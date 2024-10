Danko: Poslanci za SNS sa nenechajú vydierať. Je mi ľúto, že onkologicky chorý poslanec musel prísť hlasovať

Danko tiež zdôraznil, že si nepamätá v parlamente situáciu, kedy by poslanci podmieňovali svoje politické predstavy ultimátami a blokovali NR SR. Reagoval tak na situáciu s poslancami Rudolfom Huliakom, Pavlom Ľuptákom a Ivanom Ševčíkom (Národná koalícia, zvolení na kandidátke SNS), ktorí v utorok 29. októbra avizovali, že sa v ten deň, ani dnes, nezúčastnia zasadnutí NR SR a ani na hlasovaní.

Ako povedal Huliak na tlačovej besede, v tejto súvislosti očakávajú, že ich vládna koalícia „prizve ku koaličnému stolu" a podpíše s nimi memorandum o spolupráci. Spomenutí traja poslanci z Národnej koalície (NK) nedávno opustili poslanecký klub SNS a stali sa tak nezaradenými poslancami. Vládna koalícia má v parlamente väčšinu v počte 79 poslancov.

Danko tiež vyjadril ľútosť nad tým, že koaličný poslanec Ján Blcháč (Hlas-SD), ktorý je chorý, musel prísť do parlamentu, keďže opozícia neposkytla hlasy, ktoré boli potrebné na otvorenie schôdze. „Ale tými zodpovednými nie sú opoziční poslanci, ale sebectvo Huliaka a spol.," vyjadril sa Danko. Pripomenul tiež postoj predsedu vlády Roberta Fica (Smer) o tom, že nedovolia kupčenie či vydieranie vo vzťahu ku koalícii.

„Akákoľvek situácia by bola, my sa nedáme vydierať, ani v klube SNS," prízvukoval šéf národniarov. Podotkol, že voči týmto trom poslancom má svedomie čisté. „Verím, že ich nikto nezlomil, že ich nikto neovplyvňuje. Ak ich však ovplyvňuje ich ego, tak včera to prehnali," myslí si Danko a verí, že sa to nebude opakovať.

Hlasovanie v parlamente podľa Danka ukázalo, že zákony prechádzajú a situácie je riešiteľná, nie katastrofálna. Avizoval tiež, že do budúcna možno učinia zmeny v hlasovaní, a to tak, že sa bude hlasovať len v určité dni. Dodal, že to požadujú ako koaliční, tak aj opoziční poslanci, a to z dôvodu, aby mohli viac pracovať v regiónoch.

Na margo vzťahov s Huliakom a jeho poslancami sa Danko vyjadril, že zatiaľ nevidel zadefinované žiadne konkrétne požiadavky. „Viete, na to, aby ste si s niekým podali ruku, musíte definovať, čo ho trápi. Do dnešného dňa sme to nemali definované a ostali sme zo dňa na deň prekvapení tým správaním. Nemému dieťaťu ani vlastná matka nerozumie," skonštatoval. Poznamenal, že s človekom, ktorý stále stupňuje požiadavky a nevie, čo chce, sa nedá komunikovať. „Potrebujeme asi, aby im trošku vychladli hlavy," myslí si predseda SNS.