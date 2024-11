STVR vyhrala spor o webovú doménu, študentovi vzala súkromný blog právnou cestou

„Návrhu sa v plnom rozsahu vyhovuje a doména stvr.sk sa prevádza z jej Držiteľa na Sťažovateľa,“ uvádza sa v odbornom rozhodnutí experta, ktoré zverejnilo Arbitrážne centrum pre alternatívne riešenie doménových sporov. Sťažovateľom v tomto prípade bola STVR, Držiteľom bol študent, ktorý si doménu zaregistroval. V rozhodnutí sa uvádza, že študent si doménu pravdepodobne zaregistroval na protest a spočiatku stránku používal na presmerovanie na stránku s petíciou.

Ako v rozhodnutí píše expert Martin Husovec, „principiálny protest Držiteľa je však len dočasný, keďže za pár týždňov už bol ochotný predať Sťažovateľovi, a teda štátu, doménu za 25-tisíc eur“. Medzitým bola doména na pár mesiacov bez používania a keď bol právny spor na spadnutie, Držiteľ si podal prihlášku ochrannej známky EÚ „stvr.sk“ a na doméne neskôr zverejnil projekt „Slovak Tech Videoless Reviews“ s pár príspevkami, píše Husovec.

Stránka stvr.sk, čo je skratka pre Slovak Tech Videoless Reviews, podľa popisu mala slúžiť ako osobný blog pre jej zakladateľa, ktorý na nej plánoval zverejňovať recenzie na zaujímavý hardvér i softvér. „Nakoľko som však študent, a tech je pre mňa skôr len hobby, tak nečakajte najhorúcejšie (a často drahé) novinky, ale skôr praktické a viac budgetovo orientované produkty,“ uvádza v popise. Autor v ňom tiež vyzdvihol jednoduchosť webstránky, bez reklám či animácií. „Reprezentuje totiž moju minimalistickú predstavu ideálnej webovej stránky; rýchla, nekomplikovaná a prehľadná,“ napísal. Pripustil ale, že ide o jeho prvý pokus o webdesign, a teda nie všetko môže dobre fungovať.

V posledný októbrový deň zverejnil na stránke informáciu, že mu bolo doručené rozhodnutie týkajúce sa sporu o doménu. „V tomto spore vyhral sťažovateľ, čiže Slovenská televízia a rozhlas. Do niekoľkých dní bude celé znenie rozhodnutia dostupné na webovom sídle centra ADR. Ďakujem Vám za podporu,“ napísal. Na podstránkach sw (software) a iné nie sú zverejnené žiadne príspevky. Na podstránke hw (hardware) sa nachádzajú dva príspevky, dátum pri jednom z nich je 14. august, pri druhom 28. augusta tohto roka.

V rozhodnutí expert uvádza, že Sťažovateľ vyhral, no nie úplne z dôvodov, ktoré predniesol. Ako najzásadnejší dôvod Husovec uviedol, že Sťažovateľ stále disponuje platnou skupinou ochranných známok, ktoré obsahujú bývalý názov „STV“, ktorý si podľa experta dosiaľ mnoho ľudí spája s verejnoprávnou televíziou. „Nový názov a jeho skratka je len obmenou tohto predošlého. Sporná doména <stvr.sk> je takmer identická s Chránenými označeniami obsahujúcimi slovný prvok „STV“. Tento spor preto nie je sporom o tom, ako posúdiť situáciu, keď si Držiteľ zaregistroval svoju doménu skôr ako inému vzniknú práva k označeniu. Naopak, ide o bežný spor, kde Sťažovateľ má staršie označenie a Držiteľ do neho prípadne svojou neskoršou registráciou zasahuje,“ vyplýva z rozhodnutia.

Husovec poukázal aj na to, že podľa predložených dôkazov je pravdepodobné, že Držiteľ spočiatku konal v dobrej viere a doménu využíval na podporu petície proti zmene legislatívy. Expert tiež zdôraznil, že nesúhlasí so Sťažovateľom v tom, že už samotný protest bol prejavom zlej viery.

„Naopak, chcem podčiarknuť, že ak by Držiteľ ostal pri proteste ako jedinom predmete používania domény, cez Pravidlá ADR by ho nebolo možné o doménu pripraviť. Mal by totiž legitímny záujem a konal by plne v dobrej viere. Majitelia označení všade vo svete musia strpieť legitímnu kritiku na doménach, ktoré sa im podobajú,“ uvádza sa v rozhodnutí. Opakovane zdôraznil, že ak by sa študent držal svojho protestu a neusiloval sa doménu speňažiť, neprišiel by o ňu. „Ak sa totiž posúdi správanie Držiteľa od času po proteste, ide o pomerne jasný prípad používania domény v zlej viere a náležitého dôvodu, akých Centrum ADR už posudzovalo mnoho. Ide o typický scenár,“ konštatoval Husovec.

Opísal, že v takýchto prípadoch si držiteľ registruje doménu, ktorá je takmer identická s ochrannými známkami vtedy, keď niekto oznámi používanie mierne odlišného názvu. Následne ju ponúkne majiteľovi označenia za neštandardne vysokú cenu. „Keď sa strany nedohodnú, držiteľ sa začne pripravovať na spor pred Centrom ADR. Hľadá spôsoby, ako ex post legitimizovať držbu domény, ktorá je vysoko podobná s ochrannou známkou,“ poznamenáva Husovec v rozhodnutí.

