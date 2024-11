Medzi Slovákmi v USA je viac republikánov ako demokratov, hovorí Slovenka. Polarizáciu spoločnosti cíti aj v zámorí

Agnesa Marikovská Spišáková vyrastala v Moldave nad Bodvou, no už viac ako 19 rokov žije v štáte New Jersey v Spojených štátoch. USA čakajú po štyroch rokoch prezidentské voľby, v ktorých sa rozhodne či svetovú veľmoc povedie prvý raz žena prezidentka – demokratická kandidátka Kamala Harrisová, alebo sa hlavou štátu po druhýkrát stane republikánsky kandidát Donald Trump. Ako vyzerá kampaň pred americkými voľbami očami Slovenky za mlákou a aké volebné preferencie vníma v komunite Slovákov v USA?

Právo voliť prezidenta USA prináleží každému, kto dovŕši 18. rok života a má americké občianstvo. Priamo vo volebnej miestnosti sa musí podobne ako aj u nás preukázať svojím ID, teda obdobou nášho občianskeho preukazu. Ľudia, ktorí majú len takzvanú zelenú kartu, čiže ešte nemajú občianstvo, prezidenta voliť nemôžu.

Ako Agnesa uviedla v rozhovore pre Pravdu, informácie o voľbách im štát zaslal domov do poštovej schránky. „Asi dva mesiace pred voľbami sme dostali prvý leták, ktorý nás oboznamoval, akým spôsobom môžeme voliť ,“ priblížila Slovenka. Možností, ako hlasovať za novú hlavu štátu má hneď niekoľko.

Odovzdať svoj hlas vo voľbách mohla napríklad poštou, priamo domov jej prišla obálka a volebný lístok. Druhou možnosťou je voliť predčasne, až do nedele 3. novembra. „To znamená, že od minulej soboty sú otvorené volebné miestnosti a ľudia môžu ísť voliť aj pred volebným dňom,“ opísala. Treťou možnosťou je voliť priamo vo volebný deň, teda v prvý novembrový utorok, ktorý tento raz pripadol na 5. novembra.

Tabuľka s favoritom pred domom

V porovnaní so Slovenskom sa v USA hlasuje počas pracovného týždňa. Ide o historickú tradíciu, ktorá siaha až do roku 1845 a súvisí s tým, že USA boli v minulosti agrárnou krajinou. V novembri už bolo po žatve a predpokladalo sa, že účasť vo voľbách bude vyššia. V nedeľu sa voľby konať nemohli, čo zase súviselo s kresťanskou tradíciou. Do úvahy sa bralo aj cestovanie za volebnými schránkami.

Volebné miestnosti sa voličom prideľujú na základe bydliska, Agnesa pôjde voliť do miestnej školy. Voľbu si necháva na utorok. „Moja dcéra mala 18 rokov minulý týždeň, takže chceme ísť spolu v deň volieb, aby si to prvýkrát užila ako prvovolička,“ vyzdvihla.

Všíma si, že kým na Slovensku sú súčasťou predvolebnej kampane aj rozmerné billboardy s tvárami politikov, ktoré bijú do očí, v USA absentujú. Svojho favorita skôr propagujú sami ľudia. „Tu sú skôr menšie reklamy, volá sa to yard sign, ktoré si dávajú ľudia pred dom na dvor. Sú to menšie tabuľky, ktoré sa vpichujú do zeme. Sú na nich vypísané len mená kandidátov. Keď idem po ceste autom, tak sú všade, má ich každý druhý-tretí dom,“ priblížila.

Sympatizantov konkrétneho kandidáta spoznáte aj podľa auta. „Majú vlajky. Veľmi často vidíte autá, kde veje obrovská vlajka s nápisom Trump alebo Harris,“ opísala ďalej. Najrozsiahlejšiu kampaň však vníma na sociálnych sieťach. Obdobu slovenských stretnutí kandidátov s politikmi v mestečku, kde žije nezažila. Veľké predvolebné mítingy, ako tie v takzvaných swing states, ktoré majú tradične a historicky vyrovnanú podporu politických zástupcov, sledujú online.

