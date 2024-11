Harrisová vs. Trump. Poslancov sme sa pýtali, koho by volili. Komu by dali hlas Michelko, Migaľ, Remišová či Valášek?

Nevypočítateľnosť, obchodné vojny, rýchly koniec ruskej invázie verzus konzistentnosť, bezpečnostné záruky a vyššia úroveň komunikácie USA a EÚ. Američania si v utorok zvolia novú hlavu štátu, ktorá ich bude reprezentovať najbližšie štyri roky a bude patriť k najmocnejším osobnostiam sveta. Vyberať si budú z dvojice demokratická kandidátka Kamala Harrisová alebo republikánsky kandidát Donald Trump. Na to, ako by volili v amerických voľbách a ako sa budú po víťazstve Trumpa alebo Harrisovej vyvíjať vzťahy Slovenska a USA, sme sa pýtali poslancov Národnej rady.

Mažgút: Rozhodol by som sa pre konkrétneho kandidáta

Poslanec Smeru Ján Mažgút sa priamemu pomenovaniu svojho favorita vyhol. „V prípade, že by som mal toto výsostné právo, tak by som sa rozhodol pre jedného konkrétneho kandidáta,“ uviedol Pravde. „Je jeden kandidát a jedna kandidátka, takže z toho je asi jasné, pre koho by som sa rozhodol,“ pokračoval.

Mažgút hovorí, že mandát amerického prezidenta je v rámci celosvetovej politiky jeden z najsilnejších. „Nerád by som prejudikoval dopredu, aký bude vzťah amerického prezidenta ku Slovensku, skôr to poviem tak v globále, že uvidíme, keď sa ujme svojho úradu, či sa vzťahy medzi USA a Európskou úniou, resp. Európou ako takou a ostatným zvyškom sveta trošku unormálnia,“ uviedol.

Poslanec podotkol, že postoj Trumpa k vojenskej pomoci Ukrajine je všeobecne známy. Mažgút sa však čuduje, že EÚ sa stále snaží vojensky dotovať ukrajinskú stranu. „Potom sa pýtam, že ak dávame finančnú pomoc Ukrajine, z ktorej sa má nakupovať vojenská technika, tak sa pýtam, či vôbec EÚ, respektíve krajiny EÚ sú schopné túto vojenskú techniku produkovať. Finančné prostriedky na vojenskú pomoc sú jedna vec, výrobné kapacity sú vec druhá,“ zhodnotil.

Valášek: Lepšia pre Slovensko by bola Harrisová

Poslanec PS Tomáš Valášek hovorí, že nejde o súťaž krásy a na kandidátov sa pozerá z hľadiska toho, čo je lepšie pre Slovensko. „Tu mi vychádza pani viceprezidentka lepšie ako pán Trump z jednoduchého dôvodu, že pán Trump je protekcionista, chce uvaliť katastrofické clá na európske dovozné artikle vrátane áut. Ako ekonomika, ktorá do veľkej miery závisí od vývozu áut, pre nás by bolo strašné, keby sa začala obchodná vojna a automobilky, ktoré u nás generujú desaťtisíce džobov, by prišli o zisky. To by bola pohroma aj pre Slovensko,“ zhodnotil Valášek v ankete Pravdy.

Druhý dôvod, „prečo nie Trump“, je podľa Valáška bezpečnostný. „Trump dáva úplne jasne najavo, že NATO nemá rád. Otvorene povedal, že nemieni svojich spojencov chrániť, pokiaľ nebudú míňať minimálne dve percentá HDP na obranu, čo, bohužiaľ, táto vláda nemíňa,“ uvádzal ďalej. Ak by vyhral Trump, pre Slovensko by to bola zlé nielen kvôli jeho rétorike, ale aj preto, že sa počas prvého mandátu údajne pokúsil vystúpiť z NATO.

„Pani Harrisovej sa dá všeličo vyčítať. Myslím si, že demokrati vo vzťahu k Ukrajine vajatajú a nerozumiem celkom váhaniu, ale sa to nedá porovnávať s chybami, prípadne s rizikami, ktoré predstavuje Trump,“ zhodnotil.

Bývalý veľvyslanec pri NATO hovorí, že zvolenie Trumpa by so sebou prinieslo aj posilnenie populistov, nacionalistov a extrémistov po celom svete a jeho úspech by bol zlou správou pre demokratov a spustil by druhé kolo obchodných vojen.

