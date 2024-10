Odvolávanie Šimkovičovej: Poslanci Hlasu sa stretli s ministerkou. Šutaj Eštok rozhodol, ako sa strana zachová

Šimkovičová sa obhajovala v pléne parlamentu, opozícia podľa nej vo všetkom klame Video Zdroj: tasr

Trojica poslancov z koaličného Hlasu – Samuel Migaľ, Roman Malatinec a Radomír Šalitroš – ešte v pondelok oznámila, že nevie, ako bude pri odvolávaní Šimkovičovej hlasovať. Koalícia má v parlamente 79 kresiel zo 150.

Verdikt vyslovil v utorok dopoludnia minister vnútra a líder strany Matúš Šutaj Eštok. Poslanci za Hlas nebudú podľa neho hlasovať za opozičný návrh na odvolanie Šimkovičovej. „Môžu byť nejaké individuálne výhrady k individuálnym ministrom, ale vždy si to budeme riešiť na koaličnej rade za zatvorenými dverami,“ povedal Šutaj Eštok novinárom.

Poslanec Smeru Dušan Jarjabek vyhlásil, že hlasovanie poslancov za Hlas za odvolanie šéfky kultúry by bolo porušením koaličnej zmluvy. „Keď niekto povie ‚A‘, musí povedať celú abecedu. Samozrejme, ich panská vôľa, čo spravia. Len potom budú musieť povedať, čo spravia ďalej, a to ma zaujíma viac,“ vyhlásil Jarjabek.

Malatinec: Otvoríme otázku smerovania kultúry

Poslanec Hlasu Malatinec po stretnutí so Šimkovičovou povedal, že mali tvorivú diskusiu o tom, čo by do budúcna očakávali, aby v hlasovaní ministerku podporili. „Dohodli sme sa na tom, že otvoríme otázku smerovania kultúry, pracovnej skupiny, ktorá zasadne a budeme hovoriť o stratégii kultúry tam, kde to chce pani ministerka dostať za určité obdobie rokov,“ povedal poslanec.

Otvorili spolu aj tému projektu Obnovme si svoj dom a projektov, ktoré by sa mali zefektívniť. „Nie sme poslanci, ktorí rozbíjame vládnu koalíciu,“ podotkol s tým, že si cenia, že ministerka sa s nimi stretla. Debata bola podľa jeho slov konštruktívna. „Prisľúbila, že aj konštruktívne bude tento dialóg aj naďalej pokračovať,“ dodal.

Šimkovičová povedala, že dvere na ministerstve kultúry sú otvorené a vždy bola otvorená diskusii a nezatvárala sa do ulity. „Súhlasím aj s tým, že tieto debaty musia mať nejaký konštruktívny charakter, musí to byť v rámci slušnosti, čo samozrejme, je. Veľmi si vážim, že sa nahlas povedalo, že nikto tu nič nerozbíja, ale že spoločne ideme v nejakej súčinnosti a chceme vytvoriť nejaké spoločné dielo,“ povedala Šimkovičová po stretnutí.

Čítajte viac Odvolávanie Šimkovičovej: Podľa opozície škodí kultúre. Klamú, obhajovala sa ministerka. Bude hlasovanie tajné?

Ministerka podľa opozície škodí kultúre

Rozprava k odvolávaniu Šimkovičovej sa skončila v pondelok večer, návrh predložila opozičná poslankyňa Zora Jaurová (PS). Ministerke vyčíta nielen personálne zmeny na čele Slovenského národného divadla a Slovenskej národnej galérie, ale aj zrušenie verejnoprávnej RTVS, ohrozenie opráv pamiatok, chaos a klientelizmus v rezorte a Šimkovičovej výroky, ktoré sú podľa poslankyne ako vystrihnuté z 30. rokov minulého storočia.

„Konanie Martiny Šimkovej dnes škodí kultúre, škodí Slovensku, ale škodí najmä vládnej koalícii,“ skonštatovala poslankyňa. Pýta, či sa chcú prizerať na to, ako sa slovenská kultúra potápa ako Titanic. Jaurová vyzvala, aby za odvolanie ministerky hlasovali aj koaliční poslanci, ktorí s jej prácou spokojní nie sú. Navrhla preto tajné hlasovanie.

Vydrží koalícia do konca volebného obdobia? Áno, vydrží. Nie, nevydrží celé štyri roky. Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Nie, nevydrží celé štyri roky. 60,5% Áno, vydrží. 39,5%

Šimková sa v pléne bránila a návrh jej odvolania považuje za neopodstatnený a obsahuje zavádzajúce konštatovania. Opozícia podľa jej slov zosmiešňuje všetko, čo nie je v súlade s jej „videním sveta“, poslancov obviňuje tiež, že sa vysmievajú zo štátnych symbolov a tvrdí, že slovenská kultúra sa nerúca.

Traja poslanci z Hlasu nevedia ako zahlasujú za odvolávanie Šimkovičovej Video Zdroj: tasr

„Nikto z Ministerstva kultúry nikomu nebráni tvoriť a umelecky sa prejavovať vrátane novinárskeho prejavu. Aj keď úroveň žurnalistiky, kvality a dôveryhodnosť našich médií je asi na historickom minime,“ skonštatovala Šimkovičová.

Danko stojí za svojou ministerkou

Podporu Šimkovičovej vyjadrila strana SNS, ktorej je ministerka nominantkou. Predseda strany Andrej Danko v pléne povedal, že jej odvolávanie je zo strany opozície zbytočné, únavné a návrh nemá žiadnu cenu.

„Pani ministerka, máš našu podporu. Nedaj si zobrať energiu týmito zlými ľuďmi. Sústreď sa na prácu. Keď do teba kopú, ideš dobrou cestou, keď ťa to bolí, ideš ešte lepšou,“ odkázal Danko Šimkovičovej. Je zástancom toho, aby ministri za SNS neboli len údržbári. Odvolávanie považuje za zabíjanie času a PR opozície. „Nepredlžujte túto schôdzu. Táto koalícia podporuje Šimkovičovú. Chytila sa pozície a vnáša nový vietor,“ podotkol.

Šimkovičová čelí odvolávaniu. Jaurová vyzvala koaličných poslancov, aby hlasovali s opozíciou Video Zdroj: TASR

Hlasovať budú aj o Suskovi

Opozičnému návrhu na odvolanie ministra spravodlivosti Borisa Suska z funkcie sa venovali poslanci v piatok. Opozícia chce odvolať Suska okrem iného pre jeho rozhodnutie podať dovolanie v prípade právoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a prerušiť jeho výkon trestu odňatia slobody až do rozhodnutia Najvyššieho súdu SR o dovolaní.

Suska kritizujú aj za presadenie trestných kódexov. Šéf rezortu spravodlivosti si za svojimi krokmi stojí. Deklaruje, že v prípade Kováčika konal podľa štandardných inštitútov právneho systému.