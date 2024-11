KDH chce diskutovať o zmene volebného systému, pracuje s alternatívou ôsmich volebných obvodov

Ako v tejto súvislosti vysvetlil člen hnutia a bývalý šéf Štatistického úradu SR Peter Mach, hlavnou navrhovanou zmenou by bolo to, že kandidátne listiny sa podávajú v rámci volebných krajov a kandidáti sú tak bližšie viazaní ku konkrétnemu regiónu, v ktorom kandidujú. Výsledky volieb by sa podľa Macha vyhodnocovali rovnako ako doteraz, ale mandáty by sa jednotlivým stranám a kandidátom prideľovali podľa počtu hlasov v jednotlivých volebných obvodoch.

Čítajte viac Slovensko by mohlo mať viac volebných obvodov, zhodli sa Majerský a Šutaj Eštok

Čítajte viac SNS nesúhlasí so zmenou volebného systému. Sú to len výkriky do tmy a likvidácia malých strán, tvrdí Danko

KDH zároveň zdôraznilo potrebu diskusie na tému decentralizácie. V tejto súvislosti argumentuje, že podľa ukazovateľov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorá združuje 38 najvyspelejších krajín sveta, je Slovensko vysoko centralizovaná krajina.

Čítajte viac KDH chce z opozície meniť volebný systém. Majerský oznámil, či je za zachovanie špeciálnej prokuratúry

Čítajte viac Podľa Šipoša Fico s KDH za ústavný zákaz adopcií detí homosexuálmi zobchoduje zmenu volebného systému

„Na Slovensku nie sme zvyknutí na celospoločenské diskusie o dôležitých témach, preto KDH navrhlo komisiu, ktorej cieľom by mal byť výskum optimálneho usporiadania kompetencií a financií v regiónoch a zhoda naprieč politickým, samosprávnym, podnikateľským a celospoločenským spektrom,“ zdôraznil odborník hnutie na decentralizáciu Daniel Kojnok.

KDH na margo tajnej voľby Glücka: Čo je vás do toho, priateľu? Nedá sa stáť nad každým poslancom Video

Prípadné zmeny vo fungovaní verejnej správy by podľa KDH mali byť predsadené ústavnou formou, aby nedošlo k jej zneužitiu žiadnou mocenskou garnitúrou. Hnutie zároveň vyzvalo vládnu koalíciu na diskusiu na danú tému.