A čo si myslí o tom, že by Trump ukončil vojnu do niekoľkých dní, ak by sa stal prezidentom? Podľa Valáška by to dopadlo podobne, ako keď chcel ukončiť napätie medzi Severnou a Južnou Kóreou. „Nič sa nestalo, rokovania k ničomu to neviedli, pretože pochopil, že to nie je také ľahké,“ zhodnotil poslanec.

„Tá jeho priam až komická, rozhodne naivná dôvera, že vie nejako svojou osobnosťou ľudí primať k tomu, aby zmenili dekády trvajúce postoje k vojne, mieru či svojich susedov. By som sa usmieval, keby to nebol americký prezident, a keby to nebolo z jeho strany také nezodpovedné a nebezpečné,“ zhodnotil Valášek.

Migaľ: Môj názor kopíruje americké prieskumy

„Nie som, našťastie, v situácii Američanov. Môj názor presne kopíruje americké prieskumy. To znamená, že nie som rozhodnutý ani tak, ani tak. Každý z kandidátov má svoje plusy a má svoje mínusy,“ uviedol poslanec Hlasu Samuel Migaľ pre Pravdu.

V prípade Harrisovej vníma, že chce ďalej podporovať Ukrajinu v jej bránení sa proti ruskej agresii, no na druhej strane vníma aj Trumpove slová, že pokiaľ by sa stal prezidentom, ukončí vojnu na Ukrajine.

„To je pre mňa veľmi kľúčové, pretože je to téma, ktorá sa nás ako Slovenska veľmi úzko dotýka, čiže v tomto momente nemám vyhranený názor na to, kto by mal byť alebo kto by bol lepším prezidentom,“ zhodnotil poslanec Hlasu. Pri Trumpovi tiež vníma, že je v porovnaní s Harrisovou expresívnejší a bulvárnejší. „Bude to mať veľký vplyv na Slovensko, pretože Amerika je globálny hráč, a tak, ako sa Američania rozhodnú, my sa podľa toho budeme musieť zariadiť,“ podotkol.

Myslí si, že je dôležitá vojenská podpora, aby sa Ukrajina bránila, no globálni hráči by mali pristúpiť k diplomatickému riešeniu. „Som presvedčený o tom, že by sa malo začať naozaj už intenzívne rokovať o tom, aký mierový plán zvoliť, akým spôsobom dostať dve znepriatelené strany za jeden rokovací stôl, aby sa vojna skončila,“ zdôraznil a dodal, že by bol rád, keby USA boli jedným z iniciátorov diplomatických rozhovorov.

Slovensko-americké vzťahy sú podľa Migaľa už dnes na veľmi vysokej úrovni, svedčí o tom aj dlhoročné diplomatické zastúpenie. Neočakáva preto, že by víťazstvo či už Trumpa, alebo Harrisovej výrazne ochladilo alebo zintenzívnilo americko-slovenské vzťahy. Domnieva sa však, že ak by zvíťazila Harrrisová, na vyššiu úroveň by sa mohla dostať zahraničnopolitická komunikácia medzi EÚ a USA.

Remišová: Pre Slovensko je lepšia Harrisová

Poslankyňa Veronika Remišová (Za ľudí) z klubu hnutia Slovensko, Za ľudí a Kresťanskej únie, hovorí, že by sa rozhodovala na základe toho, že je slovenská občianka.

„Z môjho pohľadu pre Slovensko, ale aj pre EÚ je jednoznačne lepšia kandidátka pani Harrisová, pretože nespochybňuje naše bezpečnostné záruky, nespochybňuje našu spoluprácu v rámci NATO, ktorá je pre nás mimoriadne dôležitá, najmä v časoch, keď pri našej východnej hranici je vojna,“ uviedla pre Pravdu poslankyňa.

Podobne ako poslanec SaS Juraj Krúpa a Valášek aj Remišová pripomína, že Trump pri viacerých príležitostiach spochybňoval a podkopával spoluprácu v rámci NATO. „Myslím si, že v tomto je konzistentnejšia a stabilnejšia záruka naše bezpečnosti pani Harrisová,“ podotkla.

