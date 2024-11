Zmena politického systému? Líder Hlasu súhlasí. Prezident Pellegrini to považuje za Ficov výkrik: Mal by sa venovať vážnym témam

Premiér Robert Fico (Smer) cez víkend uviedol, že chce navrhnúť zmenu politického systému. Kvórum pre vstup do Národnej rady SR (NR SR) by sa zvýšilo na sedem percent, počet strán v parlamente by tak bol nižší a zvýšiť by sa mohla aj kaucia pre strany. Líder Hlasu Matúš Šutaj Eštok s takýmto návrhom súhlasí. Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka to považuje za nebezpečné.

Na Slovensku by mala podľa predsedu vlády nastať zmena politického systému. Premiér o téme plánuje hovoriť s koaličnými partnermi. Musela by na nej byť širšia zhoda. „Tento politický systém má 100 strán, tu treba naozaj urobiť nejaké zásahy do politického systému,“ myslí si.

Zmenu politického systému si líder Hlasu vie predstaviť

Vedel by si predstaviť zvýšenie volebného kvóra na sedem percent či zvýšenie kaucie na pol milióna eur. „Tie kroky sú všelijaké, ale to je vec, kde musí byť dohoda s ostatnými. Teraz hovorím o budúcnosti, ja vôbec nehovorím o zmenách pre toto obdobie,“ povedal. Aktuálny politický systém podľa neho škodí krajine.

„Vítam, že pán premiér otvoril túto tému. My sme ju otvorili pred niekoľkými týždňami, kedy sme jasne povedali, že chceme túto tému v budúcom roku otvoriť. Skôr chceme vrátiť moc ľuďom do regiónov, aby sme aj ten prežitok z čias Mečiara, ktorý zabetónoval Igor Matovič do ústavy, zmenili. Aby si ľudia v regiónoch vedeli voliť svojich reprezentantov a aby sme nemali tretinu poslancov iba z hlavného mesta,“ reagoval Šutaj Eštok.

Čo sa týka zvyšovania kvóra či ďalších detailov, je to podľa lídra Hlasu ešte na debatu. „Treba o tom ešte diskutovať a netreba robiť tieto zmeny iba od stola. Keď sme boli v regiónoch, tak nám vyšlo, že ľudia chcú zmeniť systém, aby si mohli voliť svojich zástupcov O kvórach a podobných veciach by sa mali rozprávať skôr odborníci,“ myslí si. Zopakoval, že Hlas príde budúci rok s návrhom na zmenu volebného systému a Šutaj Eštok si vie predstaviť aj zmenu výšky kaucie, no zrejme nie na pol milióna, ako povedal premiér Fico.

„Treba byť možno trošku realistický. Beriem to ako návrhy, ale bavme sa o nich. Za Hlas budeme presadzovať, aby sa moc vrátila späť do regiónov. To bude naša požiadavka,“ povedal. Okrem toho chce prísť aj s návrhom na znižovanie finančného príspevku zvoleným politickým stranám a tie strany, ktoré nezískajú päť percent, by podľa neho nemali dostať žiadne peniaze. Aktuálne získajú príspevok od štátu všetky strany, ktoré vo voľbách získali viac ako tri percentá hlasov.

Prezident odporúča Ficovi sústrediť pozornosť na závažnejšie problémy

Prezident SR Peter Pellegrini by odporúčal premiérovi Ficovi, aby svoju pozornosť sústredil opäť na riešenie problémov, ktorým čelí Slovensko i celá Európa. Nemyslí si, že treba otvárať témy, ktoré majú odkláňať pozornosť od závažnejších problémov. Prezident tak v nedeľu reagoval na víkendové vyjadrenie premiéra o zmene politického systému a úvahách o zvyšovaní kvóra na vstup politickej strany do parlamentu.

„Odporúčal by som premiérovi, aby opäť sústredil pozornosť viac na riešenie reálnych problémov, ktorým táto krajina, ale aj Európa čelí. Možno potom, keď budeme mať menej týchto problémov, sa začať zaoberať nejakým zvýšením kvóra pre politické strany do parlamentu,“ skonštatoval Pellegrini. Predmetné vyjadrenia považuje len za „výkrik“ premiéra, ktorý verí, že nebude v najbližších týždňoch či mesiacoch predmetom politických diskusií. Je presvedčený, že netreba otvárať témy, ktoré majú odkláňať pozornosť občanov od tých závažnejších, ktoré táto krajina má. Za správnu cestu nepovažuje ani to, že by sa hranica posúvala hneď na sedem percent. Pripomenul, že k tomu má čo povedať koalícia aj opozícia.

Foto: SITA/AP, Ted Shaffrey Peter Pellegrini Prezident Peter Pellegrini

„Nemyslím si, že je to otázka krátkej doby,“ poznamenal Pellegrini. Súhlasí však, že by bolo potrebné urobiť pri politických stranách poriadok, aj s tým, že je registrovaných veľké množstvo. Potrebu zmeny však skôr vníma v tom, čo všetko by mala spĺňať strana na to, aby zostala zapísaná v registri. V politickom demokratickom systéme by mali podľa prezidenta fungovať len také strany, ktorú sú riadne organizované. Aby sa podľa neho nestávala z volieb sranda, aby sa strany nekupovali, prípadne aby sa nestalo, že niekto nazve stranu humorným menom. „To stojí za veľkú debatu,“ odkázal Pellegrini.

Predseda vlády SR Robert Fico v diskusnej relácii Sobotné dialógy v STVR okrem iného vyhlásil, že politický systém na Slovensku by sa mal zmeniť. Do úvahy podľa neho prichádza zvýšenie kvóra na vstup politickej strany do parlamentu či zvýšenie poplatku za vstup do volieb, napríklad na pol milióna eur. O téme sa plánuje rozprávať s koaličnými partnermi.

Šimečka: Je to nebezpečné

Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka považuje zmenu systému za nebezpečnú. „Špeciálne, ak to hovorí predseda vlády Robert Fico, lebo jeho motiváciou je zabetónovať sa pri moci,“ uviedol. „Príde mi to, akoby predseda vlády bol odtrhnutý od reality života na Slovensku, kde nám kolabuje zdravotníctvo. Všetko bude drahšie od budúceho roka, máme takmer milión ľudí, ktorí sa prepadajú do chudoby, najzraniteľnejšie skupiny sú naozaj na pokraji a špeciálne s tou konsolidáciou, odborové zväzy hovoria o štrajkoch a premiér teraz bude fantazírovať o nejakom volebnom systéme a o zásahu do politického systému. Mne to príde nedôstojné,“ dodal Šimečka.

O zmene volebného systému hovoril ešte Peter Pellegrini v pozícii lídra Hlasu. Na tohtoročnom sneme Šutaj Eštok zopakoval, že budúci rok prídu s návrhom. So zmenou súhlasí KDH, no koaličný partner SNS je proti. Detaily návrhu zatiaľ nikto nepozná. V statuse na sociálnej sieti však pred niekoľkými mesiacmi Šutaj Eštok navrhol, že by 75 poslancov mohlo byť volených tak, ako doteraz a druhá polovica v jednomandátových okresoch.