Kauza masky s nápisom „Ja milujem Fica“ má dohru, riaditeľ školy čelí vyhrážkam. Študentov reakcia politikov zaskočila

Problém s maskou seniorov a transparentom „Ja milujem Fica“, ktorej fotografia obletela sociálne siete, sa zdá byť zažehnaný. Predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku Michal Kotian, ktorý zaslal riaditeľovi školy otvorený list, vyšiel v stredu z Gymnázia na Bilíkovej ulici v Bratislave s kyticou kvetov. So študentmi si všetko vysvetlili a obe strany uznali, že treba komunikovať. Kritika študentov, ku ktorej prispeli aj ministri vládnej koalície, má však dohru. Kým zástupcovia stredných škôl hovoria o lynči žiakov, riaditeľ dúbravského gymnázia, no aj Kotian, čelia vyhrážkam.

Študent gymnázia Peter: Maska seniorov a transparent „Ja milujem Fica“ nemala vyvolať politický rozruch Video Zdroj: TV Pravda

Samotnému stretnutiu a veľkému mediálnemu ohlasu predchádzala každoročná hellowenska zábava, ktorú organizoval školský parlament, so súťažou masiek. Skupina stredoškolákov sa prezliekla za seniorov. Súčasťou ich kostýmov boli transparenty s nápisom „Ja milujem Fica“, ktoré odkazovali na staršie vyjadrenie jednej z podporovate­liek Smeru.

Maska získala najväčšie ohlasy, školskú súťaž vyhrala a žiaci sa ňou pochválili na instagramovom konte školy. Snímka z oslavy sa dostala až k predsedovi Jednoty dôchodcov na Slovensku, ktorý riaditeľovi školy napísal otvorený list a zverejnil ho na svojom Facebooku. Odkázal mu v ňom, že gymnazisti maskou zosmiešňovali penzistov, a pýtal sa ho, akým hodnotám učí študentov. Kotian tiež riaditeľovi naznačil, že by sa mal po karnevale vzdať svojej funkcie.

„Očakávam Vaše stanovisko k tejto záležitosti a úprimne verím, že podniknete opatrenia na nápravu a prevenciu takýchto činov v budúcnosti. Ja sám, byť na vašom mieste, by som po niečom takomto určite odstúpil,“ uviedol v liste Kotian.

Ministri deti nešetrili

Fotografia „z dušičkovského karnevalu“ sa dostala až k ministrom. Prvý na ňu reagoval v nedeľu večer šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok. Študentov obvinil z eskalácie napätia. „To, čo sa udialo nedávno na jednom z bratislavských gymnázií, kde pri halloweenskej zábave zvíťazila skupinová maska „dôchodcov milujúcich Fica“ je pokračovaním zvyšovania napätia v spoločnosti, ktorá sa vďaka progresívnym politikom dostala už aj do škôl,“ uviedol na sociálnej sieti predseda Hlasu. Na začiatku videa hovorí o tom, ako v minulosti nacisti a komunisti zneužívali deti na politickú propagandu.

Oveľa miernejší bol voči deťom šéf školstva Tomáš Drucker (Hlas). V pondelok v reakcii uviedol, že je presvedčený, že v našej spoločnosti musí byť priestor na vtip, satiru a zábavu mladých ľudí. Ocenil, že sa žiaci ospravedlnili a pozvali zástupcov seniorov na stretnutie, aby otvorili dialóg.

„Je to gesto, ktoré ukazuje ich pochopenie hodnoty vzájomného rešpektu a solidarity medzi generáciami. Ako rodičia nesieme zodpovednosť byť pre mladých vzorom – svojimi postojmi a činmi ich učíme, ako sa správať k iným s úctou. Raz všetci dospejeme do veku, keď budeme možno odkázaní na starostlivosť iných. Úcta k starším by mala byť samozrejmosťou – je to spôsob, ako vyjadrujeme vďaku tým, ktorí nám pripravili cestu,“ reagoval Drucker.

O deň neskôr sa pripojil aj minister práce Erik Tomáš (Hlas), ktorý reagoval, že seniorom patrí úcta a nie zosmiešňovanie. „Chcem dôrazne odsúdiť správanie sa študentov Gymnázia Bilíkova v Bratislave. Som rád, že si svoju chybu uvedomili a seniorom sa ospravedlnili,“ napísal.

