Platy sestier či záchranárov by mali rásť rovnako ako pred konsolidáciou, navrhla vláda

Platy sestier, pôrodných asistentiek, záchranárov a ďalších vybraných skupín zdravotníkov by mali v nasledujúcich dvoch rokoch rásť rovnako ako bolo plánované pred prijatím konsolidačných zmien. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorým sa mení zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti aj zákon o zdravotnom poistení. Ide o reakciu na požiadavky Lekárskeho odborového združenia (LOZ). Vládny kabinet zároveň odobril skrátené legislatívne konanie.

„U sestier, pôrodných asistentiek, zdravotníckych záchranárov a u ostatných zdravotníckych pracovníkov, ktorí mali koeficient pod 1,00 sa koeficienty navyšujú oproti teraz schválenému do stavu pred konsolidáciou verejných zdrojov, to je nárast valorizácie miezd o 9,7 percenta. U ostatných zdravotníckych pracovníkov sa navrhuje zvýšenie nárastu z troch na 6,44 percenta pre rok 2025 a pre rok 2026 sa navrhuje zvýšenie z troch percent na 8,05 percenta,“ priblížil rezort zdravotníctva v materiáli.

Úpravou sa zároveň navrhuje zvýšiť sadzbu poistného za poistencov štátu na posledný mesiac tohto roka z 4,5 na 6,55 percenta z vymeriavacieho základu. „Vzhľadom na skutočnosť, že skutočný počet poistencov, za ktorých platí poistné štát v roku 2024, je mierne nižší ako bol predpoklad, navrhuje sa na mesiac december 2024 zvýšenie sadzby za poistencov štátu tak, aby sa do výnosov verejného zdravotného poistenia skutočne dostala celková výška zdrojov, ktorá bola pre rok 2024 rozpočtovaná, to je suma 2 112 480 000 eur,“ ozrejmilo ministerstvo. Dodalo, že bez toho by si zdravotné poisťovne museli vytvoriť rezervu už v roku 2024 pre zúčtovanie so štátom pre rok 2025, čo sa negatívne premieta do účtovníctva zdravotných poisťovní.

Prijatím konsolidačného balíka vláda spomalila valorizáciu platov zdravotníkov na roky 2025 a 2026 z plánovaného rastu o 9,7 na tri percentá. Zmeny skritizovali zdravotníci naprieč celým sektorom. Sestry aj lekári hrozili podaním výpovedí z nadčasov aj riadnych výpovedí. V reakcii na to minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas) vyrokoval navyše finančný balík vo výške 100 miliónov eur určený na platy zdravotníkov. Už skôr avizoval, že na vládu predloží materiál, ktorý bude sestrám či záchranárom garantovať rovnaký rast miezd ako pred konsolidáciou. V prípade lekárov ponúkol v budúcom roku kompromis rastu platov o 6,44 percenta.