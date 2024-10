Huliakovci sa vzdali rokovania na protest proti odvolaniu riaditeľa Štátnej ochrany prírody

Poslanec Rudolf Huliak a jeho kolegovia z Národnej koalície/Nezávislí kandidáti Pavol Ľupták a Ivan Ševčík sa rozhodli nezúčastniť sa na nasledujúcich rokovaniach v parlamente. Uviedli to na dnešnom brífingu. Ide podľa nich o reakciu na odvolanie riaditeľa Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR) Štefana Kysela.

Podľa Huliaka bol Kysel odvolaný, pretože odmietal plniť nezmyslené príkazy od ministra životného prostredia Tomáša Tarabu alebo štátneho tajomníka Kuffu. „Myslím si, že toto je absolútne konečná pre nás. Dostali sme odkaz, že sme nepotrební, že majú 76 hlasov aj bez nás. Vyústilo to do toho, že ak nie sme potrební a pritom deklarujeme súdržnosť s vládnym programom, tak sa dnes a zajtra (v stredu) nezúčastníme na rokovaní v parlamente ani na hlasovaní. To je reakcia na tlak, ktorý bol na nás vyvinutý,“ vysvetlil Huliak.

„My nikdy nepovieme, že ideme do opozície. Bolo by to proti nášmu presvedčeniu ísť proti Slovensku. S nami sa jednalo ako s užitočnými hlupákmi. Po roku sme prejavili nespokojnosť a preto sú voči nám vyvodzované postihy. Verím, že táto vláda začne s nami komunikovať na úrovni partnera. Naša deklarácia je jasná, sme za dodržiavanie vládneho programu, konzistentní s vládou Roberta Fica, čo deklarujeme,“ povedal Huliak.

Nezaradení poslanci z Národnej koalície okolo Huliaka upozornili na neodôvodnené odvolanie riaditeľa Štátnej ochrany prírody SR Štefana Kysela. Podľa Huliaka, Kysel opakovane žiadal Ministerstvo životného prostredia SR o prepracovanie usmernenia k synantropným medveďom. „Tento zákon je mimoriadne spackaný a neumožňuje strieľať medvede tak, ako to bolo deklarované ministrom Tarabom,“ tvrdil Huliak.

Poslanec upozornil, že napriek ročnému prírastku medvedej populácie, ktorý je podľa Karlovej univerzity v Prahe 700 kusov, smernica neumožňuje výrazné zásahy. Huliak tiež uviedol, že Kysel žiadal o financie na zazmluvnenie poľovníkov ako súčasti zásahových tímov a o udelenie druhovej výnimky z ochrany medveďa z Natury 2000 v Bruseli. „Včera nám vyhodili nášho odborného garanta, lebo odmietal plniť nezmyselné príkazy,“ uviedol Huliak. Zdôraznil, že napriek problémom s komunikáciou so súčasnou vládou Národná koalícia zostáva verná vládnemu programu Roberta Fica.