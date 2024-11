Ficova covidová amnestia v praxi: zaplatené pokuty štát vráti, nezaplatene odpusti. Ako požiadať o odškodnenie a kto má naň nárok

Fico: Očkovanie proti Covid 19 bol iba biznis Video Zdroj: TV Pravda

Podľa návrhu zákona z dielne predsedu vlády môžu ľudia, ktorí dostali pokuty za porušenie protipandemických opatrení v rokoch 2020 až 2023, teda počas mimoriadnej situácie, požiadať o vrátenie zaplatenej sumy. „Rovnakú možnosť má aj osoba, ktorá bola umiestnená do tzv. povinnej karantény, z titulu čoho vznikli náklady za stravné, ktoré následne povinná osoba uhradila alebo ktoré boli od nej vymáhané,“ uvádza sa v materiáli.

Iniciatíva predsedu vlády reaguje aj na výzvu verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského. Ten považuje vymáhanie nákladov za štátnu karanténu počas pandémie za nezákonné.

Hľadajte bločky

Návrh, ktorý už označujú ako covidovú amnestiu, stanovuje aj podmienky, za ktorých občania budú môcť požiadať o odškodnenie. Po prvé, žiadosť bude možné podať len v priebehu pol roka. Ak návrh úspešne prejde parlamentom a nadobudne účinnosť začiatkom marca, žiadosť o odškodnenie bude možné podať do konca augusta 2025. Prijímať ich budú tie úrady, ktoré pokuty udeľovali – teda obce, regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) alebo okresné úrady ministerstva vnútra, ktoré budú riešiť pokuty uložené políciou.

„V pôsobnosti ministerstva vnútra sa budú vracať finančné prostriedky za pokuty uložené policajtami a okresnými úradmi a stravné za umiestnenie v karanténnych zariadeniach, ktoré fakturovalo oprávnenej osobe ministerstvo,“ vysvetlil pre Pravdu rezort.

Predpokladá sa, že štát ľuďom vráti celú zaplatenú sumu pokuty alebo stravného, ak ide o prípady štátnych karanténnych zariadení. Ak sa ľudia proti finančnému postihu odvolali a riešili vec cez súdy, odškodnenie by malo zahŕňať aj súvisiace náklady, teda trovy spojené so súdnym alebo exekučným konaním.

Hlavnou podmienkou pre finančné odškodnenie budú doklady, ktoré preukazujú uloženie pokuty. Ak porušenie protipandemických opatrení bolo uznané za priestupok a uložili zaň aj pokutu, úradom bude treba ukázať rozhodnutie o uložení pokuty a potvrdenie o jej aspoň čiastočnej úhrade. Ak pokuta bola uložená v blokovom konaní, k žiadosti o odškodnenie má byť predložený blok.

„Keďže je možné predpokladať, že oprávnená osoba nedisponuje dokladom (právoplatným rozhodnutím o uložení pokuty, blokom na pokutu alebo potvrdením o zaplatení nákladov za stravovanie), navrhuje sa, aby tento doklad bolo možné nahradiť čestným vyhlásením,“ píše sa v materiáli. Úrady však informácie z vyhlásenia preveria, teda budú hľadať potvrdenia o uložených pokutách v evidencii priestupkov. Zároveň preveria, či vo svojej účtovnej dokumentácii evidujú doklady preukazujúce úhradu pokuty.

Ak žiadateľ splní všetky podmienky, odškodnenie mu vyplatí ministerstvo vnútra, regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo obec. Štát následne by mal obciam uhradiť všetky náklady spojené s vrátením súm zaplatených faktúr.

Niekoľko miliónov by malo stačiť

Premiér spresnil, že návrh zákona o odškodnení vychádza aj zo záväzkov v Programovom vyhlásení vlády pri reflexii obdobia, v ktorom predchádzajúce vlády prijímali protipandemické opatrenia. „Považujeme toto obdobie za obdobie temna v otázkach právneho štátu a obmedzovania práv a slobôd,“ zdôraznil.

Fico tiež informoval, že odhad nákladov na odškodnenie sa bude pohybovať na úrovni 3,3 milióna eur. „Nie je to až tak veľa, ako sme čakali, toto zvládneme,“ vyhlásil. Zároveň sa v rámci doplnenia zákona o priestupkoch bude na dotknutú osobu hľadieť, ako keby priestupok nespáchala. „Priestupky budú vymazané z evidencie, podľa nás boli jednoznačne udelené v rozpore s právnym poriadkom,“ doplnil po schválení návrhu premiér.

Na pripomenutie: počas pandémie platili viaceré opatrenia, ktoré mali zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19. Platili zákaz vychádzania a povinná karanténa pre infikovaných koronavírusom, ako aj povinnosť nosiť rúška v interiéri a exteriéri. Polícia spolu s hygienikmi vykonávala pravidelné kontroly dodržiavania týchto opatrení a za ich porušenie ukladala pokuty, v blokovom konaní išlo o postih vo výške tisíc eur, v štandardnom do 1 659 eur.

