Ako vnímajú slovenskí lídri výhru Trumpa? Prehra progresívnych myšlienok, ale aj test pre svet. EÚ čelí veľkej výzve

Historický triumf, veľký návrat, ale aj obavy či začiatok neistých časov. Donaldovi Trumpovi sa podarilo to, čo ešte žiadnemu doterajšiemu prezidentovi – po štvorročnej pauze dokázal v prezidentských voľbách znova zvíťaziť a okrem Bieleho domu ovládne aj senát. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho spájajú Spojené štáty (USA) a Slovensko spoločné hodnoty. Premiér Robert Fico (Smer) voľby označil za prehru progresívnych a liberálnych myšlienok. Aké sú očakávania slovenských politikov? Zvolenie Trumpa je kľúčové v mnohých ohľadoch a viacerí čakajú najmä na to, ako za „24 hodín“ vyrieši konflikt na Ukrajine.

Podľa niektorých musí Európa zabrať a nespoliehať sa na iných, druhá strana zas pripomína predošlý mandát Donalda Trumpa a oprávnené obavy.

Fico reaguje na víťazstvo Trumpa: Rozhodnutie akceptujeme a môžeme si klásť otázky, aké dôsledky to bude mať

Porážka progresívnych myšlienok aj začiatok testu

Prezident Pellegrini reagoval na Trumpovo víťazstvo krátkym stanoviskom. Slovensko a Spojené štáty podľa neho spájajú spoločné hodnoty slobody a demokracie. „Potvrdzujem, že Slovensko zostáva spoľahlivým a zodpovedným spojencom v Severoatlantickej aliancii, verím v pokračovanie našej spolupráce a verím, že vzťahy medzi USA a Slovenskom, ako aj celou Európou, sa budú naďalej rozvíjať pozitívnym smerom,“ uviedol.

Trump Američanov presvedčil, že sa s nimi budú mať lepšie. Ale jeho výhra je zlou správou pre Ameriku, svet aj Slovensko

Zastupujúci predseda NR SR Peter Žiga označil staronového prezidenta za človeka, za ktorým je veľký príbeh a ktorý musel prekonať mnohé prekážky vrátane atentátu. „Spojené štáty americké sú významným spojencom Slovenska a verím, že v dobrých vzťahoch budeme pokračovať aj v ére prezidenta Donalda Trumpa,“ povedal.

Najvýrečnejším z trojice najvyšších ústavných činiteľov bol premiér Fico. Po rokovaní vlády zdôraznil, že USA sú prezidentskou republikou a majú za partnerov skôr premiérov ako formálne hlavy štátu. V duchu nezasahovania do vnútorných záležitostí iných štátov rozhodnutie Američanov rešpektuje. „Rozhodnutie akceptujeme, môžeme ho akurát tak vziať na vedomie a klásť si otázky, aké dôsledky bude mať zvolenie nového amerického prezidenta na medzinárodnú situáciu, ale aj na vzťahy s EÚ a na ďalšie aktivity NATO,“ reagoval.

Trump v prejave ohlásil víťazstvo a zlatú éru pre USA

Veľkým ponaučením a odkazom pre Slovákov podľa Fica je, aby ľudia „nikdy médiám a prieskumom“. „Obraz prezidentskej kampane bol úplne iný, vytvárala sa atmosféra, že prakticky víťaz je úplne jasný, no realita je iná,“ povedal napriek tomu, že americkí komentátori a odborníci očakávali tesný súboj. Jasného víťaza neočakávali hneď, viacerí boli naklonení skôr víťazstvu Trumpa. Ku koncu kampane však niektorí experti predpokladali možné víťazstvo Kamaly Harrisovej.

„Je to porážka liberálnych a progresívnych myšlienok, pretože nový americký prezident je konzervatívne orientovaný. Podľa poslanca Hlasu Michala Barteka aktivizovalo Trumpových voličov „protežovanie“ viceprezidentky a jeho protikandidátky Kamaly Harrisovej. V USA však majú svoje spriaznené médiá či iné osobnosti oba tábory. „Pozitívom je, že vieme, že je otvorený vecnej diskusii,“ uviedol. „Zažili sme jeden mandát prezidenta Trumpa, čaká nás druhý. Je prirodzené, že máme obavy o to, čo príde,“ konštatuje líder Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka.

Poslanec PS Tomáš Valášek na margo Trumpovho víťazstva dodáva, že návratom Trumpa do Bieleho domu sa začína test, aký odolný je svetový mier a poriadok. „Vladimir Putin a Si Ťin-pching ho chcú prekresliť, aby veľkí mohli diktovať menším. Západní spojenci ho bránia, osobitne Američania, ktorí na obranu dávajú dvakrát viac ako zvyšok NATO. Donald Trump dáva najavo, že toto skončí. Teraz sa ukáže, či máme v Európe dosť solidarity, aby sme sa poctivo pripravili na obranu iných krajín kontinentu aj bez neustáleho tlaku z Washingtonu,“ myslí si.