Čaučík: Voľbu Američanov budeme akceptovať

Poslanec Marián Čaučík povedal, že za KDH sa nechce vyjadrovať k tomu, čo by bola lepšia alternatíva pre Slovensko, pretože jeho členovia nie sú občania USA.

„Je to ich voľba a takúto voľbu budeme akceptovať, uviedol s tým, že USA sú dôležitým partnerom Slovenska aj EÚ. Američanom zaželal zmierenie a dobrú spoluprácu, pretože, ako podotkol, voľby americkú spoločnosť veľmi polarizujú.

Ako by sa vyvíjali americko-slovenské vzťahy, je podľa Čaučíka ťažké predpovedať. „Museli by sme sa asi prispôsobiť niečomu, čo ja u pána Trumpa vnímam ako veľmi nepredvídateľnú politiku,“ zhrnul poslanec KDH.

Krúpa: Žiadne prekvapenie, volil by som Harrisovú

„Myslím si, že to nebude prekvapenie, ak poviem Kamala Harrisová,“ prezradil poslanec SaS. Od demokratov a Harrisovej očakáva kontinuitu a posilňovanie euroatlantických väzieb aj v kontexte obrany Ukrajiny. V prípade Trumpa očakáva, že by došlo k izolacionastickým tendenciám zo strany republikánov. Znamenalo by to podľa neho väčší tlak na Európu, ktorá by bola nútená vynakladať viac na vlastnú obranu, teda nie dve percentá HDP, ale napríklad aj tri.

Hovorí, že v prípade ľudí, ktorí dúfajú, že vyhrá Trump, by sa veľmi netešil, najmä pre jeho politiku voči Číne z obdobia, keď bol prvýkrát prezidentom a nastúpil trend obchodných vojen medzi USA a Čínou. „Niečo podobné už nastupuje aj na Slovensku,“ podotkol Krúpa. Môže to podľa neho znamenať, že nielen USA, ale aj Európa, a teda aj Slovensko budú mať s Čínou oveľa ostrejšie obchodné spory.

Povedať, ako by vyzerali USA po ďalších štyroch rokoch pod vedením Trumpa, je podľa Krúpu ťažké. Netreba podľa neho zabúdať na to, že Trump ešte v roku 2018 poskytol Ukrajine vojenskú pomoc vo forme protitankových zbraní Javelin a ďalšej techniky, ktorá pomohla Ukrajine v prvých dňoch efektívne sa brániť. Tiež si nemyslí, že sa Trumpovi podarí rýchlo zariadiť mier, ako to zaznievalo v kampani.

„Možno, že to bude robiť tak, že ju bude podporovať nepriamo ako Slovenská republika, že my vyvážame do iných krajín tak, aby to oni zase vyvážali na Ukrajinu. Aj toto môže byť scenár,“ skonštatoval.

Michelko: Trump je nevypočítateľný, Harrisová bez charizmy

Poslanec SNS Roman Michelko očakáva tesné a vyrovnané výsledky, ktoré sa ukazujú aj v takzvaných swing štátoch (z angl. nerozhodné štáty). „Vo všeobecnosti sa mi zdá, že kto vyhrá Pensylvániu, tak ten bude mať prezidentský post, lebo to je najsilnejší z tých swing štátov. Čo sa týka kandidátov, ani jeden, ani druhý nie je pre mňa prijateľný,“ uviedol pre Pravdu.

Zásadné výhrady má rovnako k Trumpovi, ako aj k Harrisovej. „Trump je nevypočítateľný, má extrémne silné ego. Je mnoho, mnoho ďalších záležitostí, ktoré mi na ňom prekážajú, a to najväčšie – neuznanie výsledkov volieb v minulom volebnom období,“ zhodnotil.

U Harrisovej Michelkovi prekáža, že je nekonzistentná v tvrdeniach. „Je tam istý silný vplyv vogue frakcie v rámci Demokratickej strany,“ priblížil poslanec s tým, že u kandidátky mu chýba aj charizma.

„Nemyslím si, že je to vhodný typ a kandidátka, takže mal by som obrovský problém. Som rád, že túto dilemu nebudem musieť riešiť, keďže nie som americký občan,“ zhodnotil. Víťazstvo či už jedného, alebo druhého kandidáta podľa Michelka na slovensko-amerických vzťahoch nič zásadné nezmení.