Predseda jednoty dôchodcov M. Kotian: Seniori nepochopili ten obrázok, nemohol som byť úplne ticho. Proti študentom by som nešiel Video Zdroj: TV Pravda

Veľké nedorozumenie

Situácia vyvrcholila napokon až osobným stretnutím oboch strán, na ktoré seniorov pozvali žiaci. Po niečo vyše hodinovom stretnutí v stredu zhodne skonštatovali, že malo ísť o veľké nedorozumenie, „kauzu“ si vydiskutovali a jedna strana sa ospravedlnila druhej. „Áno, aj ja som sa ospravedlnil, pretože ja som ich nesprávne pochopil v niektorých otázkach,“ priblížil po stretnutí Kotian.

Dianie z uplynulých dní, kedy sa k verejnej kritike detí pridali tváre vysokej politiky, za veľkú kauzu nepovažuje. „Aj seniori nepochopili ten obrázok, pretože to nebolo z mojej iniciatívy. Volali mi ostatní dôchodcovia, aby som sa k tomu vyjadril. Ja keď som videl tie prvé fotky, jasné, že som nemohol byť úplne ticho,“ povedal Kotian novinárom.

Šéf dôchodcovskej jednoty hovorí, že nikdy nešiel proti študentom a ani nepôjde, pretože on sám má v rodine gymnazistu. „Predsa by som nešiel proti svojmu vlastnému vnukovi. Ja viem, že má v niektorých otázkach trochu iný názor, ale si to vieme vysvetliť. O tom je komunikácia medzi generáciami,“ kajal sa. Ako však ďalej povedal, ak by boli masky aj v budúcnosti „zosmiešňujúce“ alebo budú degradovať ľudské hodnoty, bude ich znova kritizovať.

Vinu Kotian pripísal masmédiám, ktoré podľa neho študentom často podsúvajú naratív, že im seniori vyjedajú budúcnosť a žijú na úkor svojich vnukov. „Ja som nešiel proti tým študentom. Vy ste to správne nepochopili. Vôbec som doteraz nešiel proti študentom, pretože študentov vôbec z ničoho neviním. Tam je treba vidieť iné,“ podotkol. Dôchodcov mala pobúriť najmä časť transparentov, ktorá hovorila, že dôchodcovia milujú premiéra Roberta Fica a tiež 13. dôchodok.

Domnieva sa preto, že to, čo videl, bolo spolitizované a naznačil, že nápad s dôchodkami nemusel vyjsť z hláv mladých. Jednota dôchodcov na čele s Kotianom pritom podporila v marci v rámci predvolebnej kampane Petra Pellegriniho.

Vyhrážky smerovali na deti aj seniora

Kauza nezostala v hraniciach sociálnych sietí. Riaditeľ dúbravského gymnázia Daniel Kasal čelil kvôli masku so seniormi na školskom karnevale výhražným mailom. Tie už rieši polícia. Utorkové stretnutie však podľa neho dopadlo veľmi dobre, veľa vecí sa povedalo a aj vysvetlilo.

„Toto je asi to najdôležitejšie, že osobný kontakt, keby prišiel podstatne skôr, tak by sa celé toto neodohralo,“ domnieva sa. Ďalšie karneval neplánuje obmedzovať. Ak v budúcnosti znova nastane situácia a bude sa niekto cítiť dotknutý, treba podľa neho okamžite komunikovať priamo so školou.

Na stretnutí podľa riaditeľa zistili, že situácia bola rovnaká pre obidve strany a vyhrážky smerovali voči študentom a aj voči Jednote dôchodcov. Ako povedal, tie, ktoré dostal, sa týkali predovšetkým jeho, žiakov len sprostredkovane. Na otázku Pravdy, aká je aktuálne v škole atmosféra povedal, že sa snažili, aby škola fungovala normálne a aby ich „kauza“ s maskami zasiahla čo najmenej. „Deti sa učia, píšu písomky, jednoducho – ideme ďalej,“ dodal.

Foto: Pravda, Robert Huttner gymnazium bilikova, Zástupcovia Jednoty dôchodcov a gymnázia si vyjasnili, ako to bolo s karnevalovými maskami.

