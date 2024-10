Fico kritizoval Fialu za jeho vyjadrenie k zmieru s Babišom. Bratislava je pripravená obnoviť rokovania s Prahou

Český premiér Petr Fiala svojím výrokom k nedávnemu zmieru slovenského ministerstva vnútra s predsedom českého opozičného hnutia ANO Andrejom Babišom podľa predsedu slovenskej vlády Roberta Fica spochybnil dôveryhodnosť slovenských inštitúcií a zasiahol do suverénnych záležitostí Slovenska. Vyplýva to z Ficovho príspevku na sociálnej sieti, v ktorom premiér zároveň zablahoželal občanom Českej republiky k výročiu vzniku samostatného československého štátu a vyjadril pripravenosť obnoviť spoločné rokovania vlád oboch krajín.

„Politici na oboch stranách rieky Moravy si musia uvedomovať, že kým oni odchádzajú, tak slovenský a český národ zostávajú. Nič v politickej agende nemá takú hodnotu, aby to ohrozovalo jedinečné slovensko-české vzťahy,“ uviedol Fico. Dodal, že preto on sám nikdy žiadnym spôsobom nezasahuje do vnútorných záležitostí Česka.

Súčasne vyjadril presvedčenie, že „nedávny výrok českého premiéra P. Fialu spochybňujúci hodnovernosť suverénnych slovenských inštitúcií v prípade zmieru s českým opozičným politikom slovenského pôvodu A. Babišom bol len výnimočným excesom nezakladajúcim tradíciu neoprávneného zasahovania do slovenských suverénnych záležitostí“.

Fiala minulý týždeň povedal, že zmierlivé riešenie sporu o evidenciu Babiša ako agenta tajnej polície ŠTB v komunistickom Československu mohlo byť slovenskou protislužbou za to, že šéf ANO otvorene podporoval Fica. Ešte predtým Fiala zmier medzi slovenským ministerstvom vnútra a Babišom označil za „handl“.

Slovenské ministerstvo, ktoré Babiš vlani zažaloval, v dohode o urovnaní sporu uznalo, že Babiš bol v dokumentoch ŠtB neoprávnene evidovaný ako agent a že s ŠtB vedome nespolupracoval. Zmier už schválil slovenský súd. Slovenský ústav pamäti národa, ktorý na Slovensku spravuje zväzky ŠtB, v reakcii na dohodu o zmieri uviedol, že oprávnenosť evidencie Babiša ako tajného spolupracovníka dokazuje viacero spisov.

Fico rovnako v príspevku na sociálnej sieti napísal, že slovenská vláda je pripravená kedykoľvek pokračovať v sérii spoločných rokovaní s českou vládou. Medzivládne konzultácie prerušil Fialov kabinet tento rok v marci. Krok zdôvodnil rozdielnymi názormi na kľúčové témy zahraničnej politiky. Týka sa to najmä vzťahu k Ukrajine, ktorá sa viac ako dva roky bráni ruskej invázii. Ficova terajšia vláda po vlaňajšom nástupe do úradu zastavila vojenskú pomoc Kyjevu zo slovenských štátnych zásob.