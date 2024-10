Aktuálna vnútropolitická situácia si podľa Pellegriniho nevyžaduje zásah hlavy štátu

Aktuálna politická situácia si nevyžaduje zásah hlavy štátu. Na stredajšom regionálnom výjazde v Martine to skonštatoval prezident SR Peter Pellegrini. Podľa jeho slov bude musieť premiér Robert Fico (Smer) pravdepodobne reagovať na aktivity poslancov za SNS v záujme garancie dôvery vlády v Národnej rade SR.

Doplnil, že utorkovú situáciu s nefunkčným parlamentom pozorne sledoval. „Pokiaľ koalícia bude schopná nachádzať pri zásadných rozhodnutiach väčšinu, tak prezident v tom nemá akú úlohu zohrať. Pravdepodobne pán premiér, ktorý musí získať pre svoju vládu a pre seba väčšinu, aby mal garantovanú dôveru v parlamente, bude musieť reagovať aj na aktivity poslancov zo strany SNS a nájsť režim, ako bude koalícia fungovať ďalej,“ podotkol Pellegrini.

Podľa vlastných slov zatiaľ nevidí dôvod, aby zasahoval do vnútropolitického a parlamentného diania. „Pokiaľ nedôjde k nejakej vládnej kríze, ktorá by ohrozila samotný chod štátu. Potom už do toho ako hlava štátu zasiahnem,“ dodal prezident.

Prezident si pripomenul výročie podpísania Martinskej deklarácie

Prijatie Martinskej deklarácie je mimoriadne významným dňom v histórii slovenského národa, ktorý stále nie je históriou celkom docenený. Pellegrini to uviedol v stredu v Martine po položení venca k pamätnej tabuli, ktorým si pripomenul 106. výročie podpísania Martinskej deklarácie.

Prezident pripomenul, že pred 106 rokmi desiatky našich národných reprezentantov podpísali v Turčianskom Svätom Martine Deklaráciu slovenského národa, alebo aj Martinskú deklaráciu. „Hoci sa to v dnešnej technologickej dobe zdá priam neuveriteľné, prišlo k tomu bez znalosti informácie, že nový spoločný štát Čechov a Slovákov je už realitou,“ vyhlásil Pellegrini.

Podľa jeho slov je Martinská deklarácia inšpiráciou aj pre súčasné Slovensko. „Martinská deklarácia patrí medzi tie vzácne historické momenty, ktorými sa musí inšpirovať dnes smutne rozdelená slovenská spoločnosť, ak chce toto rozdelenie niekedy prekonať,“ zdôraznil prezident. Upriamil pritom pozornosť na skutočnosť, že na prijatí Deklarácie slovenského národa sa zhodli desiatky osobností rôzneho vierovyznania, rôznej politickej orientácie, rôznych pováh aj svetonázorov.

„Verím, že ešte časom prehodnotíme prínos tohto obrovského dňa slovenskej histórie a dáme mu dôstojnejšie miesto v našom panteóne sviatkov. Zároveň by bolo určite zaslúženým pripomenutím si tejto významnej udalosti, ak by ju pripomínalo aj dôstojné miesto v našom hlavnom meste,“ dodal Pellegrini.

Foto: TASR, Daniel Stehlík Martinská deklarácia, pellegrini Prezident Peter Pellegrini kladie veniec k pamätnej tabuli počas slávnostného pripomenutia si 106. výročia podpísania Martinskej deklarácie 30. októbra 2024 v Martine.

V Turčianskom Sv. Martine sa 30. októbra 1918 stretlo v budove Tatrabanky viac ako 200 zástupcov politického a spoločenského života na Slovensku. Účastníci prijali návrh deklarácie. Dotvorili aj Slovenskú národnú radu (SNR), do ktorej zvolili 25 členov na čele s 12-členným výkonným výborom. V mene SNR napokon prijali aj Deklaráciu slovenského národa. Udalosť sa na Slovensku od roku 1993 pripomína ako pamätný deň.