Fico a britský veľvyslanec sa osočujú pre vystúpenie v Rossija 1: Nehoráznosť. Starajte sa o seba

Fico: Hovorím nie Ukrajine v NATO. Myslím si, že Zelenskyj to pochopil Video

„Pán veľvyslanec, netuším, čo vás oprávňuje zasahovať do mojich mediálnych aktivít. Predstava, že by slovenský veľvyslanec v Londýne otvorene a verejne kritizoval britského premiéra za jeho mediálne výstupy, je absurdná. Mali by ste sa radšej zaoberať kvalitou výstupov západných médií k vojne na Ukrajine a zistili by ste, že sú často hrubou propagandou obhajujúcou neobhájiteľné,“ vyhlásil Fico vo videu. Veľvyslanca požiadal, aby sa zdržal podobných výstupov neoprávnene zasahujúcich do suverénnej slovenskej vládnej politiky. To, že na Slovensku reprezentuje väčší a silnejší štát, ho podľa Ficových slov neoprávňuje na neakceptovateľné správanie. „Slovensko nie je kolóniou Veľkej Británie,“ povedal Fico.

Fico: Ja za sebou rok vo vláde nemám Video

Veľvyslanec Baker vo svojom krátkom statuse na sociálnej sieti uviedol: „Je poľutovaniahodné, že pán premiér Fico súhlasil s rozhovorom s Oľgou Skabajevovou – osobou na sankčnom zozname Veľkej Británie aj Európskej únie. Tvrdenie, že Západ nemá záujem o mier, je nepravdivé. Podporujeme mierový plán #Zelenskyj. A najrýchlejší spôsob, ako dosiahnuť mier, je odchod Ruska z územia Ukrajiny".

Fico vyzval Bakera, aby mu uviedol jeden príklad mierovej iniciatívy Západu alebo Veľkej Británie v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Podľa neho žiadny neexistuje. „V apríli 2022 krátko po vypuknutí konfliktu urobili všetko, aby sa nepodpísali reálne pripravené mierové dohody. Zelenského mierový plán zapadol prachom ako nerealistický a namiesto jeho novej verzie ukrajinský prezident predstavuje plán víťazstva, v ktorom žiada rakety stredného a dlhého doletu, aby mohol zasahovať ciele na území Ruskej federácie,“ tvrdí Fico. Tento plán podľa neho nevedie k mieru, ale k tretej svetovej vojne.

Eximinister obrany Jaroslav Naď (Demokrati) reagoval, že bezhodnotová politika Ficovej vlády na „všetky svetové strany“ skončí vždy na východe. Premiér sa podľa neho stal najväčším ohrozením tejto krajiny a vážne pošpinil renomé Slovenska v zahraničí. „To, čo urobil Fico, si nedovolil žiaden iný premiér demokratickej krajiny. Táto vláda si myslí, že je to prejav sily kamarátiť sa s vrahmi, no každý odborník, bezpečnostný analytik či zodpovedný politik vám povie, že je to vážne ohrozenie slovenských záujmov,“ povedal Jaroslav Naď. Je presvedčený, že takto sa prikloniť na stranu Ruska znamená odkloniť sa od organizácií, do ktorých patríme a z ktorých pozitívne, ako ich členovia, ťažíme – či už je to Severoatlantická aliancia alebo Európska únia. „Zatiaľ s nami majú spojenci, ktorí sú na rozdiel od Ruska pripravení nás chrániť, trpezlivosť. No verte, že zo správ, ktoré mi chodia od súčasných ministrov obrany, Kaliňákových kolegov, viem, že Ficovej bezhodnotovej proruskej politiky majú plné zuby,“ uviedol Naď.

Veľvyslanec Ruskej federácie: Pokiaľ viem, na Ukrajine nie sú ruské vojská (archívne video z 23. februára 2022) Video

Exminister obrany sa zároveň zastáva vyjadrení britského veľvyslanca Nigera Bakera. Podľa Naďa je smutné, že britský veľvyslanec má viac proslovenské cítenie ako slovenský premiér. „Všimli ste si, že Fico sa nikdy negatívne nevyjadril k ruskému veľvyslancovi Bratčikovi? Je zaujímavé, že ten tu môže zavádzať od rána do večera, šíriť ruskú krvavú propagandu na našom území, klamať o zničených hroboch v Ladomirovej či priamo zasahovať do predvolebnej kampane na Slovensku, Fico vždy stiahne chvost a čuší,“ poukázal Naď. Odpoveď na to, prečo je tomu tak, by podľa neho dalo zodpovedné vyšetrovanie zahraničných spravodajských informácií o prepojení strany Smer na Rusko a jeho spravodajské služby.

Robert Fico vystúpil prostredníctvom videohovoru ako prvý politik členského štátu Európskej únie v propagandistickom programe televízie Rossija 1, kde sa bavil s moderátorkou Oľgou Skabejevovou, ktorá je známa aj ako „Železná panna putinovskej televízie“. Schvaľuje ruskú inváziu na Ukrajinu a popiera napríklad masaker v ukrajinskej Buči. Fico kritizoval európskych lídrov za ich postoje k vojne na Ukrajine a povedal, že by sa rád zúčastnil na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny na Červenom námestí v Moskve.