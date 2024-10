Črtá sa vládna kríza? Huliakovci chcú pozvanie k stolu. Politológ: Bola to otázka času, vznikajú paralelné mocenské štruktúry

Taraba: Keď sa Huliak rozhodne, že položí vládu, je to jeho zodpovednosť Video Zdroj: tasr

Výhrady predkladateľky návrhu na odvolanie opozičnej poslankyne Progresívneho Slovenska (PS) Zory Jaurovej si Šimkovičová vypočula ešte v pondelok. Jaurová jej odkázala, že škodí kultúre, a koaličných poslancov, ktorí s jej prácou tiež nie sú spokojní, vyzvala, aby hlasovali za jej koniec.

„Konanie Martiny Šimkovej dnes škodí kultúre, škodí Slovensku, ale škodí najmä vládnej koalícii,“ uviedla poslankyňa PS. Jaurová jej vyčítala nielen personálne zmeny na čele SND a SNG, ale aj zánik RTVS, ohrozenie opráv pamiatok, chaos a klientelizmus v rezorte a výroky „ako vystrihnuté z 30. rokov“ minulého storočia.

Šimkovičová sa v pléne bránila, že návrh obsahuje zavádzajúce konštatovania a považuje ho za neopodstatnený. Nesúhlasí ani s tým, že sa slovenská kultúra rúca. „Nikto z ministerstva kultúry nikomu nebráni tvoriť a umelecky sa prejavovať vrátane novinárskeho prejavu. Aj keď úroveň žurnalistiky, kvality a dôveryhodnosti našich médií je asi na historickom minime,“ skonštatovala.

Ministerka „rebelantov“ presvedčila

I keď Šimkovičovú podporil v mene vlády minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) a postavil sa za ňu aj predseda SNS Andrej Danko, nahnuté to mala u trojice poslancov Hlasu Samuela Migaľa, Romana Malatinca a Radomíra Šalitroša. Tí v minulosti nepodporili ani odvolanie predsedu PS Michala Šimečku z postu podpredsedu parlamentu. Pochybnosti mali aj teraz a ešte pred hlasovaním sa chceli so Šimkovičovou zhovárať. K triu nerozhodných sa pridal z Hlasu ešte aj poslanec Ján Ferenčák.

Náznaky, že by mali hlasovať s opozíciou, odmietol v utorok dopoludnia minister vnútra a líder Hlasu Matúš Šutaj Eštok, ktorý za všetkých povedal, že poslanci Hlasu nebudú hlasovať za opozičný návrh.

„Môžu byť nejaké individuálne výhrady k individuálnym ministrom, ale vždy si to budeme riešiť na koaličnej rade za zatvorenými dverami,“ povedal novinárom. Na trojicu nerozhodnutých reagoval v pondelok poslanec Smeru Dušan Jarjabek. Ak by poslanci Hlasu hlasovali za odvolanie Šimkovičovej, bolo by to podľa neho porušením koaličnej zmluvy.

Do parlamentu tak ministerka zamierila aj v utorok. Malatinec po stretnutí skonštatoval, že mali tvorivú diskusiu o tom, čo by do budúcna očakávali, aby v hlasovaní ministerku podporili. „Dohodli sme sa na tom, že otvoríme otázku smerovania kultúry, pracovnej skupiny, ktorá zasadne, a budeme hovoriť o stratégii kultúry tam, kde to chce pani ministerka dostať za určité obdobie rokov,“ zhodnotil.

Otvorili spolu aj tému projektu Obnovme si svoj dom, za ktorú Šimkovičovú kritizovala aj opozícia, a tiež projektov, ktoré by sa mali zefektívniť. „Nie sme poslanci, ktorí rozbíjame vládnu koalíciu,“ podotkol Malatinec s tým, že si stretnutie cenia. Debata bola podľa jeho slov konštruktívna. „Prisľúbila, že konštruktívne bude tento dialóg aj naďalej pokračovať,“ dodal.

Šimkovičová mu na to pred novinármi povedala, že dvere na ministerstve sú otvorené a vždy bola otvorená diskusii a nezatvárala sa do ulity. „Súhlasím aj s tým, že tieto debaty musia mať nejaký konštruktívny charakter, musí to byť v rámci slušnosti, čo, samozrejme, je. Veľmi si vážim, že sa nahlas povedalo, že nikto tu nič nerozbíja, ale že spoločne ideme v nejakej súčinnosti a chceme vytvoriť nejaké spoločné dielo,“ zhrnula po stretnutí.

Politológ Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity v Bratislave pripomína, že títo traja „rebelujúci“ poslanci Hlasu sa zatiaľ prejavili iba raz. „Pri ostatných hlasovaniach ukázali svoju lojalitu k vládnej koalícii. Ani ich verejné vyjadrenia nie sú také radikálne ako rétorika poslancov okolo pána Huliaka. Povedal by som, že zatiaľ iba slabo hryzkajú, ale neublížia,“ zhodnotil.

Podľa politológa z Prešovskej univerzity v Prešove Michala Cirnera takto budú v parlamente vytvorené paralelné mocenské štruktúry – huliakovci a trojica z Hlasu – znamenať sťaženú logistiku pre koalíciu, pretože všetko dôležité bude nutné prerokovať navyše v rámci koalície s týmito skupinami.

