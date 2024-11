Traja premiéri a desiatky ministrov. Kto zarobil najviac? Viacerí majú domy v zahraničí, Šimkovičová či Šaško nevlastnia nič

Minulý rok bolo Slovensko svedkom historického momentu – prvýkrát bola vymenovaná úradnícka vláda. To však nebolo všetko. Na stoličke premiéra sa vystriedali traja muži a na ministerských postoch celkovo 45 šéfov rezortov. Občania tak zažili tri rôzne vlády. Sú medzi nimi nováčikovia aj dobre známe politické tváre. Za svoje majetky by sa v úlohe zemepána nemusel hanbiť šéf pôdohospodárstva Richard Takáč, minister obrany Robert Kaliňák si státisíce z advokácie nezapísal a premiérovi Robertovi Ficovi (Smer) pribudol nový byt. Niektorí ministri vlastnia byty či domy v Kanade, Francúzsku aj Dánsku. Kto zarobil najviac a kto nevlastní nič?

Pravda sa pozrela na majetkové priznania troch premiérov a ministrov, ktorí sedeli v čele rezortov v roku 2023. Podľa príjmov z verejnej funkcie vyhrávajú Ficovi ministri, ak vezmeme do úvahy celkové príjmy, vládnu ódorovci.

Fico o koalícii, pohrozil každému, kto by chcel kupovať poslancov Video Zdroj: TV Pravda

Najviac ako premiér zarobil Ódor, Ficovi pribudol byt

Z troch premiérov, ktorých Slovensko minulý rok zažilo, zarábal najlepšie úradnícky predseda vlády Ľudovít Ódor. Prezidentka Zuzana Čaputová ho do funkcie vymenovala 15. mája a spolu s ďalšími ministrami vládli až do vymenovania štvrtej vlády Roberta Fica 25. októbra. Ako premiér pôsobil 163 dní, ešte predtým zastával funkciu člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska (NBS). Za výkon vo verejnej funkcii si pripísal niečo vyše 122-tisíc eur.

Ódor: Vyzerá, že to bola naša posledná vláda, štvrtý útok odchádza z ľadu Video Zdroj: ta3

Člen Bankovej rady NBS zarábal podľa výročnej správy za rok 2023 v priemere v čistom okolo ôsmich až deviatich tisíc a to vrátane všetkých paušálnych náhrad, benefitov či odmien. Čo sa týka premiéra, ten si prilepšil o zhruba 6,5-tisíc eur. Túto sumu tvorí základná mzda, ktorá sa kvôli zmrazeniu platov odvíja od platu poslanca z roku 2021, funkčný príplatok a paušálne náhrady.

Okrem toho si však Ódor na svoje konto pripísal ďalších takmer 123-tisíc eur z príjmov mimo verejnej funkcie. V majetkovom priznaní má uvedený zisk z podielových fondov či rôzne vklady v bankách. Čo sa týka majetku, stále vlastní dva byty v Devínskej Novej Vsi a Veľkých Kosihoch a dve autá, z toho jedno bolo služobné. Druhým najlepšie zarábajúcim predsedom vlády je už štvornásobný premiér Robert Fico (Smer).

Čítajte viac Ktorý politik či šéf štátnej inštitúcie zarobil najviac? V NBS majú aj milionára, Danko si polepšil o viac ako 400-tisíc

Ako premiér a poslanec si prilepšil o viac ako 54-tisíc eur a mimo verejnej funkcie zarobil zhruba 47,5-tisíc eur. Podľa majetkového priznania pôsobil aj ako advokát. V jeho priznaní pribudlo vlastníctvo luxusného bytu v rezidencii Sokolská, ktorý koncom decembra minulého roka kúpil od dlhoročného poslanca Smeru Dušana Muňka za niečo vyše pol milióna eur – teda v hodnote takmer dvakrát nižšej, než bola trhová cena. V nájme u Muňka bol od roku 2019, kedy sa odsťahoval z rezidencie Ladislava Bašternáka Bonaparte. V majetkovom priznaní však neuvádza žiadnu hypotéku, len úspory a stavebné sporenie. Okrem bytu v Starom Meste vlastní aj vinicu na Vinohradoch či zdedenú ornú pôdu v Hrušovanoch a Preseľanoch.