Doména stvr.sk bola zaregistrovaná 11. marca, v rovnaký deň bol rezortom kultúry oznámený názov nového verejnoprávneho vysielateľa. Po vzniku stránky boli jej návštevníci presmerovaní na petíciu, medzi aprílom a augustom mala byť prázdna, len s uvedením e-mailového kontaktu. Samotná STVR vznikla k 1. júlu. Držiteľ podal 4. júla prihlášku ochrannej známky EÚ pre označenie stvr.sk. V tento deň mali obe strany zároveň vyjednávať o prípadnom odpredaji domény. O deň nato mala Držiteľova advokátka navrhnúť sumu 25-tisíc eur za doménu, 18. júla to bola suma 15-tisíc eur. Študent sa na Arbitrážne centrum obrátil 8. augusta, o deň neskôr médiá priniesli informácie o tom, že STVR sa bude právne brániť. Držiteľ spustil podľa rozhodnutia webstránku „Slovak Tech Videoless Reviews“ 15. augusta.

STVR argumentovala v spore svojimi právami k názvu právnickej osoby, ktorá vznikla k 1. júlu (teda k STVR), taktiež svojimi právami k nezapísanému označeniu k skratke STVR, a tiež právami plynúcimi z histórie organizácie, a to vrátane značiek ako STV. „Sťažovateľ tvrdí, že Držiteľ zasahuje do práv k týmto označeniam, a preto by mala byť doména prevedená na Sťažovateľa. Sťažovateľ tvrdí, že už prvotná registrácia bola zjavne konaním v zlej viere a bez právneho dôvodu,“ uvádza sa v rozhodnutí. Verejnoprávny telerozhlas argumentoval napríklad presmerovaním na stránku s petíciou proti zmene legislatívy, taktiež tým, že predmetná doména nebola mesiace využívaná a Držiteľ sa ju usiloval odpredať za vysokú sumu.

Študent a doterajší majiteľ domény argumentoval tým, že doménu zakúpil na účely blogovania. Presmerovanie na petíciu obhajoval slobodou prejavu, neozrejmi ale, ako to súvisí s hlavným účelom domény. „Držiteľ tvrdí, že Sťažovateľ sa nemôže dovolávať Chráneného označenia k názvu právnickej osoby, pretože ten vznikol až po registrácií spornej domény, a to ku dňu 1. júla 2024. Taktiež rozporuje, že by Sťažovateľ mohol mať právo k nezapísanému označeniu k skratke „stvr“ už v deň registrácie domény, kedy bol nový názov ešte len oznámený verejnosti,“ píše sa v rozhodnutí.

Na margo peňazí, ktoré Držiteľ požadoval od Sťažovateľa za doménu, tento Držiteľ uviedol, že reflektovala čas i náklady, ktoré do procesu investoval. Sumu postupne znižoval, neskôr sa v rozhodnutí spomína suma 15-tisíc eur. Z vyjadrenia Držiteľa vyplýva, že jednal so zástupcami STVR, pričom podľa jeho slov mu boli ochotní uhradiť symbolickú sumu, taktiež mu bolo vysvetlené, že ak by sa nedohodli, nepredstavuje to pre nich problém, keďže majú i ďalšie varianty. Poukazoval tiež na to, že štát sa prostredníctvom tohto konania usiluje vyvlastniť jeho majetok, no neponúkol mu primeranú kompenzáciu.

Podľa experta držiteľ svoje konanie dostatočne nedôveryhodne nevysvetlil. Poukázal pritom na načasovanie registrácie, rozpor medzi prvotným používaním a deklarovaným cieľom stránky. „Zjavne bol názoru, že uverím nasledovnému: pre svoj blog s recenziami s krkolomným anglickým názvom „Slovak Tech Videoless Reviews“, ktorý si náhodou registroval presne v deň oznámenia názvu novej inštitúcie, si zvolil skratku, ktorá náhodou zodpovedala tomuto novému názvu, pričom len zhodou okolností ju prepožičal na protest proti tejto novej inštitúcií, a tiež len zhodou okolností podal prihlášku ochrannej známky a začal doménu reálne používať, až keď táto nová inštitúcia odmietla jeho neštandardne vysokú ponuku 25 000 eur. Tomuto príbehu bolo ťažké uveriť,“ píše Husovec v rozhodnutí.

Vyjadril názor, že držiteľ doménu zaregistroval na protest, následne sa ju snažil za vysokú sumu predať, a keď to nevyšlo, tak sa usiloval ex-post legitimizovať názov domény. Spočiatku ju podľa Husovca používal na oprávnenú kritiku a zverejnil svoju e-mailovú adresu, zrejme v očakávaní, že bude kontaktovaný. Keď sa mu nepodarilo doménu predať prvýkrát, podal prihlášku ochrannej známky EÚ. Keď sa nepodaril ani predaj za nižšiu sumu a pochopil, že spor je neodvratný, keďže médiá informovali o zámere Sťažovateľa právne sa brániť, „rozhodol sa stránku oblepiť akýmkoľvek obsahom a vymyslieť k nej legendu,“ uviedol Hosovec a poukázal, že obsah stránky nebol dva mesiace aktualizovaný.

„Sťažovateľ preukázal, že mu patria viaceré Chránené označenia k skratkám „STV“. Sťažovateľovo Chránené označenie má dobré meno. Držiteľ domény „stvr.sk“ síce preukázal realizáciu legitímneho záujmu (sloboda prejavu) k momentu registrácie a jej skorého používania, no následne sám upustil od tohto legitímneho záujmu keď zmenil stratégiu používania domény. Od tohto momentu nepreukázal, že by realizoval akýkoľvek legitímny záujem pri používaní domény. U Držiteľa sa navyše preukázala zlá viera. Dôsledkom je Sťažovateľov úspech vo veci samej,“ uzavrel expert.