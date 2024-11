Tajná voľba rozdelila opozíciu. SaS a Slovensko podporu Glücka odmietajú, KDH fámy a obvinenia nevyvrátilo

Na minimálne šiestich opozičníkov, ktorí Glücka podporili, upozornil člen mimoparlamentnej strany Demokrati Juraj Šeliga a nezaradená poslankyňa Martina Bajo Holečková, ktorá pred pár týždňami odišla z klubu KDH.

KDH na margo tajnej voľby Glücka: Čo je vás do toho, priateľu? Nedá sa stáť nad každým poslancom

Šesť opozičníkov podporilo Glücka, SaS a Slovensko to odmietajú

Bajo Holečková však v reakcii na voľbu dnes uviedla, že podľa jej informácií za Glücka poslanci okolo Huliaka nehlasovali. „Takže poslancov opozície, ktorí zaňho hlasovali, mohlo byť pravdepodobne až deväť. Nechcem verejne špekulovať o tom, ktorí poslanci opozície za pána Glücka hlasovali, ani z akej strany pochádzajú. Chcela by som však týchto minimálne šiestich poslancov opozície vyzvať, aby vystúpili z anonymity a verejne vysvetlili, prečo spolupracujú s vládnou koalíciou,” uviedla. Rudolf Huliak však pre Pravdu potvrdil, že Glücka podporili. „Áno, všetci traja za Národnú koalíciu sme podporili pána Glücka,“ uviedol.

Gábor Grendel (Slovensko) sa už v pléne pýtal, kto z opozície po tom všetkom, „čo koalícia porobila v tomto štáte, mohol hlasovať za Richarda Glücka“. „Je to hanba,“ komentoval Grendel a spolu so svojim straníckym šéfom Igorom Matovičom vyzval poslancov, ktorí hlasovali s koalíciou, aby sa k tomu prihlásili. „Pýtame sa, kto a prečo z opozície hlasoval za poslanca Glücka v tajnej voľbe a či je to jednorazová dohoda so stranou Smer alebo ide o signál huliakovcom, že už za nich majú náhradu, ktorú zohnali v radoch opozície,“ vyhlásil poslanec Grendel vo štvrtok.

„Vyzývam kolegov z opozičných strán PS, SaS a KDH, aby nabrali odvahu a jasne povedali ľuďom, ktorí poslanci z ich klubov tohto zbabelca podporili a vysvetlili prečo tak spravili,“ povedal predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko Michal Šipoš a odmietol, že by akýkoľvek poslanec jeho klubu hlasoval spolu s koalíciou.

Predseda SaS Branislav Gröhling uviedol, že možno malo ísť o poistku proti rebelom, alebo o odkaz tým, ktorí by chceli oslabovať krehkú väčšinu. „Chcela si koalícia overiť, koľko poslancov by mali, keby prišli o huliakovcov? Nasadí teraz Fico všetky spravodajské zložky?“ pýtal sa Gröhling. „Za poslanecký klub SaS viem povedať, že za Glücka, ktorý odmietol bojovať za vlasť, keby bolo Slovensko napadnuté a ktorý by mohol byť akurát tak šéfom výboru pre kapituláciu a vlastizradu, nehlasoval nikto z poslancov SaS," dodal predseda liberálov. Šéf poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska Martin Dubéci tajne hlasovanie v ta3 bližšie nekomentoval. Uviedol len, že rešpektujú tajnú voľbu.

Šéf poslaneckého klubu PS Martin Dubéci tajne hlasovanie v ta3 bližšie nekomentoval. Uviedol len, že rešpektujú tajnú voľbu.

KDH sa odvoláva na to, že voľba je tajná

KDH obvinenia opozičných kolegov nerozptýlilo. Podľa predseda poslaneckého klubu KDH Igora Janckulíka bola voľba tajná a Glück prešiel najmä hlasmi koalície. „Zaráža ma, že nás podozrievajú poslanci, ktorí na tajnej voľby neboli prítomní. Bola to tajná voľba a každý poslanec má právo vyjadriť svoj názor," povedal. Nikto z KDH však jasne nevyvrátil, že by za Glücka nehlasovali. Podľa Janckulíka sa nedá stáť nad každým jedným poslanca a kontrolovať ho.

František Mikloško povedal, že v KDH rešpektujú rozdelenie predsedov výborov medzi stranami. Smer má nárok na vedenie branno-bezpečnostného výboru, SaS vedie výboru na kontrolu SIS a Slovensko výbor pre verejnú správu. Koalícia však predtým z čela týchto výborov odvolala Michala Šipoša a Máriu Kolíkovú. Na otázku, či za Glücka hlasoval, Mikloško reagoval stroho: „Čo je vás do toho, priateľu?“

Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer) odstúpil 4. novembra z funkcie predsedu Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť. Vedenie výboru tak dočasne prevzal podpredseda Samuel Migaľ z Hlasu. Ako dôvod svojho odstúpenia Gašpar uviedol svoju vyťaženosť pri vykonávaní funkcie podpredsedu parlamentu. Glücka zvolili poslanci v stredajšom hlasovaní. Zo 138 platných lístkov ho do funkcie podporilo 85 poslancov, proti bolo 27 a zdržalo sa 26 poslancov.

Glück sa zviditeľnil krátko pred parlamentnými voľbami bitkou s Igorom Matovičom na tlačovke Smeru. Vlani patril medzi mužov, ktorí podpísali vyhlásenie, aby sa zbavil povinnosti bojovať za štát so zbraňou v ruke.