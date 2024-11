Pellegrini v Baku diskutoval s Alijevom o bilaterálnych vzťahoch a spolupráci v zbrojárstve

Pellegrini zdôraznil, že Azerbajdžan je kľúčový pre Európsku úniu aj z hľadiska energetickej bezpečnosti. S tamojším prezidentom sa rozprávali o otázke, či od 1. januára potečie na Slovensko plyn cez Ukrajinu.

„Som rád, že prezident Alijev ma ubezpečil, že zo strany Azerbajdžanu sú pripravení nielen menšiu časť dodávok garantovať priamo cez južnú vetvu a cez Bulharsko smerom na Slovensko, ale stále platí aj ich ponuka pomôcť pri tranzite plynu cez Ukrajinu. Samozrejme to závisí od rozhodnutia Ruskej federácie a Ukrajiny,“ povedal Pellegrini a dodal, že Azerbajdžan je pripravený administratívnymi aj technickými prostriedkami zabezpečiť pre SR dostatočné kapacity plynu.

Prezidenti hovorili aj o bilaterálnych vzťahoch, pričom sa zhodli, že na rozvoji vzájomných vzťahov majú obojstranný záujem.

Azerbajdžan je podľa Pellegriniho pre Slovensko zaujímavou krajinou z hľadiska ekonomických príležitostí. Prezident uviedol, že v oblasti ITC sektora začínajú byť slovenské firmy aktívne v Azerbajdžane. Prezidenta Alijeva informoval, že Slovensko na budúci rok otvorí v Baku IT showroom, kde sa vytvorí priestor pre prezentáciu slovenských IT spoločností v Azerbajdžane.

Pellegrini a Alijev diskutovali aj o zbrojárskom priemysle. Azerbajdžan je v oblasti zbrojárskeho priemyslu významným regionálnym lídrom, z čoho môžu profitovať aj slovenské firmy. Prezident SR uviedol, že Slovensko má zámer, aby slovenské a azerbajdžanské spoločnosti vytvorili spoločné podniky.

Témou rozhovoru boli aj otázky klímy a znižovania emisií. Pellegrini sa v Baku zúčastní na okrúhlom stole k energetike, kde bude hovoriť o tom, aká je stratégia Slovenska v oblasti energetiky, a o tom, že Slovensko vidí ako jeden z hlavných pilierov udržateľnosti a znižovania emisií v energetike budovanie ďalších energetických zdrojov pochádzajúcich z jadra.

„Tiež budem hovoriť o zámere Slovenska zapojiť sa do jedinečného výskumného projektu, kde by sme mohli na Slovensku v spolupráci s medzinárodnými partnermi nájsť spôsob niekoľkonásobného využitia jadrového odpadu, čo by nielen pre naše jadrové elektrárne, ale aj pre celý región mohlo znamenať totálne bezpečné prostredie a na desaťročia dopredu by sme mali garantované jadrové palivo bez toho, aby sme ho museli kupovať,“ spresnil prezident SR.

Slovensko si podľa neho plní svoje úlohy a vie, ktorým smerom sa má v oblasti klímy uberať. „Pred nami však stojí definitívna výzva, že ak chceme v tomto smere niečo dosiahnuť, musia byť na palube všetci svetoví hráči. Nestačí, že EÚ bude premiantom a ostatné veľké ekonomiky nielenže klesajú, ale začínajú produkovať ešte viac emisií,“ uzavrel Pellegrini.