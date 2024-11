Namiesto deväť eur na hodinu 90. U Šimkovičovej robí úradnícku robotu externá firma

Ministerstvo kultúry uzatvorilo zmluvu s poradenskou firmou Legal Tender, ktorá má zabezpečovať procesy verejného obstarávania za 120 000 eur. Jednotková cena za hodinu práce je 92 eur, pričom úradníci túto prácu vykonávajú za deväť eur na hodinu. Uviedla to vo štvrtok opozičná poslankyňa Veronika Remišová (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ).

„Táto firma bude robiť to, čo štandardne robia na ministerstvách úradníci. Firma má pre ministerstvo robiť aj vypracovávanie zápisníc či zasielanie oznámení do vestníkov. Bežný úradník túto prácu vykonáva za deväť eur na hodinu. Otázkou je, či na ministerstve už nemajú odborníkov, pretože ich všetkých povyhadzovali na ulicu,“ uviedla Remišová.

Šimkovičová sa obhajovala v pléne parlamentu, opozícia podľa nej vo všetkom klame Video

Opozičná SaS v utorok informovala, že rezort kultúry za posledný rok opustilo 55 zamestnancov. Od októbra 2023, teda od nástupu súčasnej ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS), až do konca tohtoročného septembra dostali 15 zamestnanci výpoveď, ďalší štyria podali výpoveď na vlastnú žiadosť. Dohodou zo strany ministerstva skončilo pracovný pomer 24 zamestnancov, dohodou na vlastnú žiadosť odišlo 12 zamestnancov. Údaje potvrdilo samotné ministerstvo. Na odstupnom rezort vyplatil takmer 400-tisíc eur. Ku koncu minulého roka malo MK SR podľa dostupných informácií 217 zamestnancov.

Remišová dnes uviedla, že Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zistil po viacerých podnetoch v súvislosti s touto firmou desiatky porušení zákona. „Môžeme to doložiť aj konkrétnymi rozhodnutiami ÚVO, ktoré máme k dispozícii,“ podotkla opozičná poslankyňa.

Taktiež upozornila na podujatie pre úradníkov, ktoré organizuje Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Kritizovala výber, podľa jej slov, jedného z najluxusnejších hotelov vo Vysokých Tatrách za desaťtisíce eur. Rezort by pritom podľa nej mal na tento účel využívať štátne a účelové zariadenia. Poukázala aj na nákup darčekových predmetov na Ministerstve cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR za desiatky tisíc eur.

„Budeme upozorňovať na každý jeden cent, ktorý je vyhodený zbytočne. V čase, keď vládna koalícia schválila drastické uťahovanie opaskov, žiadame, aby v prvom rade šetrili na sebe a nie na ľuďoch,“ uzavrela Remišová.

Poslanec Ondrej Dostál v súvislosti s personálnymi zmenami na ministerstve vyslovil názor, že ministerka Šimkovičová a generálny tajomník služobného úradu Lukáš Machala robia na ministerstve čistky. Označil to za neakceptovateľné správanie, zdôraznil, že MK SR je ústredný orgán štátnej správy, nie súkromná firma ministerky a Machalu. Apeloval na to, aby sa s takýmito čistkami skončilo. „Klanové čistky na ministerstve kultúry sú robené bez ohľadu na to, že vyhodení pracovníci vykonávali odbornú, vysoko kvalifikovanú prácu s mimoriadnymi, objektívne merateľnými výsledkami,“ dodal tímlíder SaS pre kultúru René Parák. Pripomenul zrušenie Inštitútu kultúrnej politiky, Odboru kreativity a vzdelávania, a tiež múzejnej a galerijnej rady.