Slovenské osobnosti protestujú proti vystúpeniu premiéra Fica v ruskej televízii, spustili petíciu

„Jeho činy v poslednom roku doma i v zahraničí sú v príkrom protiklade aj s tým, čo hovoril alebo ako konal pred niekoľkými rokmi,“ upozornili.

Pod protest sa podpísali osobnosti ako herečka a diplomatka Magda Vášáryová, novinárka Ľuba Lesná, politológ Grigorij Mesežnikov, profesor ekonómie Juraj Stern, politológ Tomáš Strážay, sociologička Oľga Gyárfášová, informatik František Gyárfáš, analytik Pavol Demeš, archeológ Ladislav Snopko, politológ Jozef Bátora, politológ Alexander Duleba, aktivista Ján Orlovský, psychológ František Šebej, sociológ Martin Bútora, sociologička Zora Bútorová, psychiater Péter Hunčík, vydavateľ a publicista László Szigeti, diplomat Rastislav Káčer, ekonóm Ivan Mikloš, právnička Lucia Žitnanská, historička umenia Bohunka Koklesová, novinárka Soňa Gyarfašová, novinárka Denisa Havrľová, ekonóm Peter Gonda či lekár Peter Tatár.

Ako osobnosti pripomenuli, SR sa zaviazala, že bude právnym štátom, ktorý zaručí rovnaké podmienky pre každého občana SR. Pripomenuli, že SR je členom NATO a tiež Rady Európy. „Príslušnosťou k eurozóne sme sa pripojili k 20 štátom, ktoré používajú spoločnú menu, čo nám poskytuje mnohé výhody pre rozvoj hospodárstva a bezpečnosť financií našich obyvateľov. Vstup do Schengenskej dohody nám zaručuje voľný pohyb medzi signatárskymi krajinami,“ uviedli osobnosti s tým, že toto sa dosiahlo za 31 rokov existencie Slovenska, a to úsilím obyvateľov a za cenu obetí či politických zápasov. „Vďaka týmto krokom sa dnes môžeme považovať za úspešný a moderný štát, ktorý zabezpečuje vládu zákona, ochranu menšín a prosperitu pre občanov a tých, ktorí chcú žiť s nami,“ vyhlásili signatári s tým, že protestujú proti voluntaristickým krokom Fica, ktorými diskredituje SR pred spojencami. „Nepremyslenými vystúpeniami ničí prácu expertov na medzinárodné vzťahy a hospodársku spoluprácu,“ dodali signatári.

Osobnosti ďalej protestujú, aby sa premiér v mene ochrany seba a „našich ľudí“ pred nezávislým vyšetrovaním a zabezpečovaním si moci súkromne rozhodol, že stavbu budúcnosti občanov zbúra a urobí z nej ruiny. „Nedostal na to žiaden mandát, ani on, ani jeho vláda. Vystúpením v propagandistickej ruskej televízii, ktorej vysielanie je namierené aj proti nášmu štátu, prekročil všetky možné hranice, ktoré by sme mohli prejsť iba mlčaním alebo zdvihnutým obočím,“ zdôraznili osobnosti a upozornili, že žiadna moc, ktorá je získaná v slobodných voľbách, sa nesmie zmeniť na snahu o doživotné vládnutie za cenu nedodržiavania pravidiel demokratického štátu. „K protestu nás vedie záujem o zmysluplnú budúcnosť našej vlasti a budúcnosť ďalších generácií v Slovenskej republike. Tadiaľto cesta nevedie, pán predseda vlády,“ uzavreli signatári.

Ukrajinský šéf diplomacie o ruskej propagande Video Zdroj: Twitter D. Kulebu

Robert Fico vystúpil prostredníctvom videohovoru ako prvý politik členského štátu Európskej únie v propagandistickom programe televízie Rossija 1, kde sa bavil s moderátorkou Oľgou Skabejevovou, ktorá je známa aj ako „Železná panna putinovskej televízie“. Schvaľuje ruskú inváziu na Ukrajinu a popiera napríklad masaker v ukrajinskej Buči. Fico kritizoval európskych lídrov za ich postoje k vojne na Ukrajine a povedal, že by sa rád zúčastnil na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny na Červenom námestí v Moskve.