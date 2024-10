Platy učiteľov stagnujú, vláda neplní vlastné sľuby, tvrdí PS. Drucker reaguje

Školstvo pre vládu nie je prioritou. V programovom vyhlásení vlády (PVV) sľúbila každoročné zvyšovanie mzdy zamestnancom v školstve, ktoré nedodržala. Upozornilo na to opozičné Progresívne Slovensko (PS) na stredajšej tlačovej konferencii. Poukázalo pritom na nedostatky kompenzačného príspevku, ktorý sa má zaviesť pre niektorých zamestnancov v sektore vzdelávania.

„Vyzývame vládu, aby dodržala vlastné PVV a pristúpila k zvýšeniu tabuľkových platov v školstve. Kompenzačné príspevky môžu byť milý doplnok, ale nemôže to byť náhrada systémového riešenia,“ zdôraznila poslankyňa Národnej rady SR Tina Gažovičová (PS).

PS: Zdravotníctvo po rokoch Ficových vlád kolabuje, pre premiéra to nie je téma Video V prípade, že sa zdravotníctvo nestane premiérskou témou, nepohne sa vpred. Naopak, situácia v ňom sa bude ďalej zhoršovať. Na utorkovej tlačovej konferencii na to upozornili predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka a poslanec Národnej rady (NR) SR Oskar Dvořák (PS).

Upozornila pritom, že kompenzačný príspevok je nepredvídateľný. Formulácia v zákone podľa nej dáva ministerstvu školstva veľký priestor na svojvôľu. Taktiež neposkytuje podporu pre všetkých zamestnancov v školstve. „Nedostanú ho vychovávateľky v družine, učitelia v základných umeleckých školách ani nepedagogickí zamestnanci v školstve,“ doplnila Gažovičová. Nerieši podľa nej ani nedostatok učiteľov.

Čítajte aj Od národnej tragédie k nežnej revolúcii: Drucker hodnotí prvý rok vo svojom rezorte

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR pre TASR reagovalo, že podporuje požiadavky na lepšie odmeňovanie zamestnancov školstva. Musí však zároveň podľa svojich slov rešpektovať potrebu konsolidácie verejných financií, bez ktorej nebude dlhodobo udržateľné ani financovanie vzdelávania.

Drucker odovzdal prvú digitálnu techniku, ktorá sa bude dodávať na základné a stredné školy Video Zdroj: TASR

„Rozpočet rezortu na rok 2025 vznikal v náročných podmienkach, no napriek tomu vláda aj v budúcom roku plánuje zvýšiť výdavky na školstvo o 20 percent. Súčasťou nárastu sú aj finančné prostriedky na kompenzačný príspevok, ktorý v súčte s jednorazovým príspevkom zvyšuje priemernú mzdu učiteľov cca od päť do 11 percent v závislosti od regiónu,“ doplnil odbor komunikácie a marketingu rezortu. So zástupcami odborov podľa neho minister školstva Tomáš Drucker (Hlas) pravidelne rokuje a bude v tejto spolupráci pokračovať.

Členka školského výboru Ingrid Kosová (PS) kritizovala riešenie ideológie na školách, ktorá podľa nej neexistuje. Vyžadovanie súhlasu rodičov s obsahom vzdelávania nad rámec učebných osnov spomenula členka školského výboru Viera Kalmárová (PS) s tým, že školám pridáva zbytočné povinnosti a spochybňuje bezpečné prostredie v školách.