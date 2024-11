SaS: Ministerstvo kultúry za posledný rok opustilo viac ako 50 zamestnancov

Ministerstvo kultúry (MK) SR za posledný rok opustilo 55 zamestnancov. Od októbra 2023, teda od nástupu súčasnej ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS), až do konca tohtoročného septembra dostali 15 zamestnanci výpoveď, ďalší štyria podali výpoveď na vlastnú žiadosť. Dohodou zo strany ministerstva skončilo pracovný pomer 24 zamestnancov, dohodou na vlastnú žiadosť odišlo 12 zamestnancov. Celkovo ide o 55 zamestnancov.

Vyplýva to z odpovede ministerky Šimkovičovej na interpeláciu poslanca Ondreja Dostála (SaS) o personálnej politike rezortu kultúry počas prvého roka jej mandátu. „Na ďalšiu súvisiacu otázku poslanca Ondreja Dostála o tom, akú sumu muselo ministerstvo kultúry vyplatiť na odstupnom tým zamestnancom ministerstva, s ktorými bol ukončený pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou za obdobie od októbra 2023 až do konca septembra 2024, ministerstvo kultúry uviedlo, že za uvedený čas ministerstvo kultúry vyplatilo na odstupnom 391 478 eur,“ informuje strana SaS. Ku koncu minulého roka malo MK SR podľa dostupných informácií 217 zamestnancov.

Poslanec Dostál v súvislosti s personálnymi zmenami na ministerstve vyslovil názor, že ministerka Šimkovičová a generálny tajomník služobného úradu MK SR Lukáš Machala robia na ministerstve čistky. Označil to za neakceptovateľné správanie, zdôraznil, že MK SR je ústredný orgán štátnej správy, nie súkromná firma ministerky a Machalu. Apeloval na to, aby sa s takýmito čistkami skončilo. „Klanové čistky na ministerstve kultúry sú robené bez ohľadu na to, že vyhodení pracovníci vykonávali odbornú, vysoko kvalifikovanú prácu s mimoriadnymi, objektívne merateľnými výsledkami,“ dodal tímlíder SaS pre kultúru René Parák.

Pripomenul zrušenie Inštitútu kultúrnej politiky, Odboru kreativity a vzdelávania, a tiež múzejnej a galerijnej rady. „Od začiatku roka urobilo ministerstvo už osem organizačných zmien. Spolu s ďalšími 400 inštitúciami a viac ako 4 000 pracovníkov v kultúre vstúpilo do štrajkovej pohotovosti – Kultúrny štrajk aj takmer 70 zamestnancov MK SR. Dôvodom bol okrem devastačného šafárenia v rezorte nesúhlas s prepúšťaním dlhoročných odborných štátnych zamestnancov aj nesúhlas s ďalšou organizačnou zmenou úradu, ktorý vedenie ministerstva ignorovalo," pokračoval Parák a vystríhal ako pred stratou kontinuity pri plnení dôležitých agend a oslabením schopnosti analyzovať dáta v oblasti kultúry, tak aj pred občianskoprávnymi žalobami prepustených zamestnancov.