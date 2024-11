INESS: Vláda má pri rokovaniach s LOZ zatiaľ na výber konflikt alebo kapituláciu

Vláda má pri rokovaniach s Lekárskym odborovým združením (LOZ) zatiaľ na výber buď konflikt alebo kapituláciu. Skonštatoval to analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Martin Vlachynský.

Šaško v Ide o pravdu: Akciovky z nemocníc nebudú. Predložím plán konkrétnych krokov pri zmenách v zdravotníctve Video

„Zdá sa, že LOZ odmieta finančný kompromis, navyše si kladie aj politické požiadavky v podobe zákazu transformácie nemocníc. Vláda má teda na výber zatiaľ buď konflikt, alebo kapituláciu,“ povedal pre TASR.

Podotkol, že splnenie požiadaviek lekárskych odborárov by bolo síce drahé, ale teoreticky vláda môže použiť rezervy, ktoré sú v rozpočte. „Tým si však vláda výrazne obmedzí manévrovací priestor pre prípady, ako by bol napríklad slabý výber transakčnej dane alebo pokračovanie energetických dotácií,“ dodal.

Na margo otázky, čo by mohli spôsobiť výpovede lekárov z nadčasov, uviedol, že síce sa dá predpokladať, že by to bol problém, nemožno povedať aký veľký. „Vo svete mimo ministerstva zdravotníctva nemáme prakticky žiadne štatistiky o tom, aké sú personálne stavy jednotlivých oddelení, aká je vyťaženosť týchto oddelení a aká ich produkcia. A popravde, vôbec si nie som istý, či takéto informácie má samotné ministerstvo,“ ozrejmil Vlachynský.

Lekári naprieč Slovenskom začali podávať výpovede Video

Je podľa neho jasné, že konečné rozhodnutie v rokovaniach bude musieť urobiť premiér Robert Fico (Smer). „Nemusí ho však spraviť z očí do očí,“ dodal.

Vyše 3 300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom už podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Lekári zároveň začínajú zvažovať aj výpovede z nadčasovej práce. Podľa šéfa LOZ Petra Visolajského je ich vyzbieraných dosť na to, aby bol ohrozený chod nemocníc.

Zdravotnícky analytik Jeseňák pre TA3: Odborárom vždy pôjde o platy Video

Lekári sú ochotní výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s LOZ podpísal vtedajší vládny kabinet. To obsahovalo aj dohodu na platoch a ich náraste. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas) už požiadal Lekárske odborové združenie o stretnutie, ktoré má byť budúci týždeň.