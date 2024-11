Progresívci kritizujú Kaliňáka: Rezort obrany dá za nové vozidlá viac ako 20 miliónov eur, avšak bez komunikácie a bez plánu

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer) podľa slov Valáška pritom nekomunikuje ani základnú predstavu o tom, ako majú vyzerať ozbrojené sily o niekoľko rokov. „Netušíme prečo práve teraz a aké to bude mať dopady. Takto sa to nerobí,“ okomentoval Valášek nákup vozidiel.

Valášek podotkol, že v každej normálnej krajine ministri obrany predkladajú plán rozvoja ozbrojených síl, ktorý schvaľuje parlament. V ňom sa na dva roky dopredu určuje, do akej techniky je potrebné investovať a koľko peňazí by na to malo ísť. „O nič také sa minister Kaliňák ani nepokúsil, hoci je už rok v úrade. Namiesto toho prehlbuje nesystémovosť a netransparentnosť,“ doplnil poslanec.

Expert na obranu a bezpečnosť Peter Bátor (PS) doplnil, že vozidlá nemusia byť podľa zmluvy kompletné hneď, ale až o rok. „Musia však byť dodané už do 20. decembra tohto roku. To evokuje nesystémové míňanie na ministerstve obrany – minúť peniaze do konca roka, stoj čo stoj,“ uviedol Bátor a upozornil, že takýmto spôsobom sa ozbrojené sily nebudujú.

„Minister Kaliňák vybral troch výrobcov a nové kusy zázračne našiel ležať na polici. Čo v čase, keď sa štáty bijú o každý voľný kus, znie ako neuveriteľný príbeh so šťastným koncom. Nákup za viac ako 20 miliónov eur nevznikne z večera na ráno,“ doplnil Bátor, ktorého zaujíma to, prečo minister o plánovanom nákupe neinformoval a prečo vybral práve tri firmy. Nákup podľa neho vzbudzuje aj ďalšie mnohé otázky. „Ak je cieľom testovať rôzne kusy techniky, v minulosti sa to vždy dialo na náklady výrobcu. Ak je to modernizácia, tak veľmi čudná a predraží údržbu,“ zhodnotil Bátor.