V čase takýchto skúšok majú podľa neho výhodu krajiny, ktoré sú vnútorne zocelené, dobre vojensky pripravené a medzi spojencami majú rešpekt a vplyv. „Také krajiny budú mať silné slovo pri posilňovaní európskej obrany, budú vedieť odradiť nepriateľov a ubrániť sa, ak odstrašenie zlyhá. Slovensko za tejto vlády takou krajinou nie je,“ uviedol Valášek.

Všetci čakajú na riešenie vojny na Ukrajine

Určite najznámejším výrokom Trumpa bolo, že by ako prezident USA dokázal vojnu na Ukrajine ukončiť do 24 hodín. V rámci kampane to niekoľkokrát zopakoval. Práve na riešenie konfliktu sa teraz sústredia zraky všetkých nielen svetových, ale aj slovenských lídrov. Za najpodstatnejšie to považuje aj premiér Fico. „Vychádzam z toho, že prezident Trump bude chcieť doručiť určité výsledky, pretože avizoval, že je pripravení byť v tejto téme aktívny. Jeho aktivita sa môže prejaviť rôznymi formami, napríklad zastavením alebo výrazným znížením pomoci Ukrajine,“ povedal.

Za pozitívne premiér považuje pripravenosť Moskvy komunikovať s Trumpom o tom, čo sa bude na Ukrajine diať v najbližšom období. „Nepredpokladám, že by vôbec niekto uvažoval o šialenstvách typu, že sa na Ukrajinu dodajú rakety stredného a dlhého doletu, aby sa mohli zasahovať ciele na území Ruskej federácie, pretože to by viedlo k nevídanej eskalácii napätia, ktorá by bola nevídaná,“ dodal Fico.

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer) považuje voľbu Trumpa za lepšie riešenie pre svet. „Dúfam, že sa to prejaví aj tým, že dosiahneme skôr mier vo svete. Z nášho pohľadu je samozrejme kľúčové ukončenie konfliktu na Ukrajine,“ zdôraznil Kamenický. Očakávania ohľadom riešenia aktuálnych konfliktov vo svete, najmä toho ukrajinského, má aj líder Hlasu a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

„Verím tomu, že jeho víťazstvo zmení veľa vecí v USA, ale že zmení aj mnohé vecí tu v Európe,“ uviedol. „Som zvedavý, ako pomôže prispieť, i v súvislosti so svojimi predchádzajúcimi vyjadreniami, vyriešiť konflikt na Ukrajine, celý svet to bude s napätím sledovať,“ pripomenul. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nom. SNS) bol Trump najlepším kandidátom pre riešenie problémov, pred ktorými svet stojí, vrátane vojny na Ukrajine či boja proti zbytočnej byrokracii.

Podľa Dušana Tittela sa bude musieť veľa vecí zmeniť nielen v Amerike, zmeny čakajú aj Európu a celý svet. „Za najdôležitejšie považujeme nádej na skoré uzavretie mieru vo viacerých vojnových konfliktoch. Utrpenie nevinných ľudí na Ukrajine, v pásme Gazy či v ďalších vojnových konfliktoch neukončí nič iné, než zasadnutie za rokovací stôl a ukončenie nezmyselného zabíjania,“ reagoval poslanec Hlasu.

Podľa bývalého premiéra Eduarda Hegera (Demokrati) sľúbil Trump občanom veľa a splniť tieto sľuby bude náročné. „Trump má skúsenosti z predchádzajúceho pôsobenia vo funkcii prezidenta, ktoré bude nevyhnutne potrebovať. Avšak svet sa odvtedy zmenil. Demokracie po celom svete čelia tlaku autoritárskych režimov. Z tohto dôvodu bude kľúčové, aby Spojené štáty a Európska únia boli silnými spojencami,“ uviedol a zdôraznil vzájomnú spoluprácu, jednotu a solidaritu.

Výzva pre Európu a vzťahy so Slovenskom

Práve pre EÚ bude podľa premiéra Fica Trumpovo víťazstvo výzvou. „Myslíme si, že bude klásť veľký dôraz na ekonomické záležitosti USA. To slávne „Amerika na prvom mieste“ bude určite realizované vo všetkých jeho rozhodnutiach,“ uviedol Fico s tým, že v Európskej únii sa „zapotia“. „Nie sme ani zďaleka nie sme schopní byť v EÚ tak draví, ako môže byť administratíva nového amerického prezidenta,“ uviedol.

Exminister zahraničných vecí Rastislav Káčer o voľbách v USA

Podľa Tarabu sa bude musieť kontinent vrátiť k „zdravému rozumu v rozvíjaní ekonomiky“ a znížiť prebytočné regulácie. Poslanec Hlasu Peter Kalivoda pripomína, že Trump sa vo svojej kampani venoval migrácii, bezpečnosti aj ekonomike. „Voliči ho už ako prezidenta zažili, a tak sa aj na základe skúsenosti rozhodli v jeho prospech. Čakajú nás rozhovory o ekonomickej spolupráci medzi Spojenými štátmi a Európou, o posilnení obrany a, veríme, že konečne aj o mieri,“ povedal.

