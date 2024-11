Šutaj Eštok chce zvoliť šéfa NR SR do konca roka: Nad požiadavkou SNS sa pousmejem, Danko nech si spraví poriadok

Nominantom Hlasu stále ostáva minister investícií Richard Raši, no ak si to bude vyžadovať dohoda, vedia si na tomto poste predstaviť aj Šutaja Eštoka. Ten vyzval lídra SNS Andreja Danka, aby si „s kandidátmi za SNS urobil poriadok“.

Šéfa parlamentu chce Šutaj Eštok zvoliť do konca roka

Líder Hlasu bude požadovať, aby sa na ďalšej schôdzi, ktorá sa začína v novembri, predseda parlamentu zvolil. „Myslím si, že je to domáca úloha tejto vládnej koalície. Máme tam ešte množstvo personálnych volieb, ktoré sme presúvali a je na čase, aby do konca roka aj voľba členov Rady STVR, ale aj voľba predsedu parlamentu boli vyriešené do konca roka. Budeme robiť všetko pre to, aby sme koaličných partnerov, presvedčili k vzájomnej dohode,“ povedal Šutaj Eštok.

Minister práce Erik Tomáš v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 uviedol, že Hlas bude chcieť personálne otázky riešiť v jednom balíku na koaličnej rade. Nevylúčil ani spojené hlasovanie. „Ak sa s nami chce niekto rozprávať o voľbe členov Rady STVR, chceme aj my definitívne rozprávať o podpore pre nášho kandidáta na post predsedu parlamentu,“ hovoril minister. Koaličné strany tento týždeň opäť odložili voľbu členov Rady STVR na ďalšiu schôdzu parlamentu, ktorá sa začne 26. novembra. Hlas podľa Erika Tomáša bude trvať na nominácii Daniela Krajcera a Igora Galla. Tieto mená sú pre SNS problémom.

V súvislosti s voľbou predsedu parlamentu sa skloňuje viacero požiadaviek. Hlas trvá naďalej na tom, že v koaličnej zmluve je všetko jasne napísané. Prvou voľbou pre Hlas ostáva stále Raši. „Ak by bolo priechodnejšie meno Matúš Šutaj Eštok, vieme si to predstaviť,“ uviedol. Šutaj Eštok nekomentoval, či by takúto nomináciu prijal. Poslanec za SNS Roman Michelko v parlamente pred niekoľkými dňami uviedol, že SNS by ho na poste šéfa NR SR podporila, ak by sa Hlas vzdal ministerstva vnútra v prospech Dankovej strany, ktorá by tak so siedmimi poslancami mala štyri rezorty.

„Dovoľte mi, aby som sa pri tomto iba pousmial a odkázal všetkých na platnú koaličnú zmluvu, ktorá rešpektuje výsledky parlamentných volieb. Už keby sme chceli byť takí veľmi striktní, treba sa pozrieť aj na rozdelenie politických síl. Ja ako predseda Hlasu viem garantovať stabilný 27-členný klub, ktorý je pripravený podporiť kandidáta Hlasu za predsedu parlamentu a rovnako je pripravený voliť aj členov Rady STVR aj ďalšie personálne otázky, ktoré v parlamente sú,“ komentoval Šutaj Eštok.

„Samozrejme, že nie. Pán Michelko by si mal vziať okuliare a prečítať si koaličnú zmluvu,“ reagoval minister Tomáš na margo požiadavky SNS. Minister Tomáš nesúhlasí s tvrdením Roberta Fica, že voľba má prebehnúť, až keď sa koaličné strany dohodnú. Dohoda podľa neho je v koaličnej zmluve a post patrí Hlasu. „Pomery v SNS sa zmenili, oslabila, má už len sedem poslancov,“ dodal minister. Fico uviedol, že predsedom parlamentu bude osoba, na ktorej sa zhodnú všetci traja koaliční lídri.

Šimečka: Fico sa sústredí len na vlastnú pomstu

Pozícia predsedu parlamentu je neobsadená už takmer osem mesiacov, odkedy bol vtedajší predseda NR SR líder Hlasu Peter Pellegrini zvolený za prezidenta. NR SR odvtedy vedie jej podpredseda poverený jej riadením Peter Žiga (Hlas). O pozíciu predsedu parlamentu opakovane prejavil záujem predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko. Dnes už podľa Fica jeho meno na stole nie je, lebo na jeho mene dohoda nebola, aj keď ho preferoval sám premiér.