Meno Funkcia uvedená v majetkovom priznaní Príjmy za rok 2023 z verejnej funkcie Príjmy za rok 2023 mimo verejnej funkcie Celkový príjem Ľudovít Ódor premiér, člen Bankovej rady SR 122 554 € 122 899 € 245 453 € Robert Fico premiér (predtým poslanec), líder Smeru a advokát 54 374 € 47 410 € 101 784 € Eduard Heger premiér (potom poslanec) 50 795 € 0 € 50 795 €

Tretím premiérom, ktorého vláda v decembri 2022 padla, bol Eduard Heger. Na účet si pripísal len príjem z verejnej funkcie – necelých 51-tisíc eur. Vlastní dva byty v Dúbravke, má dve hypotéky, podiel v eseročke a rovnako ako Fico, ani on nevlastní žiadne auto. V budúcoročných majetkových priznaniach však platy premiéra, podpredsedov vlády a ministrov stúpnu o niekoľko tisíc eur, a to napriek zlému stavu verejných financií a následnej tvrdej konsolidácii.

Keďže sú platy verejných činiteľov od roku 2022 kvôli vysokému zadlženiu Slovenska zmrazené v súlade s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti, zvyšovať sa budú paušálne náhrady. Plat premiéra tak bude zhruba ako 11,2-tisíc eur (zvýšenie o päťtisíc eur), podpredseda vlády si prilepší o takmer 9,7-tisíc eur (nárast o viac ako 3,3-tisíc) a minister zarobí zhruba 8,7-tisíc eur.

Najlepšie zarábajúci ministri

Zo 47 ministrov, ktorí v roku 2023 viedli slovenské rezorty, zarobil najviac Peter Dovhun, minister hospodárstva v Ódorovej vláde. Z viac ako 254-tisícového príjmu tvorilo len necelých 45-tisíc eur zárobok z verejnej funkcie. Okrem ministerskej stoličky bol Dovhun členom akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava. Vlastní rodinný dom v Šamoríne, druhý dom pri Dunajskej Strede, ale aj akcie a dlhopisy a aj keď zarobil najviac, nevlastní žiadne auto.

Meno Funkcia Celkové príjmy za rok 2023 Z toho príjem z verejnej funkcie Peter Dovhun minister hospodárstva (Ódorova vláda) 254 182 € 44 916 € Dušan Keketi minister cestovného ruchu a športu (Ficova vláda) 170 851 € 25 205 € Michal Palkovič minister zdravotníctva (Ódorova vláda) 123 873 € 45 586 € Peter Balík minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (Ódorova vláda) 90 046 € 37 120 € Soňa Gáborčáková ministerka práce (Ódorova vláda) 77 704 € 76 387 € Jozef Bíreš minister pôdohospodárstva (Ódorova vláda) 73 868 € 28 166 € Ján Horecký minister školstva (Hegerova vláda) 67 671 € 63 435 € Richard Takáč minister pôdohospodárstva (Ficova vláda) 59 171 € 52 133 € Štefan Holý podpredseda vlády (Hegerova vláda) 57 442 € 57 442 € Juraj Blanár minister zahraničných vecí (Ficova vláda) 55 633 € 55 633 €

Na druhom mieste je minister novozriadeného rezortu cestovného ruchu a športu Dušan Keketi (nom. SNS). Pár dní však bol tzv. ministrom bez kresla, keďže rezort v čase jeho vymenovania ešte oficiálne nevznikol. Od roku 2021 bol predsedom predstavenstva Letiska M. R. Štefánika v Bratislave. Z celkového príjmu viac ako 170-tisíc eur pochádzalo z verejnej funkcie len niečo vyše 25-tisíc eur. Podľa majetkového priznania vlastní rodinný dom v Križovanoch nad Dudváhom s pozemkom a zariadením, auto, peňažné prostriedky a podiely v obchodných spoločnostiach.

