciu, má na to dostatok hlasov,“ priblížil politológ.

Foto: TASR/Dano Veselský, Pavel Neubauer Andrej Danko, Matúš Šutaj Eštok Na snímke zľava minister vnútra a líder Hlasu Matúš Šutaj Eštok a líder SNS Andrej Danko.

Čo je teda za útokmi na partnerov?

Za Dankovými výpadmi smerom k ministrom Hlasu môže byť podľa Štefančíka prekrývanie vlastných problémov. Len nedávno klub SNS čelil zemetraseniu, keď ho opustila trojica poslancov z Národnej koalície na čele s Rudolfom Huliakom. Navyše v pondelok sa začala aj parlamentná schôdza, na ktorej čelí odvolávaniu ministerka kultúry – nominantka SNS.

„Ide o štandardnú stratégiu na zakrytie vlastných problémov. Ak má Andrej Danko problém s ministrami Tarabom a Šimkovičovou, hľadá radšej problémy aj inde, aby sa hovorilo aj o iných ministroch. Takto dúfa, že sa o ministroch SNS nebude tak intenzívne hovoriť,“ myslí si Štefančík.

Aj politológ Cirner si myslí, že ide o zastieracie manévre a pokusy o zameranie pozornosti na iné témy ako na problémy SNS. „Evidentne si pán Danko myslí, že môže Hlasu ukradnúť nejakých voličov, aby sa SNS udržala v parlamente. SNS stále túži vydupať si lepšie postavenie v rámci koalície, a preto je nutné, aby niekto ustúpil a vzdal sa svojho koláča, ktorý si rozdelili v rámci koaličnej zmluvy. Preto útočí na oslabený Hlas, ten sa hľadá po odchode Pellegriniho do Prezidentského paláca,“ hodnotí.

K verzii, že cieľom útokov je oslabiť Hlas, sa prikláňa aj politológ z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jozef Lenč. „Cieľom jeho (a Ficových, lebo bez jeho „požehnania“ by si to nedovolil) útokov je primárne ponížiť a oslabiť Hlas. Nedôveryhodný Hlas, „zašpinený“ súčasnou politikou koalície, nebude mať inú možnosť, iba zotrvať v koalícii so Smerom,“ skonštatoval.

Voči ministrom Smeru je Danko zhovievavejší. Štefančík nepredpokladá, že by sa na nich zameral, najmä keď mu šéf strany Robert Fico presunom Dušana Muňka zachránil poslanecký klub. Danko by si to nedovolil, i keď avizované rušenie IC vlakov z dielne ministra dopravy Jozefa Ráža (nom. Smeru) označil za choré. „Pri nominantoch Hlasu si to dovolí, lebo tým podporuje politiku Roberta Fica a nemá rešpekt voči Hlasu a jeho predsedovi (hoci to bol predtým Pellegrini a dnes je to Šutaj Eštok). Od Roberta Fica je závislý, bez Roberta Fica je ničím,“ skonštatoval Lenč.

Cirner sa domnieva, že taktikou Danka je v koalícii útočiť na Hlas a hľadať v ňom liberálov alebo neschopných nominantov a hodiť naň všetky koaličné chyby, len aby bola SNS za peknú. „Naopak, Smer je SNS nekritizovaný a SNS sa snaží Smer prezentovať ako sesterskú stranu. Kritizovať niekoho v Smere alebo nejakú jeho politiku bude preto SNS len po tom, čo sebakriticky niečo povie predseda Smeru Fico. Prečo by kritizovali Smer, ak im dodal poslanca do poslaneckého klubu SNS, aby ďalej mohol fungovať. Smer nie je cieľom kritiky SNS,“ skonštatoval.

Padne druhá ministerka?

Dôvod na výmenu Sakovej podľa Štefančíka zatiaľ neexistuje. „Ministerka Dolinková rezort zdravotníctva fakt nezvládala, ale nejaké nedostatky pani Sakovej zatiaľ neboli ani len diskutované. Ak by sa predseda vlády rozhodol navrhnúť prezidentovi odvolať pani Sakovú, prezident návrh vôbec nemusí prijať, keďže by to bola už druhá osoba z jeho materskej strany. Hlas by mohol konečne dupnúť nohou o zem a premiérovi odkázať, že odchádza z koalície. Pretože tak, ako je tých pár poslancov SNS dôležitých pre vládnu koalíciu, ešte dôležitejšia je účasť Hlasu. A na to sa v tejto diskusii akosi často zabúda,“ myslí si politológ.

Neočakáva ani, že by sa útok Danka na Sakovú prehĺbil do niečoho vážnejšieho a problém bude vyhnívať v obdobnej podobe aj naďalej. „Hoci si nevedia prísť na meno, predsedom oboch koaličných strán musí byť jasné, že obdobie medzi rokmi 2020 a 2023 nemôžu v žiadnom prípade dopustiť. Netreba zabúdať, že SNS je možno posledný raz v parlamente, takže Dankovi musí byť jasné, že akékoľvek prehlbovanie konfliktu bude mať deštrukčný vplyv na fungovanie jeho vlastnej strany,“ komentoval Štefančík.

Ak by predsa len na odvolanie došlo, Lenč si nemyslí, že by Sakovú premiér ušetril. Myslí si, že vypočuté nebudú ani výzvy Šutaja Eštoka, aby sa Danko zameral na svoje rezorty. Skôr podľa Lenča ustúpi minister vnútra.

„Premiér nemá prečo zasahovať. Jeho isto poteší, ak sa predseda konkurenčnej strany opäť prejaví ako slaboch a nechá si z vlády „odísť“ aj druhú podpredsedníčku. Ak by sa tak stalo, reagovať by mali najmä členky a členovia Hlasu a zbaviť sa predsedu, ktorý z ich strany robí „fackovacieho panáka“, o ktorého nominantoch rozhoduje predseda trojpercentnej strany,“ zhodnotil Lenč.

Cirner si nevie predstaviť, že by Saková odišla na popud SNS a neotriaslo by to koalíciou. Hlas podľa neho vie, že ak chce koalíciu zachrániť, nemôže reagovať „na detinskosť SNS príliš prudko“, ale skôr zákulisnými hrami. „Hlas vie, že koalícia by bola oslabená pádom ministerky Šimkovičovej (pravdepodobne dva hlasy by koalícia stratila – Kotlára a Šimkovičovú, ktorá by sa vrátila do parlamentu), ale preferenčne by to Hlasu pomohlo, dokonca by to ocenila aj opozícia, čo by mierne zvýšilo koaličný potenciál Hlasu aj pri opozičných stranách,“ myslí si prešovský politológ.