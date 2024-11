Šutaj Eštok: Do konca roka by mal prísť na vládu materiál o "covidovej amnestii"

Do konca roka by mal na rokovanie vlády prísť materiál, ktorý bude riešiť "covidovú amnestiu" a spôsob, akým sa zastaví doterajší postup vymáhania nákladov za pobyt v štátnych karanténnych zariadeniach. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas).

Minister naznačil, že by predkladateľom návrhu mal byť priamo predseda vlády Robert Fico (Smer). „Materiál sa pripravuje. Pokiaľ viem, je to už v naozaj rozpracovanom štádiu, takže do konca roka by mal byť na rokovaní vlády,“ uviedol Šutaj Eštok.

Fico: Očkovanie proti Covid 19 bol iba biznis Video

Iniciatíva vlády reaguje aj na výzvu verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského. Ten považuje vymáhanie nákladov za štátnu karanténu počas pandémie za nezákonné a vyzval vládu i ministerstvo vnútra, aby prijalo kroky, ktoré doterajší postup zastavia a zároveň budú kompenzovať náklady tým, ktorí za pobyt v štátnych karanténnych zariadeniach už zaplatili. Ombudsman poukázal v tejto súvislosti na možnosť prijatia legislatívneho kroku, ktorý by bol akousi formou rehabilitácie postihnutých osôb. O svojom stanovisku vo veci vymáhania poplatkov za štátnu karanténu informoval v piatok 25. októbra poslancov parlamentu, rovnako tak so svojím stanoviskom oboznámil aj kabinet.

Minister vnútra už predtým upozornil, že bez zmeny legislatívy nemôže ľudom ani vrátiť prijaté plnenia, ale ani upustiť od vymáhania poplatkov.