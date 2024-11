Progresívci v prieskume predbehli Smer. Danko má menšiu podporu než Kollár, Huliak hlboko v poli porazených

Víťazom parlamentných volieb by sa v súčasnosti stalo Progresívne Slovensko. Získalo by 22,6 percenta hlasov. Nasleduje Smer s 21,9 percentami. Na treťom mieste sa umiestnila strana Hlas, ktorú by podporilo 12,8 percenta respondentov.

Vyplýva to z volebného modelu agentúry Ipsos pre Denník N.

Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Republika, ktoré by získalo 7,7 percenta voličov. Nasleduje KDH so ziskom 6,9 percenta a SaS so 6,2 percentami.

Pred bránami parlamentu by zostali Demokrati (4,4 percenta), Maďarská aliancia (4 percentá), hnutie Slovensko (3,6 percenta), Sme rodina (3 percentá), SNS (2,4 percentá), Za ľudí (1,6 percenta), ĽSNS (1,2 percenta), Kresťanská únia (0,8 percenta) a Národná koalícia (0,6 percenta).

Progresívne Slovensko by získalo v parlamente 43 mandátov, Smer 42, Hlas 25, Republika 15, KDH 13 a SaS 12 mandátov. Súčasná koalícia, ale už bez SNS, ktorá by sa do parlamentu nedostala, by mala 67 poslancov. Ak by SNS nahradila Republika, vláda by sa mohla oprieť o 82 zákonodarcov.

Progresívcom by sa zrejme vládu zostaviť nepodarilo. S KDH a SaS by mali len 68 mandátov. Na získanie dôvery je potrebných 76 hlasov. Ak by súčasná opozičná trojica presvedčila momentálne vládnuci Hlas, takáto štvorkoalícia by disponovala ústavnou väčšinou 93 hlasov. Ďalšou reálnou alternatívou by bola vláda Smeru, Hlasu a KDH, ktorá by sa mohla oprieť o podporu 80 poslancov.

Prieskum sa realizoval na reprezentatívnej vzorke 1 003 respondentov v období od 27. októbra do 1. novembra.

