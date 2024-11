Transakčná daň v zdravotníctve sa od nového roka prenesie na pacientov

Každý bankový prevod, vrátane platieb za mzdy, sociálne a zdravotné odvody, tovary či prenájmy, bude podliehať tejto novej dani, na ktorú sa zároveň bude vzťahovať aj zvýšená DPH na úrovni 23 %.

„Štát vytiahne zo zdravotníctva peniaze za veľké ‚nič‘ – vlastne len za to, že niekto oficiálne a poctivo platí odvody, faktúry a platy zamestnancov – doslova za ‚umelo‘ vymyslenú výpalnícku daň," uvádza prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska Monika Palušková.

Baláž v Ide o pravdu: Niet inej cesty, ako kompromisná dohoda štátu a lekárov. Bratislava je zakliata, čo sa týka zdravotníctva Video

Tento krok by mohol podľa všeobecných lekárov negatívne ovplyvniť fungovanie nemocníc aj ambulancií. Podľa odborníkov zdravotníctvo, ktoré už roky zápasí s finančnými problémami, bude zasiahnuté novými zaťažujúcimi opatreniami vo výške vyše 40 miliónov eur ročne. Finančné prostriedky budú tak odčerpávané na už existujúcu zadĺženosť štátnych nemocníc, pričom sa predpokladá, že náklady sa budú musieť premietnuť do cien poskytovanej zdravotnej starostlivosti. „Dôsledky uvidíme už v prvých týždňoch v novom roku 2025. Poskyto­vatelia zdravotnej starostlivosti budú musieť financie určené na zvýšené platby za prenájom priestorov, lízingy zdravotníckych prístrojov, za kúpu benzínu, zdravotníckeho aj kancelárskeho materiálu, vzdelávanie či IT služby premietnuť do cien poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Je treba pripočítať ešte valorizáciu platov zdravotníckych pracovníkov," pokračuje Palušková.

Čítajte viac Ak chcete opraviť zuby, radšej to urobte do Vianoc. Od budúceho roka ceny u zubárov stúpnu o desiatky eur

Čítajte viac Vládne šetrenie zaplatia pacienti, varujú odborníci. Poplatky u lekárov stúpnu pre transakčnú daň a vyššie DPH

Očakáva sa, že vyššie poplatky a doplatky sa stanú bežnou praxou, pričom nie je vylúčené ani zvýšenie počtu hotovostných platieb alebo platieb mimo daňový systém. Situácia môže podľa spoločnosti obzvlášť negatívne ovplyvniť ambulancie na vidieku, ktoré budú mať problém zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre občanov. Narastajúce finančné bremená napokon skončia na pleciach občanov, čím sa existencia dostupného zdravotníctva stále viac vzďaľuje od reality. „Celú ťarchu tohto výpalníckeho nápadu štát napokon prenesie na už aj tak výrazne zaťažených svojich občanov/pacientov, zvýšia sa ceny existujúcich poplatkov a doplatkov v zdravotníckych zariadeniach, možno pribudnú ďalšie," uzavrela Monika Palušková.