Okrem toho môže od roku 2018 využívať aj rekreačný dom v Bystrej, ktorý nevlastní. Tretím najbohatším ministrom je Michal Palkovič so zárobkom takmer 124-tisíc eur (z verejnej funkcie zhruba 46-tisíc eur). Palkovič je známy nielen ako minister, ale aj ako patológ, štátny tajomník a predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Pôsobí aj na dvoch univerzitách v Trnave a Bratislave a v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Vlastní dve autá, rodinný dom v Trnave aj v Pezinku a ornú pôdu a vodnú plochu v Senci.

Meno Funkcia Príjmy za rok 2023 z verejnej funkcie Príjmy za rok 2023 mimo verejnej funkcie Soňa Gáborčáková ministerka práce (Ódorova vláda) 76 387 € 1 317 € Ján Horecký minister školstva (Hegerova vláda) 63 435 € 4 236 € Štefan Holý podpredseda vlády (Hegerova vláda) 57 442 € 0 € Juraj Blanár minister zahraničných vecí (Ficova vláda) 55 633 € 0 € Peter Kmec podpredseda vlády (Ficova vláda) 54 774 € 0 € Boris Susko minister spravodlivosti (Ficova vláda) 54 374 € 0 € Denisa Saková ministerka hospodárstva (Ficova vláda) 54 374 € 0 € Tomáš Taraba minister životného prostredia (Ficova vláda) 53 852 € 0 € Ladislav Kamenický minister financií (Ficova vláda) 53 072 € 0 € Veronika Remišová ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (Hegerova vláda) 52 786 € 0 €

Ak by sme sa pozreli len na príjem z verejnej funkcie, oveľa viac sa v rámci prvej desiatky darilo ministrom vo Ficovej vláde, aj keď boli v roku 2023 pri moci zhruba dva mesiace, teda najkratšie zo všetkých troch vlád. Väčšina z nich však v predchádzajúcej vláde sedela aj v poslaneckých laviciach. Na prvých troch priečkach sa však umiestnili ministri z predchádzajúcich dvoch vláda.

Takmer 77-tisíc zarobila Soňa Gáborčáková ako ministerka práce. Okrem tejto funkcie predtým pôsobila v rezorte pod vedením Milana Krajniaka ako štátna tajomníčka a aj ako mestská poslankyňa v Starej Ľubovni, kde vlastní aj byt. Okrem toho má víkendový dom v Matysovej, rodinný dom a záhrady v Starej Ľubovni a vlastní aj trávnaté porasty v Malom Sulíne. V súpise majetku nechýbajú ani dve autá a jedna hypotéka. Druhým najziskovejším bol minister školstva Ján Horecký, ktorý v Hegerovej vláde na poste nahradil Branislava Gröhlinga. Horecký pôsobí aj na súkromnom gymnáziu v Bratislave. So zárobkom viac ako 63-tisíc vlastní v Karlovej Vsi byt, zariadenie domu, má dve hypotéky, pôžičku a auto.

Šimkovičová ani Šaško nevlastnia nič, Takáč má majetky ako zemepán

Príjmy ostatných ministrov síce nepatria k tým „naj“, no za svoje majetky sa hanbiť nemusia. Pomerne rozsiahle majetky má z Ficových ministrov šéf pôdohospodárstva Richard Takáč, ktorý by podľa súpisu mohol byť podobne ako poslanec Rudolf Huliak – zemepán. Vlastní tri lesné pozemky, niekoľko trávnych porastov, zastavaných plôch a nádvorí, záhrad a veľké množstvo ornej pôdy v Opatovciach nad Nitrou.

