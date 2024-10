Škrty, čo zabolia: Mestá a obce prídu o milióny, ohrozené sú cesty, kultúra aj MHD. Odhady sú katastrofické, upozorňuje PS

Mestá a obce prídu o milióny eur, potvrdzuje to komunálna kalkulačka. Uviedli to poslanci Národnej rady (NR) SR z klubu opozičného Progresívneho Slovenska (PS) v reakcii na návrh novely nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) v pondelok predložilo Ministerstvo financií SR.