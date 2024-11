Krúpa a Dostál kritizujú premiéra za návštevu Číny: Fico sa úplne stratil? Hanebne mlčí o tom, že Čína a KĽDR pomáhajú Rusku na Ukrajine

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) žiada predsedu vlády Roberta Fica (Smer), aby vyzval Čínu aj Severnú Kóreu, aby prestali podporovať Rusko vo vojne proti Ukrajine. Strana poukazuje na to, že Severná Kórea, ktorá pomáha Rusku, by bez čínskej pomoci nevedela prežiť. Fico o tom podľa liberálov hanebne mlčí a úplne stratil kompas v zahraničnej politike, vystupuje v ruskej televízii a kritizuje našich spojencov, vďaka ktorým sa môžeme ekonomicky rozvíjať.

„Fico sa úplne stratil? Vôbec nevie, kam patrí? Keď hovorí, že jeho prioritou je členstvo v EÚ a NATO, a to bude dodržiavať, tak chceme, aby vyzval Čínu a Severnú Kóreu, aby prestali podporovať Ruskú federáciou,“ povedal na tlačovej besede poslanec za SaS Juraj Krúpa.

Čítajte viac Fico vyrokoval dvojtýždňové dovolenky v Číne bez víz, ministri podpísali 13 dohôd

Čítajte viac Fica rozčúlila opozícia. Dôvodom je návšteva Číny, prečo?

Poslanec zároveň odsúdil Ficove vyjadrenia o vojne na Ukrajine, ktoré adresoval z Číny. Premiér podľa neho opäť slúži ruskej propagande, keď tvrdí, že vojna na Ukrajine sa neskončí, pokiaľ Západ bude naďalej podporovať Ukrajinu. „Pokrytecky mlčí o tom, že Čína a Severná Kórea priamo pomáhajú Rusku. Pamätáte si, ako Robert Fico fantazíroval a konšpiroval, ako sa do vojny na Ukrajine zapojí Macron a Francúzsko? Teraz, keď sú do bojov zapojení severokórejskí vojaci, ostáva ticho,“ zdôraznil Krúpa. Bez pomoci Číny by podľa Krúpu Rusko nevedelo vo vojne na Ukrajine pokračovať. Čína Rusku pomáha masívne ekonomicky aj dovozom duálnej technológie.

Podobná továreň bude stáť aj v Šuranoch. Ako vyzerá čínska baterkáreň zvnútra? Video

Krúpa pripomenul, že Peter Pellegrini pri nástupe do prezidentského úradu vyhlasoval, že bude dohliadať na to, aby princípy našej zahraničnej politiky a orientácie boli dodržiavané a aby sme nezišli z nášho kurzu. „Ja sa pýtam, kde je Peter Pellegrini? Videli ste ho po Ficovom vyjadrení v ruskej televízii alebo po jeho rečiach v Číne?“ pýta sa Krúpa. Ficova vláda podľa neho vrhá zlé svetlo na Slovensko, dostáva nás do stále väčšej izolácie.

Čítajte viac Pellegrini nula, Pavel 60. Prezidenti ukázali rozdielny postoj k vojne na Ukrajine

Poslanec Ondrej Dostál podčiarkol, že komunistická Čína je totalitný režim, ktorý nedovoľuje občanom slobodne rozhodovať o svojich životoch, neumožňuje im v demokratických voľbách rozhodovať o svojej krajine, masívne porušuje ľudské práva a slobody, a prenasleduje svojich politických kritikov. Sleduje svojich občanov, prenasleduje kresťanov, Ujgurov, Tibeťanov, príslušníkov Falun gongu a ohrozuje demokratický a mierumilovný Taiwan.

Zelenskyj Ficovi: Podporujte Kyjev, lebo Putin sa na Ukrajine nezastaví Video

„Robert Fico hovorí, že jeden a pol miliardy Číňanov žijúcich v kontinentálnej Číne nemôže žiť v slobodnej a demokratickej krajine, lebo by boli problémy. Hovorí, že diktatúra a totalitný režim sú vlastne pre Čínu a Číňanov dobré. Vraj to máme nechať na ostatných, nech si vyberú, akou cestou sa chcú uberať,“ poukázal Dostál s tým, že Fico tým zachádza oveľa ďalej ako predstavitelia iných krajín, ktorí privierajú oči nad porušovaním ľudských práv v Číne z dôvodu, že chcú s Čínou obchodovať. Zdôraznil, že Číňania si však túto cestu sami nevybrali, ale násilím o tom v občianskej vojne rozhodli čínski komunisti.