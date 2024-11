Poslanci schválili novelu infozákona, sprísňuje podmienky a umožňuje požadovať poplatky. Plaváková vyzvala prezidenta, aby novelu vetoval

Poslanci Národnej rady SR schválili 79 hlasmi novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorú do parlamentu predložili poslanci z klubu Slovenskej národnej strany spolu s nezaradeným poslancom Rudolfom Huliakom.

Novela zákona umožňuje povinným osobám požadovať úhradu nákladov za mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie informácií. Ako uviedli predkladatelia novely zákona, tento krok by mal prispieť k efektívnemu riadeniu procesu poskytovania informácií a zníženiu administratívnej záťaže. „Úprava zákona zavádza mechanizmus, ktorý pomôže verejnej správe riadiť náklady spojené s vyhľadávaním a poskytovaním informácií,“ konštatovali predkladatelia novely.

Mechanizmus má chrániť povinné osoby pred zneužívaním práva na informácie formou nadmerných žiadostí, ktoré výrazne zaťažujú administratívne kapacity. „Povinné osoby (verejná správa) sú v súvislosti s poskytovaním informácií oprávnené požadovať úhradu nákladov vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Povinná osoba môže požadovať aj úhradu účelne vynaložených nákladov za mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie informácií žiadané prostredníctvom jednej alebo viacerých žiadostí podaných tým istým žiadateľom v priebehu 30 dní. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša povinná osoba,“ uvádza sa v novele.

Návrh reaguje na dlhotrvajúce problémy spojené so zahlcovaním povinných osôb žiadosťami, ktoré si vyžadujú rozsiahle vyhľadávanie informácií. „Poskytnutie informácie je podmienené zaplatením úhrady požadovanej povinnou osobou. Ak žiadateľ do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia výšky požadovanej úhrady túto úhradu nezaplatí, povinná osoba žiadosť odloží,“ stojí v zákone. Priblíženie k pozitívnej praxi v Českej republike naznačuje, že obdobná zákonná úprava môže efektívne eliminovať zneužívanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Zavedenie úhrady nákladov sa očakáva ako nástroj na zlepšenie udržateľnosti a efektívnosti systému poskytovania informácií, pričom vplyv na rozpočet verejnej správy bude mierny.

Zákon nadobudne účinnosť 1. decembra 2024.

Plaváková vyzvala prezidenta, aby vetoval novelu infozákona

Poslankyňa Národnej rady (NR) SR za opozičné Progresívne Slovensko (PS) Lucia Plaváková vyzvala prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby vetoval novelu infozákona, ktorou štát spoplatní mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie informácií. Novela je podľa poslankyne ústavne sporná a právne chybná. TASR o tom informovala Tereza Mikáčová z mediálneho oddelenia PS.

„Novela umožňuje voči poplatku namietať, no neexistujú nijaké lehoty o podaní ani rozhodnutí o námietke. Na túto chybu sme koalíciu opakovane upozorňovali, ale neopravili ju. Už ‚len‘ čerešničkou na torte je bezdôvodné predĺženie lehoty na vybavenie infožiadostí z ôsmich na 12 pracovných dní,“ uviedla Plaváková. Dodala, že vláda chce zabrániť ľuďom, aby vedeli, ako štát nakladá s ich daňami a ako si plní svoje zákonné povinnosti.

Poslankyňa NR SR Veronika Remišová (Slovensko, za ľudí, KÚ) vláde vyčíta, že už dnes niektoré rezorty podľa nej porušujú aktuálne platné znenie infozákona. Zdôraznila, že v prípadoch porušenia zákona sa obráti na súd. S novým znením zákona nesúhlasí.