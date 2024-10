Poslanci Smeru a Hlasu dúfajú, že koalícia bude fungovať so 79 poslancami

Fungovanie koalície len so 76 poslancami by bolo veľmi náročné a krehké. Zhodujú sa na tom poslanci Národnej rady (NR) SR Michal Stuška (Smer) a Ján Ferenčák (Hlas). Stuška verí, že situácia sa čoskoro vyrieši v súvislosti s nezrovnalosťami s nezaradeným poslancom Rudolfom Huliakom. Dodal, že je to hlavne na strane SNS. Ferenčák zdôraznil, že nie je zmyslom koalície, aby bola závislá od jedného poslanca.