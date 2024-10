Rezort životného prostredia zverejnil podmienky výzvy na obnovu domov po povodniach. Podávanie žiadostí sa spustí čoskoro

Na pomoc majiteľom rodinných domov v zaplavených oblastiach bola vyhradená suma 34,2 milióna eur. O finančný príspevok až do výšky 22 800 eur môže požiadať 1500 domácností z Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho, Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja. „Dobrou správou je aj možnosť vyplatenia zálohy vo výške až 7000 eur, ktorá uľahčí rodinám zvládnuť najnutnejšie opravy poškodených domov pred rozsiahlejšou obnovou,“ poznamenal rezort.

Okrem štandardných opatrení, ako zateplenie, výmena okien či kotla, inštalácia tepelného čerpadla a fotovoltiky výzva zahŕňa aj „povodňové“ výdavky spojené so sanáciou vlhkých konštrukcií, ktoré sú nevyhnutné pred samotným zateplením domov.

Povodňová situácia v Marianke Video Archívne video. / Zdroj: TV Pravda/Ľuboš Pilc

Rezort zdôraznil, že majitelia rodinných domov, ktorí sa rozhodnú zapojiť do mimoriadnej výzvy, by si mali premyslieť obnovu domu tak, aby ušetrili minimálne 25 percent energie, čo je jedna z dôležitých podmienok na získanie príspevku do výšky 22 800 eur. Obrátiť by sa mali na odborníkov, ktorí im vypracujú projektové energetické hodnotenie alebo energetický certifikát pred obnovou domu.

SAŽP spustí podávanie žiadostí prvý novembrový týždeň. „Žiadatelia sa nemusia báť, že sa do výzvy nestihnú zapojiť, keďže výzva bude otvorená do konca roku 2024. Snahou enviroagentúry je čo najskôr zazmluvniť predložené projekty žiadateľov a vyplatiť zálohy,“ uviedol generálny riaditeľ SAŽP Juraj Moravčík.