Taraba: Na dopravu po Dunaji sa podarilo zazmluvniť štátnu kompu

„Tu sme ušetrili veľké milióny a čo je najhoršie, že tieto milióny zbytočne od roku 2019 do roku 2023 išli na účty súkromnej firmy,“ vyhlásil Taraba. SVP mal podľa neho nevyužívanú kompu kotviacu v prístave roky.

Rezort životného prostredia informoval, že súkromná spoločnosť, ktorá dopravu doteraz prevádzkovala, ponúkla vo verejnej súťaži cenu 247 eur za jeden cyklus Vojka – Kyselica – Vojka a 146 eur za každú hodinu pohotovosti. Štátny podnik VV zákazku vyhral s cenou 124,04 eura za cyklus, respektíve 93,66 eura za hodinu pohotovosti.

Štát kúpil stroj na prehlbovanie dna Dunaja Video

Súkromná kompa podľa Tarabu premávala s 90-percentným predražením. Generálny riaditeľ SVP Jozef Moravčík informoval, že podnik si pri zákazke nechal aj maržu a bol pripravený v prípade potreby cenu znížiť. Ako ozrejmil generálny riaditeľ VV Peter Molda, k tomu nedošlo, pretože spoločnosť, ktorá kompu aktuálne prevádzkuje, sa svoju vyššiu ponuku v aukcii nerozhodla prehodnotiť. Moravčík uviedol, že súčasťou ceny zákazky je zisk vo výške asi desať percent.

Externá kompa premávala od roku 2015. Na Dunaji bude premávať do konca tohto roka. Za toto obdobie sme vyfakturovali do externého prostredia takmer 17 miliónov eur. Tak ako povedal už pán minister, rozdiel medzi tou prvou a druhou ponukou bolo 6,4 milióna eur," informoval Molda.

Čítajte viac NKÚ má výhrady ku kompe, zmluvám a k tomu, že ju neplatí štát

Taraba opätovne kritizoval poslankyňu Národnej rady (NR) SR Veroniku Remišovú (Slovensko, Za ľudí, KÚ) a exministra životného prostredia Jána Budaja, že počas minulej vlády s nevýhodnou zákazkou nič neurobili. Remišová, ktorá na nevýhodnú zákazku v roku 2015 upozornila, v minulosti tvrdila, že podľa jej informácií sa technické parametre štátnej kompy nezhodovali s potrebnými technickými parametrami.

Poslankyňa Remišová na tlačovej konferencii v piatok vyhlásila, že Taraba potvrdil to, čo hovorila v roku 2015, keď na predraženú zmluvu upozornila. „Pán minister Taraba by si tieto spory, o ktorých hovoril tu na kompe, mal vyriešiť so svojím koaličným partnerom v Smere, pretože to boli práve oni, ktorí prevádzkovali predraženú kompu,“ myslí si Remišová. Dodala, že ministerstvo životného prostredia neriadila, preto na zmluvu nemala dosah.

Nový tender na prevádzku kompy oznámil štátny podnik VV v máji. Zmluvu so súkromným prevádzkovateľom vtedy zároveň nariadil ukončiť.

Čítajte viac Štát ide hľadať nového prevádzkovateľa kompy cez Dunaj, Taraba zrušil zmluvu so súkromníkom

Pre kauzu obstarávania kompy cez Dunaj čelil pokusu o odvolanie v NR SR vtedajší šéf rezortu Peter Žiga (v súčasnosti Hlas). Opoziční poslanci vtedy hovorili o manipulácii verejného obstarávania a významných škodách pre štát. Upozornili tiež, že zmluva medzi VV a súkromnou firmou Ponton City je prakticky nevypovedateľná. Žiga kritiku opozície odmietal. Tvrdil, že štát v prípade kompy neprišiel o jediné euro a nikto nič neukradol. Novú kompu uviedli do prevádzky 1. júla 2015.