Čítajte viac Vláda si zvýšila platy. Ministri si násobne prilepšia, Fico zarobí vyše 11-tisíc mesačne

V Bojniciach má nebytový priestor, dva pozemky a apartmán. Okrem toho má pozemok a dve garáže v Prievidzi a ďalší apartmán v Kľačne. V roku 2023 si vzal dve hypotéky a spotrebný úver, vlastní auto, hodiny, šperky či umelecké diela zberateľskej hodnoty. Apartmánom v Tatranskej Lomnici sa pýši aj exšéf hospodárstva Karel Hirman, no nevlastní ho, od roku 2015 ho má v trvalom užívaní.

Dlhý zoznam v má v majetkovom priznaní aj bývalý minister obrany Hegerovej vlády Jaroslav Naď. Ide o rodinný dom v Hrubej Borši, byt v Rimavskej Sobote, rozostavaný byt v Banskej Štiavnici, dom v Krajnom so záhradou a pozemkami a niekoľko trávnatých porastov, ornej pôdy a lesných pozemkov v Kostolnom. Ministrovanie mu vynieslo takmer 40-tisíc eur.

Z radov svojich vládnych kolegov vyčnieva ministerka kultúry Martina Šimkovičová, ktorá sa ešte do mája 2024 sporadicky objavovala v TV Slovan. Počas pandémie prostredníctvom nej spolu so splnomocnencom vlády Petrom Kotlárom šírili dezinformácie. V decembri však museli televíziu premenovať – po novom išlo o reláciu „Peter a Martina“. V majetkovom priznaní má ešte stále uvedenú ako vedľajšiu činnosť účinkovanie v TV Slovan. Činnosť v nej však musela ukončiť, keďže podnikateľskou činnosťou porušovala ústavný zákon. Kotlár ukončil ich program v máji tohto roka.

Šimkovičová sa presťahovala: Vyštvali ste ma z Kittsee Video Zdroj: ta3

Šimkovičová zarobila podľa majetkového priznania v minulom roku zhruba 20-tisíc eur, z čoho necelých 14-tisíc tvoril príjem z verejnej funkcie. Rok predtým pritom mala nulové príjmy. Ministerka, ktorá presadzuje „všetko slovenské“ a má silne vlastenecké cítenie, čomu prispôsobuje riadenie rezortu, bývala viac ako desať rokov v Rakúsku, z toho posledné štyri roky v dome v rakúskom Kittsee, ktorý kúpila za 250-tisíc eur.

V majetkovom priznaní ho však nemala uvedený v roku 2022 a ani rok na to. Aj keď mala nárok na trvalý pobyt v Rakúsku, zo zákona však musí mať, ak kandiduje do NR SR, trvalý pobyt na Slovensku. Tento rok sa presťahovala na „utajené miesto“ na Slovensku a ako dôvod uviedla mediálny lynč. Podľa priznania však okrem auta nevlastní nič. Podobne je na tom aj jej kolega a minister zdravotníctva Kamil Šaško.

Uviedol len obchodný podiel v eseročke, americkú hypotéku a bezúčelový úver. Ministrom sa stal až tento rok, ten minulý bol členom Národného jadrového fondu a spoločnosti Natinal development fundi a. s. Medzi „nič nevlastniacich“ patrí aj úradnícky exminister financií Michal Horváth. Podľa priznania vlastní len budovu pre šport a rekreačné účely v Záhorskej Bystrici, vklady v bankách, cenné papiere, dôchodkové sporenie a spotrebný úver. V roku 2023 zarobil niečo vyše 37-tisíc eur len z verejnej funkcie.

Rozsiahle majetky a byty či domy v zahraničí

Jedným z tých „menej zarábajúcich“ je aj minister obrany Robert Kaliňák, ktorý sa do politiky nakoniec vrátil. S príjmom necelých 19-tisíc eur platí dva byty v bratislavskom Starom Meste s garážou a rekreačnú chatu. Okrem toho uviedol ako vlastníctvo cenné papiere, obchodné podiely. Nie je žiadnym tajomstvom ani to, že má v láske svoje štyri motorky a šesť áut. V kolónke príjmy mimo verejnej funkcie však svieti nula a to napriek tomu, že pôsobil ako advokát, ktorý na viacerých pojednávaniach „hájil dobré meno Smeru“.

