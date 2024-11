Bude sa meniť politický systém? Fico chce v NR SR menej strán. Krízu v koalícii odmieta, Huliak vraj nič nechce

Voľba predsedu Národnej rady SR (NR SR) nie je podľa predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer) prioritou. Dohoda na tom, že by sa ním stál líder SNS Andrej Danko, nie je na stole. Líder Smeru podporí každého kandidáta, na ktorom sa zhodnú koaliční lídri. Predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok však viackrát zopakoval, že chce situáciu vyriešiť do konca roka. Fico považuje spory medzi Dankom a Rudolfom Huliakom za vec SNS a existenciu koaličnej krízy znova odmietol. Parlament je podľa neho funkčný. V Sobotných dialógoch STVR okrem uviedol, že chce navrhnúť zmenu politického systému.

Fico vyhlásil, že od Huliaka nepočul, žeby trojica poslancov požadovala pridelenie ministerstva. Huliak mal požadovať rezort životného prostredia, keďže nie je s prácou ministra Tomáša Tarabu spokojný.

Michelko: SNS je ochotná akceptovať Šutaja Eštoka ako predsedu parlamentu. Máme záujem o rezort vnútra Video Zdroj: TV Pravda

Koalícia funguje, Huliak vraj nič nechce

O tom, že sa bude chcieť na koalícii podieľať, čo znamená aj rovnomerné rozdelenie ministerstiev, hovoril už skôr. Fico však o takejto požiadavke nevedel a Huliak podľa neho nič nechce. „Vládna koalícia je funkčná, zákony v parlamente prechádzajú,“ vyhlásil. Ku koalícii sa podľa neho stále hlási 79 poslancov. Zastupujúci predseda arlamentu však predčasne ukončil októbrovú schôdzu a viacero zákonov poslanci odložili na decembrovú schôdzu.

SNS a Hlas sa nedohodli napríklad na novele školského zákona, ktorý namietal aj minister školstva Tomáš Drucker (Hlas). Parlament zákon z dielne SNS neposunul do druhého čítania prísny zákaz akejkoľvek propagácie, šírenia alebo podpory názorov týkajúcich sa netradičných sexuálnych orientácií na školách.

Dohoda nie je ani na menách nových členov STVR. Podľa Fica sa však schválilo všetko, čo sa schváliť malo a dohodnuté je aj obsadenie STVR, vyriešiť musia len konkrétne mená. SNS má problém napríklad s nomináciou Daniela Krajcera. Čo sa týka predsedu parlamentu, bude ním podľa premiéra osoba, na ktorej sa zhodnú všetci traja koaliční lídri. Odmietol, že by sa voľba predsedu mala konať v spolupráci s opozíciou.

Šutaj Eštok však uviedol, že chce túto otázku vyriešiť do konca roka. O možnom Šutajovi Eštokovi ako o možnom šéfovi NR SR sa začalo hovoriť pred pár týždňami. Líder Hlasu a minister vnútra to zatiaľ odmietol. SNS by bola ochotná ho akceptovať ako šéfa NR SR, no v tom prípade by požadovala ministerstvo vnútra, povedal poslanec SNS Roman Michelko. Musela by sa tak otvárať koaličná zmluva.

Bude sa meniť politický systém?

Fico otvoril aj ďalšiu tému. Na Slovensku by mala podľa predsedu vlády nastať zmena politického systému. Počet politických strán v parlamente by sa podľa neho mal znížiť. Premiér o téme plánuje hovoriť s koaličnými partnermi. Musela by na nej byť širšia zhoda.

Šutaj Eštok: Nemám záujem o post predsedu parlamentu, ale nikdy nehovorte nikdy Video Zdroj: TV Pravda

„Tento politický systém má 100 strán, tu treba naozaj urobiť nejaké zásahy do politického systému,“ myslí si. Vedel by si predstaviť zvýšenie volebného kvóra na sedem percent či zvýšenie kaucie na pol milióna eur. „Tie kroky sú všelijaké, ale to je vec, kde musí byť dohoda s ostatnými. Teraz hovorím o budúcnosti, ja vôbec nehovorím o zmenách pre toto obdobie,“ povedal. Aktuálny politický systém podľa neho škodí krajine.

Premiér zároveň zopakoval, že strana Smer si v tomto období pripomína 25. výročie jej vzniku. Avizoval, že pri tejto príležitosti bude odkaz aj k výročiu Nežnej revolúcie. „Ja sa už nebudem hrabať v minulosti, chcem predovšetkým hovoriť o budúcnosti, pretože aj ja som povinný v mojom veku pripraviť Smer na budúcnosť,“ uviedol. Strana sa podľa neho musí pripraviť na nové obdobia, ktoré prídu.

Vystúpenie v ruskej televízii obhajoval

Premiér tiež zopakoval, že ak USA pod vedením novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa znížia pomoc Ukrajine, odmieta, aby Európska únia prevzala všetku finančnú pomoc na seba. Považoval by to za najväčšiu chybu. Podotkol tiež, že EÚ bude musieť urobiť reformy, čo sa týka obsahu jednotlivých politík. V Európe bude tiež podľa neho potrebný tlak na inovácie. Vládne tiež „zdesenie“, že nevie konkurovať USA ani Číne.

Premiér tiež obhajoval svoje vystúpenie v ruskej štátnej televízii. „Máte pocit, že neexistuje západná propaganda?“ pýta sa Fico, ktorý chcel podľa vlastných slov aj týmto krokom ukázať, že Slovensko robí suverénnu zahraničnú politiku. Premiér zároveň priznal, že lex atentát nečítal, odkázal tiež, že exprezidentom Andrejom Kiskom sa nebude zaoberať. Považuje však za hanbu Slovenska, že sa prezidentom stal človek právoplatne odsúdený za daňový podvod.