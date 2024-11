V koalícii je diskusia, že by sa Šutaj Eštok posunul na šéfa parlamentu. Petrík: Vláda sa potápa ako Titanic

Voľbou koaličného Hlasu na post predsedu Národnej rady je stále minister investícií Richard Raši. V koalícii však prebieha diskusia, že by sa na tento post posunul šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok (obaja Hlas). V diskusnej relácii V politike na televízii TA3 to uviedol minister práce Erik Tomáš (Hlas). O tom, kto by mohol byť novým ministrom vnútra, špekulovať nechcel. Opozičná poslankyňa Simona Petrík (PS) označila chýbajúci post šéfa parlamentu za medzinárodnú hanbu.