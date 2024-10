Analytik Jeseňák: Kolaps zdravotníctva nehrozí, odchody lekárov môžu niektorým nemocniciam pomôcť. Odborárom vždy ide o platy

Lekári nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach na Slovensku začali v utorok podávať výpovede. Urobilo ich tak viac než 2700. Obávaný kolaps zdravotníctva však podľa analytika Šimona Jeseňáka nehrozí. Štát má k dispozícii dostatok prostriedkov, ako situáciu zvládnuť. Môže napríklad vyhlásiť mimoriadnu situáciu, prípadne si požičať personál v Českej republike. Analytik tiež upozornil, že výpovede nemusia podať všetci lekári. Niektorým nemocniciam by to paradoxne pomohlo, pretože by sa im znížili výdavky na platy. Obavy odborárov, že transformácia nemocní povedie k ich skrytej privatizácii, označil za neoprávnené.

K téme kolabujúceho zdravotníctva sa dnes najviac vyjadrujú lekárski odborári, ktorí avizujú výpovede vyše 2 700 zdravotníkov. Ak sa ministerstvo zdravotníctva a lekári nedohodnú do konca roka, hrozí, že od januára niektoré zdravotnícke zariadenia nebudú schopné zabezpečiť pacientom zdravotnú starostlivosť. Zdravotnícky analytik a publicista z portálu Ozdravme, Šimon Jeseňák, v rozhovore pre televíziu TA3 uviedol, že situácia s výpoveďami lekárov nemusí byť až taká kritická, ako naznačujú odborári. Štát má podľa neho dostatok možností, aby katastrofe zabránil.

Aktuálne je podaných 2 713 lekárskych výpovedí a je možné, že toto číslo nie je konečné a lekárske výpovede budú pribúdať. Hrozí nám od januára kolaps zdravotníctva?

O počte 2 713 výpovedí hovorí predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský, to nie je fakt. Lepšie o tom budú informovaní riaditelia jednotlivých nemocníc. Momentálne tieto tvrdenia nevieme verifikovať. A či nám hrozí kolaps? Štát má stále dostatok prostriedkov a možností, ako túto silovú hru zahrať. Jednou z možností je vyhlásenie mimoriadnej situácie.

Faktom je, že odchádzajú lekári najmä z kľúčových oddelení a ich počet bude nižší. Ako je to so zdravotnou starostlivosťou o pacienta v budúcnosti?

Pevne verím, že minister zdravotníctva Šaško okrem rokovaní s LOZ má v pláne rokovať aj s Asociáciou nemocníc Slovenska, s Penta Hospitals, s Agelom a zároveň rokuje s Českou republikou o dočasnej výpomoci lekárov ako riešení krízovej situácie.

Myslíte si, že je to jediné riešenie, ktoré môže štát pre lekárov urobiť?

Čo ešte viac by mal urobiť? Momentálne požiadavky LOZ sú aj zakázanie transformácie nemocníc na akciové spoločnosti. Hlavným argumentom je, že to je cesta k privatizácii. Na Slovensku sa nachádza päť akciových spoločností, ktoré sú vo vlastníctve štátu a nikto ich nesprivatizoval. Konkrétne ide o Národný ústav srdcových chorôb, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Stredoslovenský ústav srdcových chorôb, popradská nemocnica, Východoslovenský onkologický ústav. Bez privatizácie fungujú už 18 rokov. Čiže toto je falošné strašenie pred transformáciou nemocníc.

Odborári sa obávajú transformácie nemocníc na akciové spoločnosti z dôvodu spomínanej skrytej privatizácie. Prečo si myslíte, že by tieto obavy nemali byť oprávnené?

Tieto obavy nie sú namieste, pretože ani jedna z týchto piatich akciových spoločností nie je sprivatizovaná, preto nerozumiem týmto obavám. Postupne sa ukazuje, že akciové spoločnosti hospodária vyrovnane alebo so ziskom, netvoria dlhy, platia za svojich zamestnancov sociálne odvody, nemajú splatnosť faktúr 400 dní. Môže sa vyskytnúť obava jedine z toho, že v akciových spoločnostiach platia tvrdé rozpočtové kritériá a teda musel by sa urobiť personálny audit a zistiť, či náhodou v niektorých nemocniciach nie je prezamestnanosť, zisťovalo by sa, ktorý lekár koľko pracuje. Či to teda nie je obava Lekárskeho odborového združenia práve z tohto.

Ďalšou podmienkou odborárov je sľúbený rast platov zdravotníkov. Počas prechodného obdobia dvoch rokov by v budúcom roku mali platy rásť o 6,4 %. Ale odborárom údajne nejde len o platy. O čo im ide?

