Korčok vstupuje do Progresívneho Slovenska. Cieľom je o tri roky poraziť Smer a zostaviť vládu, avizuje Šimečka

Do opozičného hnutia Progresívne Slovensko vstupuje exminister zahraničných vecí a neúspešný prezidentský kandidát Ivan Korčok. Informovali o tom Korčok spolu s lídrom hnutia Michalom Šimečkom a ďalšími členmi PS na pondelkovej tlačovej konferencii. Cieľom progresívcov je poraziť stranu Smer v najbližších voľbách.

Šimečka na pondelkovej tlačovej konferencii pripomenul Korčokove skúsenosti v diplomacii či v politike, i viac než dva milióny hlasov v aprílových prezidentských voľbách. „Som veľmi hrdý, že dnes môžem ohlásiť vstup Ivana Korčoka do politického hnutia Progresívne Slovensko," uviedol. Korčoka podľa neho s PS spája i vízia moderného, európskeho Slovenska a aj politický štýl, ktorý sa vyznačuje slušnosťou, odbornosťou a ochotou spolupracovať.

„Cieľom je o tri roky poraziť Smer, poraziť Roberta Fica a zostaviť vládu," avizoval šéf progresívcov. Chce osloviť aj voličov súčasnej koalície, ktorá je ale sklamaná z vládnutia Roberta Fica. „Chceme osloviť voličov od Bratislavy, cez Novohrad až po Spiš," uviedol Šimečka.

Zahraničný politika i kontakt s občanmi

Bývalý šéf diplomacie Korčok sa v PS bude venovať programovým otázkam a strategickému smerovaniu strany smerom k parlamentným voľbám. Bude tiež zastrešovať oblasť zahraničnej a európskej politiky. „Neoddeliteľnou súčasťou toho bude aj môj osobný a intenzívny kontakt s občanmi po celom Slovensku. Budem ich počúvať a rozprávať sa s nimi. To je zmysel politiky. Dnes to platí ešte o niečo viac, pretože vláda sa nezaoberá problémami krajiny, ale len sama sebou. Zároveň budem mať na starosti zahraničnú politiku, kde zúročím svoje 30-ročné skúsenosti z diplomacie," uviedol Korčok.

Hlavnou agendou Ivana Korčoka bude príprava volebného programu do parlamentných volieb v roku 2027. Bude sa venovať aj kontaktu s voličmi a plánuje cestovať po Slovensku a stretávať sa s ľuďmi. „Ešte horšie a zložitejšie, ako pokračovať v politike a vstúpiť do PS, by bolo nečinne založiť si ruky a len sa prizerať úpadku Slovenska,“ povedal Korčok. Podľa vlastných slov mal aj ľahšie cesty, po ktorých sa mohol vydať.

O Korčokovej politickej budúcnosti sa totiž špekulovalo od apríla, keď v druhom kole prezidentských volieb neuspel v súboji so súčasným prezidentom Petrom Pellegrinim. Počas leta s ním komunikovala aj strana SaS a spomínalo sa aj jeho spojenie s opozičnými Demokratmi. Sám Korčok začiatkom augusta oznámil, že plánuje zostať v politike. V pondelok uviedol, že podporu, ktorú dostal v prezidentských voľbách, sa rozhodol vrátiť naspäť občanom.

„Nebolo by v poriadku, aby som si tých 1,2 milióna hlasov nechal pre seba a odišiel s nimi do dôchodku. S Michalom Šimečkom máme rovnaké hodnoty. Rovnako máme spoločný aj cieľ a aj víziu. Mal som mnoho ďalších možností, ako naložiť s mojim politickým kapitálom. Ale jedinou cestou je podporiť subjekt, ktorý môže byť protikladom alebo silou voči strane, ktorá tu je 20 rokov a štyrikrát postavila premiéra," povedal neúspešný prezidentský kandidát.

Služba Slovenskej republike

Pre P. S. sa podľa svojich slov rozhodol aj pre spoločné hodnoty – demokraciu, právny štát, rovnosť pred zákonom, postavenie Slovenska vo svete. „O tieto hodnoty treba zas a znovu zabojovať,“ povedal. „Okrem spoločných hodnôt máme aj spoločný cieľ – modernú, európsku krajinu, do ktorej sa ľudia budú vracať, nie z nej utekať," uviedol Korčok. Chce tiež vyslať signál, že spolupráca rôznych názorov a voličov – stredových, konzervatívnejších, liberálnejších – je možná.Korčok ako jeden z dôvodov pre svoje rozhodnutie zostať v politike uviedol službu Slovenskej republike a jej občanom. O to sa podľa svojich slov snažil od začiatku svojho pôsobenia v diplomacii či politike. Pôsobil ako veľvyslanec SR v Nemecku (2005 – 2009) a Spojených štátoch (2018 – 2020). V rokoch 2020 – 2022 bol ako nominant strany Sloboda a Solidarita (SaS) ministrom zahraničných vecí vo vláde Igora Matoviča, neskôr Eduarda Hegera. Svoje rozhodnutie kandidovať na post prezidenta oznámil v auguste 2023 ako nezávislý kandidát. Podporu mu vyjadrila strana SaS.

Bývalý diplomat prvé kolo volieb vyhral so ziskom 42,51 % hlasov (958 393 hlasov). V druhom svoj zisk ešte navýšil na 1 243 709 hlasov, ale na víťazného Petra Pellegriniho (1 409 255 hlasov a 53,12 %) to nestačilo. Pre Korčoka bol jeho volebný zisk veľkým povzbudením aj záväzkom zároveň. Jeho vyše 1,2 milióna hlasov bolo viac ako Zuzana Čaputová získala v roku 2019.

Portál Aktuality už minulý štvrtok informoval, že Korčok sa s PS dohodol na spolupráci. „Príchod Korčoka do PS naznačuje jeho záujem participovať na vysokej politike aj po prezidentských voľbách, v ktorých získal viac než 1,2 milióna hlasov," uviedol portál. Podrobnosti o spolupráci však neboli známe.