Huliakovci čakajú na pozvanie

Keď sa zdalo, že problém „s rebelujúcimi“ poslancami je zažehnaný, v čase hlasovania o 11. hodine sa pred novinárov postavili poslanci Národnej koalície Rudolf Huliak, Pavel Ľupták a Ivan Ševčík. Ešte do minulého týždňa patrili pod klub SNS, keď však Andrej Danko odmietol premenovať klub SNS podľa ich požiadaviek, odčlenili sa, no Ficovmu kabinetu deklarovali podporu. Huliakovci mali iný názor aj na to, koho chcú podporiť na poste šéfa NR SR. S Dankom, ktorý ich odchodom takmer prišiel o poslanecký klub a musel ho zachraňovať Fico presunom Dušana Muňka, si odvtedy cez médiá posielajú odkazy. Poslednou kvapkou v ich spore malo byť odvolanie riaditeľa Štátnej ochrany prírody Štefana Kysela.

Huliakovci včera v parlamente zase oznámili, že sa v utorok ani v stredu nezúčastnia na rokovaní a hlasovaní, čím koalícia prišla v NR SR o tri hlasy. Dostali totiž odkaz, že sú nepotrební a vládny trojlístok má nadpolovičnú väčšinu aj bez nich. Ako sa však ukázalo, nemá. Poslanec Hlasu Ján Blcháč je totiž dlhšie práceneschopný, a tak sa koaličná „79“ znížila len na 75 poslancov, čím stratila v parlamente väčšinu. „Dnes a zajtra (v utorok a v stredu, poz. red.) nehlasujeme, tým pádom sa neotvorí schôdza,“ vyjadril sa Huliak. Ich tlačovku si prišiel pozrieť aj šéf envirorezrotu Tomáš Taraba (nom. SNS), o ktorom Huliak hovorí, že sa im pomstil.

Po hlasovacom fiasku Huliak očakáva, že s nimi začnú vládne strany komunikovať na úrovni partnera, a „nie len na úrovni užitočných hlupákov, ktorí budú stláčať tlačidlá, ako sa im povie“. Zopakoval, že sú za dodržiavanie vládneho programu a konzistentní s Ficovou vládou. „Čo sa týka odvolávania pani ministerky Šimkovičovej a pána ministra Suska, plne za nimi stojíme, pretože nie je dôvod na ich odvolanie,“ vyhlásil poslanec Ševčík.

Sankciám za neúčasť v pléne sa zrejme huliakovci vyhnú. Ako Štefančík vysvetlil, ide o klasickú obštrukciu, na hlasovaní sa nemusia zúčastniť. „Zrejme sú v práci, len nie sú prítomní v rokovacej sále. Poslanci sú teda vedení ako prítomní, len využívajúci obštrukciu, čo zasa nie je novou metódou, ako si vynútiť ústupky vládnej väčšiny,“ priblížil. Ak však ide o neospravedlnenú neúčasť, triu poslancov hrozí podľa Cirnera postih, napríklad zrážka zo mzdy.

Nezaradená trojka tiež očakáva, že ju vládne strany pozvú ku koaličnému stolu, kam od „rozkmotrenia“ s Dankom nemajú prístup, a že koalícia podpíše s Národnou koalíciou memorandum o spolupráci. Politológ Štefančík vníma kroky Národnej koalície ako vyššiu formu nátlaku, pretože ju zatiaľ zrejme nikto neberie vážne a nedosiahla to, čo si zaumienila. Cirner si myslí, že je to ukážka sily, čo by sa mohlo diať a ako by to mohlo skomplikovať prácu koalície, keď sa nebude hľadieť na jej záujmy.

Ohrozené schvaľovanie zákonov?

Huliak podľa Štefančíka v rozhovoroch prezrádza, že napätie v klube SNS bolo od začiatku existencie vládnej koalície a ku konfliktu alebo rozpadu by došlo bez ohľadu na to, ako sa mal klub volať.

„Názov klubu bola možno len zámienka na to, aby sa pán Huliak odstrihol od šéfa SNS. Predsa len, SNS sa prepadla pod hranicu zvoliteľnosti a nič nenasvedčovalo tomu, že by Danko na čele SNS tento negatívny trend dokázal zvrátiť a vrátiť SNS medzi strany so šancou vstúpiť do parlamentu aj po budúcich voľbách,“ uviedol. Podľa Cirnera bolo len otázkou času, kedy sa budú osobnosti z klubu SNS emancipovať. Pri huliakovcich sa však emancipácia zastaviť nemusí a „uvidíme“, kde politicky skončia Peter Kotlár a Tomáš Taraba.

Koalícia podľa Štefančíka zároveň doplatila na Dankovu kandidátku, na ktorej zlúčil tváre z rôznych politických subjektov. Vytvárať poslanecké kluby „podľa vzoru Igora Matoviča, t. j. z každého rožku trošku“ sa v kontexte poslaneckej stability podľa Štefančíka nevypláca.

