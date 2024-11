Slovenka žijúca v USA o voľbách prezidenta: V noci ma zobudili delobuchy. Keď volila dcéra, personál v miestnosti skandoval

Američania si zvolili novú hlavu štátu. Po štvorročnej pauze sa do Oválnej pracovne v Bielom dome vracia republikánsky kandidát Donald Trump. Za Atlantickým oceánom odovzdala v utorok hlasy aj komunita Slovákov. O tom, ako to vyzeralo vo volebný deň v New Jersey, ako Američania reagujú, keď niekto príde voliť po prvýkrát a čo najviac zarezonovalo z Trumpovho prvého prejavu, nám povedala Agnesa Marikovská Spišáková, ktorá žije v zámorí takmer dve dekády.

Staronovým prezidentom USA bude biznismen Donald Trump, ktorého pred pár rokmi odsúdili za falšovanie obchodných záznamov a čelí tiež obvineniam zo sexuálneho násilia. Keď naposledy prehral v roku 2020 voľby, nechcel akceptovať ich výsledok a zmanipuloval dav, ktorý neskôr zaútočil na budovu Kapitolu Spojených štátov.

V predvolebnom súboji s demokratickou reprezentantkou Kamalou Harrisovou po štyroch rokoch zvíťazil, získal štyri zo siedmich kľúčových štátov a na konte má z potrebných 270 hlasov voliteľov už 277.

V meste Old Bridge, kde žije Slovenka a dnes už aj americká občianka Agnesa so svojou rodinou, bola 5. novembra pokojná atmosféra, čo sa zmenilo až v noci. Hlasovanie naprieč štátmi sledovala počas dňa online a voliť bola s rodinou až podvečer po práci.

Volebná miestnosť, ktorá jej bola priradená, sa nachádzala v školskej telocvični. S dlhými radmi aké sa tvorili napríklad v Pensylvánii a ľudia v nich čakali miestami aj dve hodiny sa však nestretla. „Toto sa u nás nedialo. My sme si odvolili v priebehu desiatich minút,“ priblížila Pravde.

Vo volebnej miestnosti ju čakalo viacero prekvapení. Na začiatku to bolo prísnejšie overovanie voliča, potom zistila, že tento raz bude namiesto do papierových hárkov vypĺňať svojich favoritov elektronicky na veľkých monitoroch. Tretím prekvapením bola zdieľaná radosť voličov a personálu, že využiť svoje volebné právo prišla po prvýkrát aj jej 18-ročná dcéra.

„Osobne sa mi veľmi páčilo, že keď sme vošli voliť – bolo to také typické americké, ale všetci začali skandovať, tlieskať a vykrikovať, že tu máme prvovoličku. Celá miestnosť, celá telocvičňa tlieskala a skandovala,“ priblížila Slovenka, ktorá vyrastala v Moldave nad Bodvou. Rovnaká priazeň sa jej dcére dostala, keď išla voliť za plentu.

V noci ju zobudili delobuchy

Priebeh volieb sledoval Agnesa s rodinou doma online, pokojnú atmosféru volebného dňa narušili až nočné oslavy Trumpovho víťazstva.

„Prekvapilo ma, že o druhej v noci som sa zobudila na silné delobuchy. Niektorí ľudia už oslavovali v noci a trošku to vyrušovalo,“ opísala dianie po prvých výsledkoch, kedy Trump viedol v kľúčových štátoch, no stále nebolo definitívne rozhodnuté. „Ráno, keď som vstala okolo piatej, tak už bolo zrejmé, že to vyhrá,“ pokračovala.

Prvý Trumpov príhovor nebol podľa Agnesy vôbec prekvapivý, každý vedel, čo má od neho očakávať. Suverénne v ňom sľuboval Američanom, že napraví Spojené štáty, ktoré sa stanú opäť najlepšou krajinou na svete.

„Pomôžeme nášmu štátu uzdraviť sa. Máme krajinu, ktorá potrebuje pomoc, a pomoc potrebuje veľmi súrne. Bude to skutočne zlatý vek Ameriky, to je to, čo musíme mať. Je to veľkolepé víťazstvo amerického ľudu, ktoré nám umožní urobiť Ameriku opäť veľkou. Budeme musieť uzavrieť hranice. Chceme, aby ľudia prichádzali do našej krajiny, ale musia prichádzať legálne,“ vyhlásil novozvolený americký prezident.

Zrejme najviac zarezonovali podľa Agnesy práve Trumpove slová o tom, ako Spojené štáty budú musieť uzavrieť hranice. „S čím súhlasím, povedal, že chce, aby imigranti prichádzalo do USA, ale legálne, čo si myslím, že je pozitívny odkaz od neho. Myslím si, že veľa ľudí aj kvôli tomu, že demokrati trošku nezvládli túto situáciu na južných hraniciach, tak to bola podľa mňa veľká výhoda podľa mňa pre Donalda Trumpa,“ skonštatovala Agnesa.

Za Trumpovou popularitou je podľa nej to, že väčšinou dodrží, čo nasľubuje. Aj preto si myslí, že jeho prioritou po prevzatí Oválnej pracovne budú zmeny na južnej hranici. Oveľa skeptickejšia je k jeho vyjadreniam o bleskovom ukončení vojny na Ukrajine. Najskôr ho chcel dosiahnuť do januárovej inaugurácie, potom ho okresal na tri dni. „Bodaj by to tak bolo, ale tu trošku pochybujem,“ komentovala.

Čo sa zmení pre krajanov v USA?

Či sa niečo v komunite Slovákov v New Jersey zmení, Agnesa predpovedať nechcela. „Možno tí ľudia, ktorí sú v imigračnom procese sa môžu začať obávať, že nedosiahnu to čo potrebujú a možno niektorí ilegálni imigranti budú mať strach, že budú deportovaní,“ domnieva sa Slovenka.

Ráno po voľbách to podľa Agnesy vrelo aj na sociálnych sieťach, kde sa sympatizanti víťaznej strany tešili, že „ceny pôjdu okamžite dole a dane budú nižšie“. Prívrženci porazenej kandidátky Kamaly Harrisovej neskrývali sklamanie.

„Videla som rôzne posty, ako hovoria, že Ameriku znovu čaká čas, keď nebudú práva žien uznávané, keď nebudú uznávané práva menšín. Je tam určite cítiť sklamanie. Takisto som videla post, kde sa ľudia radujú, že sa končí kampaň, že už toho majú dosť, a sú veľmi radi, že už nebudú musieť pozerať politické reklamy,“ dodala Agnesa známa ako Slovenka za mlákou.