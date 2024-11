Zdravotné sestry žiadajú plán stabilizácie a varujú pred kolapsom. Šaško: Vytvárate zbytočné napätie

Ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas) kritizuje za to, že odmieta viesť dialóg so zástupcami zdravotníkov. Odmieta možné vyhlásenie núdzového stavu v zdravotníctve aj zásahy do odmeňovania zdravotníkov. Vo štvrtok o tom informovala predsedníčka OZ SaPA Monika Kavecká.

Čítajte viac Minister zdravotníctva Šaško požiadal lekárskych odborárov o stretnutie budúci týždeň

Upozornila na výsledky prieskumu z približne 60 nemocníc na Slovensku, ktorý ukázal, že asi 40 percent sestier je vo veku nad 50 rokov, pričom ďalších 15 percent má nad 59 rokov. Tieto údaje podľa nej dokumentujú vážnu situáciu, že sestry a pôrodné asistentky sú v kriticky poddimenzovaných počtoch.

„Na základe týchto dát apelujeme na kompetentných, aby zabránili prehlbovaniu problémov s nedostatkom zdravotníkov a zamerali sa na zlepšenie pracovných podmienok, ktoré by prilákali mladých ľudí do sektora. Ak sa nič nezmení, zdravotníctvo čaká personálny kolaps. V OZ SaPA nepovažujeme za správne, že v čase narastajúcej krízy minister Kamil Šaško odmieta viesť dialóg s tými, ktorí dennodenne zabezpečujú starostlivosť o pacientov,“ vyhlásila Kavecká.

Čítajte viac Visolajský: Výpovedí lekárov pribúda, už ich je vyše 3 200. Podceňovaním či útokmi krízu nevyriešia

Minister Šaško obvinenia sestier odmietol s tým, že podľa neho vytvárajú zbytočné napätie v zdravotníctve. „Je mi ľúto, že sa vedenie sesterských odborov na čele s pani Kaveckou pridáva k vedomej snahe pokračovať vo vytváraní zbytočného napätia v slovenskom zdravotníctve, namiesto konštruktívnej práce na systémových riešeniach," uviedol Šaško.

Minister zdravotníctva poukázal na nedávne schválenie vládneho návrhu, ktorý poskytuje 112 miliónov eur na platy zdravotníkov, čím sa podľa jeho slov zabezpečí rast platov sestier o 9,7 percent na budúci rok. Reagoval tak na kritiku Kaveckej, ktorá označila zvýšenie o 9,7 percenta za nedostatočné. „Ťažko racionálne argumentovať, že zvýšenie o 9,7 percenta nie je zvýšenie," poznamenal Šaško. Taktiež odmietol tvrdenie, že by odmietal rokovať s odborármi a vyjadril svoju otvorenosť dialógu. „Moja povinnosť je rokovať so všetkými zástupcami sektora, nielen so zástupcami odborov," zdôraznil Šaško, pričom uviedol, že už rokoval so zástupcami Lekárskeho odborového združenia (LOZ) a plánuje ďalšie stretnutia.

Kavecká zopakovala, že sestry odmietajú akýkoľvek zásah do zákona o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov. Rovnako kritizuje náznaky vlády o možnom vyhlásení núdzového stavu. „Máme skúsenosť z roku 2011, že núdzový stav nefungoval a nijako riešeniu situácie v zdravotníctve nepomohol,“ podotkla Kavecká.

Deklarovala, že OZ SaPA je ochotné prispieť k návrhom riešení na stabilizáciu sektora. „Máme presne už zadefinované jednotlivé ukazovatele riešenia, nastavenia, presne, ako by to fungovalo, čo by pomohlo, lebo to máme už aj z minulosti overené,“ ozrejmila predsedníčka združenia.

Lekári naprieč Slovenskom začali podávať výpovede Video

OZ SaPA podľa Kaveckej podporuje iniciatívu Lekárskeho odborového združenia, rovnako ako všetkých zdravotníkov, ktorí chcú riešiť problémy v zdravotníctve. V tejto súvislosti zdôraznila, že lekárom nejde len o platy. Sestry podľa jej slov zatiaľ nezvažujú podanie hromadných výpovedí, pokračujú však v zbere výpovedí z nadčasov. Zároveň podotkla, že nie je nikoho cieľom ohroziť pacienta.

Vyše 3 300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom už podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Lekári zároveň začínajú zvažovať aj výpovede z nadčasovej práce. Poukázali na to, že napriek ich snahe rokovať ich Ministerstvo zdravotníctva SR ignoruje a situáciu podceňuje. V reakcii na to ich minister zdravotníctva pozval na rokovanie budúci týždeň.

Čítajte viac Analytik Jeseňák: Kolaps zdravotníctva nehrozí, odchody lekárov môžu niektorým nemocniciam pomôcť. Odborárom vždy ide o platy