Demokrati voličov sklamali

Agnesa hovorí, že veľa sa o prezidentských voľbách hovorilo aj v komunite Slovákov, do ktorej patrí. No čím sa voľby blížia, ľudia nimi začínajú byť presýtení. „Keď niekto spomenie voľby, tak sa už skôr nechcú o tom rozprávať, lebo ich to stresuje a majú toho už dosť,“ všimla si. Agnesa, ktorú ľudia na sociálnych sieťach poznajú ako Slovenku za mlákou, sa vo svojich videách snaží búrať mýty a skreslenú a často až neznášanlivú predstavu o Amerike. Ako hovorí, „hejty“ Ameriky sa jej väčšinou dotknú, keďže je to krajina, kde sa síce nenarodila, no žije tam a má ju rovnako rada ako rodné Slovensko.

V súvislosti s novým prezidentom alebo prezidentkou najviac Slovákov New Jersey podľa nej zaujíma imigračná politika a ekonomika, ale nedá sa to podľa nej zovšeobecniť, keďže témy závisia od presvedčenia a životných priorít. „Ľudia, ktorí majú deti riešia školstvo. Tam sú tiež veľmi kontroverzné plány na dvoch stranách,“ priblížila.

Voľby v štáte New Jersey vyhral pred štyrmi rokmi s náskokom nad Donaldom Trumpom demokratický kandidát Joe Biden. „Musím povedať, že po štyroch rokoch, ktoré demokrati boli vo vedení, je veľa ľudí, ktorí boli sklamaní z toho, ako viedli štát a USA. Poznám veľa ľudí, ktorí podporovali demokratov a teraz sú sklamaní a prikláňajú sa skôr k republikánom, takže sa to mení,“ skonštatovala. Pocitovo hodnotí, že v komunite Slovákov žijúcich v New Jersey by sa našlo viac republikánov ako demokratov, čo je pre ňu „prekvapujúce“.

Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že výsledok medzi Kamalou Harrisovou a Donaldom Trumpom môže byť veľmi tesný. Podľa Agnesy vnímať polarizáciu aj v spoločnosti. „Áno, veľmi. Toto vnímam už od roku 2020, keď sa to začalo. Polarizácia sa ešte prehlbuje. Je to výrazné aj tu,“ zhodnotila s tým, že vyhrotenú komunikáciu pozoruje najmä na sociálnych sieťach a najviac na Facebooku. „Ten vie byť veľmi krutý,“ podotkla.

I keď má prehľad medzi priateľmi, kto má akú volebnú preferenciu, hovorí, že sa o politike nehádajú. „Snažíme sa rešpektovať, že všetci nemusíme byť na tej istej strane. Máme všetci právo voliť za to, o čom sme presvedčení,“ doplnila. Na druhej strane, počula i príbehy rodín a kamarátov, ktorým sa pre odlišné názory rozvrátili vzťahy.

Na tínedžerov cielia na Tiktoku

V porovnaní s poslednou kampaňou pred voľbami v roku 2020, ktorá bola podľa Agnesy aj pre pandémiu covidu emotívnejšia, je tá aktuálna viac-menej pokojná. Najväčší rozdiel podľa nej spôsobili sociálne siete, vďaka ktorým je však kampaň 2024 oveľa intenzívnejšia. Najmä na TikToku, kde zasahuje aj tínedžerov.

Agnesa hovorí, že keď prišla do USA ako 24-ročná voľbami sa príliš nezaoberala, iba keď zapla televíziu a pustila si americké správy. Dnes dokonca kandidáti na senátorov posielajú smsky, aby sa svojim potenciálnym voličom predstavili.

A kto podľa Agnesy voľby vyhrá? V komunite Slovákov v New Jersey sa podľa nej skôr zhodujú, že voľby vyhrá republikánsky kandidát. „Tu si všetci myslia, že vyhrá Trump. Nehovorím, že v to aj dúfame, ale možno Kamala prekvapí a vyhrá,“ mieni Slovenka. Zaujímavé bude podľa nej tiež sledovať, ako sa ktorý kandidát postaví k výhre a prehre. Ak by vyhral Trump, Agnesa očakáva, že by sa mohli zmeniť limity na sociálne dávky alebo imigračná politika.