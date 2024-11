Fico v Pekingu vyrokoval dvojtýždňové dovolenky v Číne bez víz

Slováci budú môcť cestovať do Číny na obdobie do 15 dní bez víz. Slovensko je zasa pripravené zaviesť priame letecké spojenie medzi Bratislavou a Pekingom. Uviedol to v piatok slovenský premiér Robert Fico (Smer), ktorý je spolu s ministrami a podnikateľmi na oficiálnej návšteve Číny.