Odborárom vždy išlo, vždy ide a vždy pôjde o platy.

Prečo im prísľub rastu platov nestačí?

Chcú viac, to je úplne normálne, každý chce zarábať viac. Ale nedodávajú B – zvýšime vám platy a čo si za to kúpime – lepšiu zdravotnú starostlivosť, lepší prístup, lepšiu kvalitu poskytovaných služieb? A navyše, automaticky a paušálne všetkým o isté percento. Platový a vekový automat nemal byť nikdy prijatý. To, že ho teraz len pozastavujeme, považujem za istú formu premrhanej príležitosti. Mohol sa aj zrušiť.

Hovorí sa, že v porovnaní so zahraničím sú platy zdravotníkov na Slovensku poddimenzované. Vy nesúhlasíte?

Ak hovoríme o platoch zdravotníkov, tak určite súhlasím s tým, že by ich platy mali rásť. Ak hovoríme o platoch lekároch, a je nutné zdôrazniť lekárov nemocničných, alebo tých, ktorí pracujú v ústavnej zdravotnej starostlivosti, tam sa platy, a áno, aj s príslužbami, blížia k sume 4 500 až 5 000 eur. To už naozaj nie sú zlé platy.

V prípade dvojmesačnej výpovednej lehoty lekári avizovali, že môžu pristúpiť aj k skorším výpovediam z nadčasov. Súčasnú situáciu môžeme porovnať so situáciou pred dvoma rokmi a taktiež aj s vážnosťou situácie v roku 2011. Vieme nájsť spojitosť? Dohodnú sa teda podľa vás lekárski odborári s ministrom zdravotníctva a môže sa minister inšpirovať minulosťou?

Môže. Keď bol ministrom zdravotníctva MUDr. Rudolf Zajac, tak aj jemu hádzali lekári plášte a protestovali aj proti transformácii. Minister Zajac vedel, čo robí, vysvetľoval svoje kroky, komunikoval so sektorom a v prvom rade by túto situáciu ani nedopustil. Táto situácia nastáva už tretíkrát a prestáva to byť vtipné.

Je podľa vás táto situácia natoľko vážna, aby sa stala premiérskou témou?

Zrejme áno, i keď súhlasím, že je to do značnej miery floskula. Lekárske odborové združenie sa veľmi chce stretnúť s premiérom Ficom a on ho zatiaľ odmieta. A ja sa mu ani veľmi nečudujem.

Aké sú podľa vás páky na rozlúsknutie tejto šachovej partie?

Pán minister im vychádza v ústrety a stretáva sa s nimi. Ale ak odborárski lekári nie sú ochotní ustúpiť z ničoho, tak to nie je rokovanie, ale niečo iné.

Je možné nájsť medzi týmito dvoma stranami kompromisné riešenie a ako by mohlo podľa vás vyzerať?

V prvom rade nie všetky nemocnice majú nedostatok lekárov. V prípade, že by istá časť lekárov z nemocníc odišla, tak niektorým nemocniciam by sa len uľavilo a nemuseli by dávať 92 percent disponibilných príjmov na platy lekárov. Je paradoxné, že výpovede sa dávajú prevažne v štátnych nemocniciach. Dvaja zvyšní najväčší poskytovatelia nemocničnej zdravotnej starostlivosti majú výpovede v jednotkách.

Ako vedia na prípadný odchod lekárov reagovať samotné nemocnice a ich vedenia?

Hľadať lekárov a zabezpečiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti, prípadne viesť rokovania s inými nemocnicami, ktoré toľko výpovedí nezaznamenali. A zabezpečiť plynulé poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Znie to hrozivo, keď v spádových nemocniciach a v najfrekvento­vanejších regiónoch bude chýbať polovica lekárov, vyzerá to, že situácia v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti môže byť ohrozením pre pacienta. Ako máme tomu rozumieť? Máme sa toho skutočne obávať?

Ale veď to je strašenie. Veď to je celý kľúč taktiky Lekárskeho odborového združenia – vyvolať paniku. Súčasne sa pohybujeme v číslach 2 700 výpovedí lekárov. Ja vám garantujem, že počet výpovedí časom nebude stúpať, naopak, bude klesať. Tí lekári sa nevytratia do stratosféry, stále tu budú. Pokojne môžu ísť do ambulantného sektora. A v prípade, ak tie výpovede dodržia, tak mnoho z nich má viacero úväzkov. Teda ak rátajú s tým, že budú mať podporu z úradu práce, tak veľmi tvrdo narazia.