Podľa lídra Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka je neschopnosť zvoliť predsedu NR SR pohŕdanie ústavou. „Sme banánová republika, že to musí robiť v zastúpení poverený podpredseda už x mesiacov. Nevedia zvoliť ani členov rady v STVR, hoci oni sami iniciatívne zrušili RTVS, ale novú inštitúciu nevedia ani sfunkčniť. To je chaos Roberta Fica, chaos tejto koalície,“ povedal.

„Či si to chcú spojiť, alebo akokoľvek urobiť, ja iba vidím, že sa to prekladá zo schôdze na schôdzu. Nevedia nájsť dohodu a to je podľa mňa to, čo ľudia nechcú vidieť. Voliči nechcú znova vidieť tento chaos, hádky o fleky. Ja si myslím, že toho mali dosť v tej minulej vláde. Keď to táto partia nevie dať dokopy, nevedia si zvoliť predsedu NR SR tak môžu zahlasovať za opozičného kandidáta Františka Mikloška, ktorého všetci podporujeme v opozícii a ktorý má dnes viac hlasov,“ dodal.

Huliak: Je to veci medzi Ficovej koalície a Národnej koalície

Čo sa týka predsedu Národnej koalície Rudolfa Huliaka, Šutaj Eštok oceňuje, že podporuje koalíciu, no súhlasí s vyjadrením premiéra Fica, že spor medzi SNS a Huliakom je vecou Andreja Danka. „Z môjho pohľadu zodpovednosť za vyriešenie tejto politickej situácie je na našom koaličnom partnerovi strane SNS a pánovi Dankovi, aby tak, ako pán Huliak prišiel na kandidátke SNS, aby vedel pán Danko garantovať zaňho tú stabilitu v rámci súčasnej 79,“ uviedol líder Hlasu.

Líder Hlasu zároveň vyzval Danka, aby si „urobil poriadok s kandidátmi za SNS“. „Vystríham politikov, ako je Rudolf Huliak, aby sa takto nesprávali. Matovič so Sulíkom si takto vytancovali cestu k predčasným voľbám,“ povedal v ta3. Ak by Huliak požadoval pre svoju stranu ministerstvo, boli by v Hlase za? „Pán Huliak je, nechcem povedať, témou, ktorú si musí vyriešiť pán Danko a SNS,“ reagoval Šutaj Eštok na otázku Pravdy.

Podľa lídra PS chce Huliak koaličných partnerov vydierať aj naďalej. „Rudolf Huliak chce zjavne žiadať nejakú trafiku, nejaké ministerstvo alebo niečo iné, čím ho uplatia. Je to pokračovanie chaosu v slovenskej politike. Je to Ficov zlepenec a ja nerozumiem, ako je možné, že predseda vlády od toho dáva ruky preč. Akoby ho nezaujímala stabilita jeho vlastnej koalície, ale už iba jeho vlastná pomsta,“ uviedol Šimečka.

Premiér Fico v sobotu uviedol, že o žiadnej požiadavke Huliaka, ktorý prejavil záujem o rezort životného postredia, nevie a poslanec podľa neho nič nechce. „Slovensko nie je Huliakovo, Slovensko je Slovensko,“ hovoril premiér. Huliak zvolal na sobotu podvečer snem Národnej koalície do Očovej a odmietol tam Ficove slová, že spory si má vyriešiť SNS. „Toto už dávno nie je vec medzi koalíciou a Andrejom Dankom, ale vec medzi troma poslancami Národnej koalície a koalíciou vlády Roberta Fica,“ povedal pre Aktuality.

Huliak ani na sneme v Očovej jasne nepovedal, čo žiadajú od koalície za to, že budú hlasovať s vládou. Poslanec predtým v parlamente označil požiadavku SNS, že chcú ministerstvo vnútra, za vydieranie. K dohode s lídrom SNS podľa neho zatiaľ nedošlo a preto považuje práve Danka za hlavnú príčinu rozvratu koalície. SNS v skoršom vyhlásení uviedla, že hrubé verejné vystupovanie a arogantné správanie poslanca Huliaka ubližuje národnej politike. „Vulgarizmy, hrubosť, arogancia a vydieranie vždy ubližovali národnej politike, oslabovali národné sily a spôsobili v histórii Slovenska vznik Dzurindovej alebo Matovičovej vlády,“ uviedla SNS s tým, že národniari si splnili všetky záväzky voči každému, kto kandidoval na ich kandidátnej listine.

Dankova strana verí, že Huliak prestane rozbíjať koalíciu a uvedomí si svoju politickú zodpovednosť. Predseda Národnej koalície hovoril o tom, že po odchode z klubu vyhadzoval Taraba a Danko ich nominantov z ministerstiev a dokonca zašiel aj do osobnej roviny, keď poukázal na to, že líder SNS má podľa neho problém s alkoholom.