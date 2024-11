Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií by sa mal zaoberať nomináciami na MŽP

Výbor Národnej rady (NR) SR pre nezlučiteľnosť funkcií by sa mal zaoberať pôsobením osôb na odborných pozíciách na Ministerstve životného prostredia (MŽP) SR. Predstavitelia mimoparlamentnej strany Demokrati totiž podali v utorok podnet pre stranícke nominácie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS). Demokrati tvrdia, že odborné nominácie sa delia medzi tri strany - SNS, mimoparlamentný Život, v ktorej figuruje Taraba a mimoparlamentnú Národnú koalíciu pod vedením poslanca Rudolfa Huliaka (nezaradený).

Demokrati podali podnet na začatie konania o ochrane verejného záujmu podľa ústavného zákona. „A to pre stranícke nominácie ministra Tarabu a ostatných troch zoskupení v rámci kandidátky SNS, ktoré doslova obsadili a okupujú rezort,“ vysvetlil na tlačovej konferencii Michal Kiča zo strany Demokrati.

Taraba: Keď sa Huliak rozhodne, že položí vládu, je to jeho zodpovednosť Video

V podnete strana identifikovala 19 funkcií, ktoré podľa nej nie sú politické funkcie. „Rešpektujeme, že funkcie štátnych tajomníkov, generálneho tajomníka služobného úradu, rôznych odborných poradcov na ministerstve sa môžu obsadzovať ľuďmi, ktorí majú aj nejakú stranícku stranícku nomináciu,“ povedal Kiča. Rozsah delenia rezortu v rámci odborných organizácií je však podľa neho bezprecedentný. Dodal, že na mnohých funkciách v rámci MŽP je možné vidieť pred odbornosťou skôr stranícku nomináciu. Ide podľa neho napríklad o vedenie Štátnej ochrany prírody SR, taktiež o organizácie ako Správa slovenských jaskýň, Slovenská inšpekcia životného prostredia, Národná zoologická záhrada Bojnice, Slovenské banské múzeum či Slovenský vodohospodársky podnik a Vodohospodárska výstavba.

Čítajte viac Majerský je presvedčený, že Huliak dostane od Fica podiel na moci

Kiča pripomenul, že podať podnet sa rozhodli aj po tom, čo Huliak verejne priznáva, že nominanti jeho strany prichádzajú o pozície. „Domnievame sa, že sa tým potvrdzuje to, že Tomáš Taraba ako minister, ktorý je verejným funkcionárom, uprednostňuje alebo môže uprednostňovať pred výkonom a rešpektovaním verejného záujmu záujem týchto troch strán,“ doplnil.

Čítajte viac Huliakových nominantov vyhadzujú zo štátnej správy. Stolička vedľa Danka ostala na koaličnej rade prázdna

Huliak minulý týždeň kritizoval to, že nominanti SNS zo štátnej správy odstraňujú odborníkov Národnej koalície. Nesúhlasil s odvolaním Štefana Kysela z postu riaditeľa Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR. Stalo sa to podľa neho pre to, že „odmietal plniť nezmyselné príkazy ministerstva“. Taraba vtedy reagoval, že takto Huliak priznal, že jeho nominant na ŠOP nerešpektoval smernice Európskej únie.