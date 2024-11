Hlasu sa nepáči správanie liberálov a progresívcov voči dôchodcom, na Luciu Ďuriš Nicholsonovú podajú trestné oznámenie

„K tomu však spoločnosť musí byť vedená a vychovávaná,“ zdôraznil predseda poslaneckého klubu Hlasu Róbert Puci, pričom narážal na medializované transparenty študentov v rámci karnevalu na bratislavskom gymnáziu na Bilíkovej. Študenti prezlečení za dôchodcov držali transparent „Ja milujem Fica“ a „Milujem 13. dôchodok“. Puci vyhlásil, že pre Hlas je na prvom mieste človek od jeho narodenia až po dôstojnú a plnohodnotnú starobu. „Nie znevažovanú, nie ponižovanú. Schválenie 13. plnohodnotného dôchodku je to najmenej, čo generácii našich rodičov a starých rodičov môžeme dať,“ povedal.

Študent gymnázia Peter: Maska seniorov a transparent „Ja milujem Fica“ nemala vyvolať politický rozruch Video Zdroj: TV Pravda

Poslankyňa Ľubica Laššáková vidí vinu v atmosfére v spoločnosti voči dôchodcov u niektorých politikov. „Mnohí progresívci a liberáli, vlastníci univerzálnej pravdy, vidia v senioroch ťažký náklad, ktorý brzdí rozvoj,“ povedala. Dôchodcovia sú podľa nej „nepohodlní liberálnym médiám“, lebo majú vlastné názory a pamäť.

Predseda jednoty dôchodcov M. Kotian: Seniori nepochopili ten obrázok, nemohol som byť úplne ticho. Proti študentom by som nešiel Video Zdroj: TV Pravda

Predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku Michal Kotian kritizoval heslá na transparentoch, ktoré použili študenti gymnázia na karnevale. Ako povedal, so študentmi sa stretol a nehnevá sa na nich, hnevá sa však ne pedagógov, pretože nezasiahli. „Ja sa hnevám na pedagógov a na túto spoločnosť, že je schopná takto postaviť jednotlivé vekové kategórie proti sebe,“ povedal.

Poslanec Michal Bartek na záver tlačovej besedy vyhlásil, že podáva trestné oznámenie na bývalú europoslankyňu Luciu Ďuriš Nicholsonovú za jej status na sociálnej sieti. Podľa neho vyliala „ohromné slová nechute, žlče a zloby“ do spoločnosti.

Ďuriš Nicholsonová vo svojom statuse kritizovala predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka za to, že vystavil študentov gymnázia vlne nenávisti. Ako napísala, „veľa ľudí si myslí, že pre pokrok Slovenska je nutná generačná výmena. Vy ste dôkazom toho, ako veľmi sa mýlia. Keď babky demokratky pichali dáždnikmi do novinárov a v bibliách hladili Mečiarovu fotku, tiež sme si hovorili: To musí vymrieť. Potom už bude dobre. A vidíte. Babky vymreli a po Mečiarovi predsa prišiel Fico. Aj keby hneď vymrela celá Jednota dôchodcov aj s tým univerzálne použiteľným dedkom, takí ako vy sa znovu postarajú o to, že Slovensko bude cúvať smerom k totalite,“ adresovala Šutajovi Eštokovi. Dôchodcovia podľa nej nie sú pre predsedu Hlasu ničím iným ako rebrík, po ktorom šplhá vo svojej kariére a teraz vycítil mediálnu príležitosť zastať sa starých a kopnúť si do mladých. „Ste vy ale hrdina, Šutaj. Raz chytáte neexistujúcich utečencov na hranici, inokedy útočíte na decká, ktoré si urobili žarty z virálneho videa vašich voličov,“ napísala Ďuriš Nicholsonová.