Otázne je, ako sa poslanci okolo Huliaka budú správať ku koalícii ďalej. Predložených je množstvo zákonov a zákonodarcov čaká ešte schvaľovanie rozpočtu. Štefančík si myslí, že nemožno vylúčiť, že o všetkom sa bude rozhodovať za zatvorenými dverami. „Možno pôjde do Očovej nová cesta, možno ktosi dostane viac povoleniek na odstrel medveďa, prípadne nejaký rodinný príslušník bude môcť z republiky vyviezť viac dreva ako doteraz. Niektorí internetovo zraniteľnejší občania sa budú čudovať, ako rýchlo sa dá v politike dosiahnuť zhoda,“ zamýšľa sa politológ.

Cirner si nemyslí, že by bolo schvaľovanie zákonov v ohrození, bude len logisticky náročnejšie, lebo partnerov v koalícii neformálne pribudlo. „Z čoho sa pán Fico vždy vysmieval (zlepenec), tak teraz pôsobí jeho koalícia,“ doplnil politológ. Napriek situácii, do akej sa vládna koalícia dostala, sa domnieva, že „nikto z rebelantov“ nemá záujem na páde koalície.

Opozícia hovorí o rozpade koalície

Koaličné strany po neúspešnom otvorení hlasovania ukazujú prstom na opozíciu a hovoria o blokovaní rokovania parlamentu. Opozičníci totiž využili obštrukciu a pri prezentovaní sa v parlamente vytiahli kartičky a znemožnili koalícii hlasovať o procedurálnom návrhu. Keďže poslanec Blcháč je práceneschopný, huliakovci v pléne neboli, koalícia mala len 75 hlasov. Parlament tak nebol uznášaniaschopný.

„Opozícia blokuje rokovanie NR SR. Robí tak napriek tomu, že si je plne vedomá, že vládna koalícia má parlamentnú väčšinu, ktorú však v súčasných hodinách nevie uplatniť pre krátkodobú hospitalizáciu jedného koaličného poslanca. Je smutné, že opozícia neváha zneužiť na úzke politické ciele aj onkologického pacienta,“ poznamenali v spoločnom vyhlásení predsedovia poslaneckých klubov Smeru Ján Richter, Hlasu Róbert Puci a SNS Andrej Danko.

Poslanec PS Martin Dubéci hovorí, že konflikty vo vládnej koalícii sa preniesli už aj do NR SR, keďže nie je schopná prijímať zákony. „Vidíme pomalý, ale istý rozpad vládnej koalície, prvýkrát nebola schopná presadiť zákony. Je to výsledok extrémne zlých vzťahoch v koalícii a ešte horších vzťahov v SNS. Konflikty sa už preniesli na úroveň Národnej rady,“ skonštatoval Dubéci. Ak sa nič nezmení, podľa Dubéciho sa o zákonoch síce bude rokovať, no nebude možné o nich hlasovať. Líder PS Michal Šimečka reagoval, že ide o začiatok konca a sledujeme postupný rozpad Ficovej vládnej koalície.

O rozpade koalície hovorí aj opozičná SaS. „Dnešným dňom sa rozpadla koalícia a rozpadlo sa v podstate aj vládnutie Ficovej štvrtej vlády. Sami vidíte, že nedokážu ľuďom prinášať zákony, o ktorých oni rozprávajú, že sú to tie správne zákony, pretože nemajú nadpolovičnú väčšinu v NR SR. Momentálne majú iba 75 poslancov,“ podotkol predseda strany a poslanec Branislav Gröhling.

Predseda KDH Milan Majerský si myslí, že sme svedkami vládnej krízy. Nezaradená poslankyňa Martina Bajo Holečková (predtým KDH) reagovala, že koalícia oficiálne nemá 76 poslancov, čo podľa nej znamená, že nedokáže schváliť ani jeden zákon. „Ak vláda stratí väčšinu v parlamente, tak nemá legitimitu a mala by podať demisiu. Chcem preto vyzvať Roberta Fica, Matúša Šutaja Eštoka a Andreja Danka, aby ukončili toto trápenie a skončili,“ uviedla poslankyňa.

Podľa poslanca hnutia Slovensko Gábora Grendela koalícia stratila väčšinu v parlamente, a tak stratila legitimitu vládnuť a mala by podať demisiu. „Celé Slovensko a všetci občania SR sa za tie dva dni, keď bude akože Rudolf Huliak štrajkovať, môžu pýtať a my sa pýtame, čo si Rudolf Huliak vypýta za odmenu, že bude hlasovať s vládnou koalíciou,“ skonštatoval predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš.

Štefančík si nemyslí, že ide o vládnu krízu. Problém má totiž zatiaľ iba jeden poslanecký klub, „pričom ryba smrdí od hlavy“. „Je to práve šéf SNS, ktorý svojou túžbou stať sa šéfom parlamentu vnáša do koalície nestabilitu už od zvolenia Petra Pellegriniho za prezidenta,“ skonštatoval. Zatiaľ to nie je „také vážne“ ani podľa prešovského politológa, politický súboj však podľa neho môže koalíciu a skupiny v nej rozhádzať tak, že prestane byť aspoň na čas funkčná.