Foto: Ivan Majerský Tomáš Taraba Tomáš Taraba

Bol v tíme obhajoby Norberta Bödöra v kauze Dobytkár, obhajoval aj bývalého štátneho tajomníka ministerstva financií Radka Kuruca v kauze Mýtnik, ktorá sa týka oligarchu Jozefa Brhela. Zastupoval aj oligarchu Miroslava Výboha. Jeho firma Kallan Legal dosiahla aj vďaka týmto kontraktom minulý rok tržby 1,6 milióna eur a zisk takmer 620-tisíc eur.

Zaujímavé majetky má s príjmom necelých 14-tisíc aj minister dopravy Jozef Ráž, ktorý okrem chaty, pozemku a vinice na Devíne vlastní aj trafostanicu v Petržalke, dva motocykle, má obchodné podiely eseročkach či akcie. Nehnuteľnosť síce užíva, no ani jednu nevlastní. Od roku 2020 má prechodný pobyt v apartmáne v Petržalke a trvalý pobyt má zapísaný na chate v Devíne.

Za svoje majetky sa nemusí hanbiť ani šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nom. SNS). Za rok 2023 si na účet pripísal takmer 54-tisíc (o 15-tisíc viac ako v predchádzajúcom roku), ktorými financuje niekoľko nehnuteľností a to nielen na Slovensku. V Pezinku vlastní dom, pozemok so stavbou a vinicu, v bratislavskom Starom Meste má byt s garážou, ďalej vlastní pozemok vo Voderadoch, ornú pôdu vo Vištuku, vinicu v Limbachu aj v Modre. Nechýba však ani dvojpodlažný dom so záhradou v kanadskom Montreale blízko jazera, ktorý slúži na „rodinné účely“. V zozname jeho majetku nechýbajú ani tri autá, traktor s príslušenstvom a nákladné vozidlo. Taraba má podiel v troch spoločnostiach, dva účty, hotovosť, akcie na burze a dve hypotéky.

Heger: Stálo to za to, novej vláde prajem pevné nervy Video Zdroj: TASR

Za hranicami majú majetky aj ďalší ministri. Bývalá ministerka investícií Veronika Remišová vlastní okrem troch bytov v Starom Meste a Devínskej Novej Vsi aj rekreačnú chatu a pozemky v Pribyline a rodinný dom s vedľajšou stavbou a pozemkami v rakúskom Kittsee. Má dve autá, akcie, podielové fondy aj podiel vo firme. V minulom roku si na účet pripísala len z verejnej funkcie takmer 53-tisíc.

V zahraničí má svoju nehnuteľnosť aj bývalý podpredseda vlády Štefan Holý (zárobok takmer 58-tisíc eur). Dom v anglickom Buckinghamshire má však len prenajatý a slúži na rodinné účely. Bývalá ministerka kultúry Silvia Hroncová, ktorá zarobila len z verejnej funkcie necelých 37-tisíc a podľa majetkového priznania nikde inde nepôsobila, vlastní apartmán vo francúzskom Cannes a byt na Vinohradoch v Prahe. Okrem toho má byt a pozemok v Ružinove a rodinný dom s pozemkami na bratislavských Vinohradoch. Má podiely v troch eseročkach a finančné úspory.

Rodinný dom v Dánsku má zas Ódorov exminister životného prostredia Michal Chrenko. Na Slovensku vlastní dve nehnuteľnosti – rodinný dom v Rusovciach a byt v Petržalke, má dve hypotéky a nemá auto. Troch veteránov (Ford (1965), Tatra (1968) a Aero (1934)) má na konte exminister dopravy Andrej Doležal.