Kotian na otázku, či sa študentom ospravedlnil aj za to, že čelili šikanovaniu odpovedal protiotázkou: „A vy si myslíte, že ja nie?“, no dodal, že sa ospravedlnil aj za to.

Celú udalosť vnímala Študentská rada stredných škôl, ktorá sa tiež stretnutia zúčastnila, v kontexte bezpečnosti na školách. Jej predseda Vladimír Dominik Ďuraš označil incident s maskou za poľutovaniahodný. Podotkol, že už rok riešia bombové vyhrážky školám, a preto za absolútne neprijateľný považuje lynč na sociálnych sieťach, ktorému študenti a čelný zástupca seniorov čelili teraz. Konkretizovať, kto lynčovanie spustil, nechcel.

„Do budúcna dávame výzvu, aby každý zvážil, či je dobré zverejňovať ľudí, ktorí majú pod 18 rokov, napríklad bez retuše. V dnešnej dobe je veľmi jednoduché ukradnúť identitu a ešte jednoduchšie zistiť identitu, povedal Ďuraš. Bez retuše zverejnil v rámci videa tváre gymnazistov napríklad aj minister vnútra.

Rada stredných škôl podľa Ďuraša odsudzuje akékoľvek zosmiešnenie či už náboženské, regionálne rozdiely, alebo na základe rasy, etnika a na základe generácie. Myslí si, že došlo k smutnému incidentu, pretože aj samotní žiaci podľa neho priznali, že s transparentmi zasiahli do politického sveta.

„Sami si priznali, že do budúcna by to možno tak nerobili. Zastávame názor, že to čo sa následne udialo celé je z bezpečnostného hľadiska absolútny nonsens,“ zhodnotil. Ďuriš si myslí, že do budúcna by sa mali študenti na karnevaloch vyhnúť aspoň konkrétnym menám, čo podľa neho priznali aj študenti.

Psychológ V. Križo - Otázku „Čo bolo v škole?“ rodičia môžu nahradiť oznamovacou vetou (archv) Video Zdroj: TV Pravda

Študent: Ospravedlnenie od politikov nežiadam

Študent gymnázia a spoluorganizátor karnevalu Peter, ktorý však nebol súčasťou masky, novinárom povedal, že keď sa dôchodcovské masky a transparenty začali riešiť na verejnosti, nikto nepochopil, prečo sa to medializovalo, prekrúcalo a študenti boli zmätení. Hovorí, že i keď sa možno v niečom na stretnutí nezhodli, riešenie musí byť pokojné, osobne a netreba verejne vyhlasovať veci bez toho, aby sa obe strany navzájom porozprávali.

„Vysvetľovali sme im, že nemajú byť prečo dotknutí, keďže išlo vyslovene o masku, išlo o karneval a sme si vyjasnili, ako vidíme hodnoty my a ako oni, a že žiadny konflikt vyvolaný byť nemal. Skrátka, bola to len školská akcia,“ priblížil novinárom. Odmietol, že by maska mala zosmiešňovať dôchodcov.

„Bol to výmysel. Nikto to tak nemyslel, nikto, kto to pochopil správne to tak verím, že nebral. Každý, kto to takýmto spôsobom vnímal to verím, že pochopí,“ uviedol s tým, že išlo o chybu v komunikácii. Vyhrážky sa podľa neho však priamo k študentom nedostali. „Priamo žiakom konkrétne, keďže máme konto na sociálnej sieti, chodili len milé správy s podporou,“ priblížil.

„Mimo misu“ však bola podľa Pavla politizácia karnevalu zo strany politických činiteľov. Politické názory študentov podľa neho nepozná a môžu byť všelijaké. „Nech majú politické názory akékoľvek, táto maska podľa mňa nemala vyvolať politický rozruch, ale možno istým spôsobom dali aj najavo niečo, čo si myslia,“ skonštatoval.

„Prekvapilo nás, že žijeme v dobe sociálnych médií, kedy sa malými krokmi vie vec nafúknuť, vedia sa veci prekrútiť. Jednoznačne sme si z toho zobrali to, že treba zlepšiť osobnú komunikáciu a treba si veci vedieť vyjadriť,“ dodal s tým, že ospravedlnenie od politikov nežiada.