Čo sa týka vzťahov so Slovenskom, minister spravodlivosti SR Boris Susko (Smer) si nemyslí, že by zvolenie Donalda Trumpa malo znamenať pre Slovensko zásadnú či výraznú zmenu. „Slovenská republika a náš rezort diplomacie sú pripravení na spoluprácu s novou americkou administratívou,“ vyjadril sa minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer).

Podľa bývalého šéfa diplomacie Ivana Korčoka preberá Trump záväzok v prvom rade voči vlastným občanom, no platí, že americký prezident nesie aj veľkú mieru spoluzodpovednosti za záväzky USA voči slobodnému svetu. „Zvolenie Donalda Trumpa je z tohto pohľadu zlomové. Najbližšie štyri roky rozhodnú o tom, aká bude pozícia Západu vo svete. Toto sa bytostne dotýka aj nás na Slovensku. Náš záujem je, aby NATO s kľúčovou úlohou USA zostalo v týchto časoch funkčné a jednotné. Opak by bol, osobitne v tejto dobe, katastrofou,“ reagoval s tým, že USA by mali EÚ vnímať ako partnera a spojenca či konkurenta, ale určite nie nepriateľa. „Verím, že si nový prezident tento širší rozmer americkej zodpovednosti v momente, keď sme konfrontovaní ruskou hrozbou, uvedomí, a v praktickej politike naplní,“ dodal.

Podľa šéfa poslaneckého klubu Hlasu Róberta Puciho je dôležitá konštruktívna spolupráca, ktorá je nutná pre ekonomiku a rozvoj EÚ. „Spolupráca Slovenska s USA je dlhodobo na dobrej úrovni a nemyslím si, že by sa mohla výrazne meniť. Vzťahy na obrannej či obchodnej úrovni fungujú. V USA žije 750-tisíc krajanov a potomkov, ktorí sa hlásia k Slovensku,“ uviedol pre Pravdu Puci.

Budeme niesť ťažšie bremeno

Podľa lídra PS Šimečku znamená Trumpova výhra pre Slovensko a EÚ to, že „budeme musieť robiť viac a niesť ešte ťažšie bremeno“. „Budeme musieť byť silným a sebavedomým partnerom a viac sa spoliehať aj na vlastné sily, keď budeme čeliť zásadným bezpečnostným a ekonomickým výzvam a hrozbám, ktoré prichádzajú osobitne z Ruska a Číny,“ uviedol s tým, že Slovensko bude musieť investovať viac do bezpečnosti.

„Aby sme presvedčili nové americké vedenie, že naše spojenectvo nie je ťarchou, ale výhodou. Na to budeme musieť v Európe viac spolupracovať, solidárnejšie sa správať a posilňovať naše priateľstvá a spojenectvá. V EÚ aj v NATO. To sa nebude dať robiť politikou, akú robí táto vláda, v dôsledku ktorej priateľov a spojencov strácame,“ zdôraznil líder PS.

S Trumpom tiež podľa Valáška prichádza aj hrozba obchodnej vojny, ktorá existenčne zasiahne slovenskú – na export orientovanú ekonomiku. „Budem rád, ak staronový prezident vyrieši konflikt na Ukrajine, no počúvam od neho protichodné signály. Prezident osobne raz sľúbil navýšiť vojenskú pomoc Ukrajine, aby prinútil Putina rokovať. Neskôr však jeho viceprezident naznačil, že Kyjev by mal prísť ešte o viac území, než Rusi dobyli počas svojej agresie. To nepôsobí veľmi profesionálne ani dôveryhodne,“ pripomína poslanec PS.

Pokiaľ ide o vojnu v Gaze a v Libanone, môžeme podľa Valáška očakávať ešte menší tlak Washingtonu na to, aby izraelská armáda pri operácii proti Hamasu a Hizballáhu brala ohľad na medzinárodné humanitárne právo. Podľa opozičnej SaS si nepredvídateľné kroky Trumpa svet dnes nemôže dovoliť. „Pre mier vo svete je kľúčovým predpokladom, aby novozvolený prezident Donald Trump chápal členstvo v NATO ako nespochybniteľný záväzok voči svojim partnerom,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.

KDH si želá, aby Trump aj napriek doterajším vyjadreniam pokračoval v posilňovaní transatlantických vzťahov. „Úprimne mu prajeme, aby sa dokázal s rovnakým nasadením zasadiť za mierové riešenie a bezpečnostné záruky pre Ukrajinu,“ uviedlo hnutie. „Výsledky týchto volieb by však v prvom rade mali byť pre Európu jasným signálom, aby sme prevzali viac zodpovednosti za ekonomický rozvoj, vlastnú bezpečnosť a konkurencieschop­nosť,“ hovorí KDH.

Kresťanskí demokrati pripomínajú budovanie silných členských štátov a regiónov bez pretláčania škodlivých ideológií. „Republikáni sú pre KDH dlhodobo partneri a preto sme pripravení spolupracovať s americkým Kongresom, aby sme posilnili konzervatívne hodnoty ako riešenie pre mnohé geopolitické výzvy, ktorým čelí náš svet,“ dodalo hnutie.