O počte uložených pokút za porušenie pandemických opatrení pravidelne informovalo ministerstvo vnútra. Naposledy zverejnilo štatistiky v decembri 2021 a o mesiac neskôr väčšina pandemických zákazov a povinností bola zrušená. Podľa informácií rezortu vnútra policajti v priebehu roka 2021 zaznamenali 70-tisíc priestupkov súvisiacich s porušením opatrení odporúčaných hygienikmi. V drvivej väčšine prípadov išlo o porušenie zákazu vychádzania a povinnosti nosenia rúšok.

V blokovom konaní, teda uložením pokút, policajti vybavili vyše 51-tisíc prípadov. Ďalších vyše osemtisíc porušení riešili cez regionálne úrady verejného zdravotníctva, ktoré takisto mohli rozhodnúť o uložení pokuty. Ak Ficova „covidová amnestia“ bude schválená, vo všetkých týchto prípadoch by ľudia mohli žiadať odškodnenie. Väčšiu časť pokút by malo vrátiť ministerstvo vnútra, a to vyše 2,9 milióna eur, 200-tisíc by mali vrátiť obce a ďalších 190-tisíc úrady verejného zdravotníctva.

V predbežných odhadoch ide o vyše 17 tisíc faktúr za stravné v karanténnych zariadeniach a približne 58 tisíc záznamov o priestupkoch,“ uviedlo pre Pravdu ministerstvo vnútra. „Celková suma za uložené pokuty za celé covidové obdobie je 2 706 719,50 eur, z toho uhradených bolo 989 104,60 eur. Celková suma fakturovaného stravného je 1 564 532,29 eur, z toho uhradené faktúry sú vo výške 1 362 692,05 eur,“ priblížilo tlačové oddelenie rezortu.

Pokuty pre bezdomovca a Smer

V materiáli schválenom vládou sa píše, že návrh reflektuje nález Ústavného súdu SR, ale aj zistenia verejného ochrancu práv súvisiace s nedodržaním zákonného postupu zo strany štátu. Tie súvisia najmä s umiestnením ľudí do štátnej karantény a následným fakturovaním za pobyt v povinnej izolácii. Ombudsman aj súd skúmali zákonnosť postupu štátu v týchto prípadoch, nezaoberali sa však pokutami za porušenie povinnosti nosiť rúška.

Treba uznať, že aj postup policajtov bol v určitých prípadoch dosť prísny. Verejnosť rozrušili najmä dva prípady, keď muži zákona pokutovali za porušenie zákazu vychádzania bezdomovcov. Tento prípad však bol vyriešený bez zmeny zákona. V marci tohto roka verejný ochranca práv dosiahol zrušenie oboch pokút pre zistené porušenia zákona a nesprávny postup policajtov.

Pokutu za porušenie pandemických obmedzení však dostala aj Ficova strana Smer, ktorá v októbri 2021, teda v čase zákazu verejných zhromaždení, organizovala protivládny protest v Rimavskej Sobote. V miestnom amfiteátri sa vtedy zišlo okolo štyritisíc ľudí, veľká väčšina z nich bez rúšok a nedodržiavali odporúčané rozstupy.

Hygienici uložili Smeru pokutu päťtisíc eur, strana sa proti rozhodnutiu RÚVZ odvolala. Smer uspel len sčasti – úrad hlavného hygienika Jána Mikasa pokutu znížil na tritisíc eur a proti rozhodnutiu sa nedalo odvolať. Otázne je, či si Smer bude môcť nárokovať vrátenie zaplatenej pokuty, Ficov návrh sa týka len fyzických osôb.

Pokutu 250 eur za nedodržiavanie pandemických opatrení v roku 2022 dostal aj líder hnutia Slovensko a bývalý premiér Igor Matovič. RÚVZ Bratislava mu ju uložil za viaceré prípady. Politik sa však voči rozhodnutiu odvolal a pokutu zaplatiť nechcel. Bratislavskí hygienici pred rokom a pol vyzvali Matoviča, aby predložil dôkazy k svojmu odvolaniu.

„Konanie v predmetnej veci ešte nie je ukončené. Tunajší úrad vyzval Matoviča na predloženie relevantných dôkazov preukazujúcich tvrdenia, ktoré uviedol v odpore proti rozkazu,“ informoval bratislavský RÚVZ vlani v marci. Či Matovič nakoniec dôkazy predložil a či zaplatil pokutu, nie je známe. RÚVZ ani politik sa do uzávierky novín na otázky k tejto téme neodpovedali.

Z informácií, poskytnutých pre Pravdu rezortom vnútra, však vyplýva, že ani Smer, ani Matovič nakoniec vôbec nebudú musieť pokuty zaplatiť. „Na rokovaní vlády bola zároveň schválená amnestia všetkých doteraz nezaplatených pokút uložených za priestupky spáchané v súvislosti s protipandemickými opatreniami za celé obdobie, kedy bola vyhlásená mimoriadna situácia alebo núdzový stav z dôvodu ochorenia COVID-19. Zároveň je súčasťou amnestie aj nariadenie, aby sa zastavili všetky doteraz neukončené konania o priestupkoch, ak ešte z akéhokoľvek dôvodu prebiehajú,“ uviedol rezort.