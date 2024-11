Zastavenie konania voči Zurianovmu švagrovi odobril prokurátor, bráni sa kritike rezort vnútra

Zastavenie konania voči Branislavovi Tlučákovi, švagrovi riaditeľa policajnej inšpekcie Branislava Zuriana, zo strany inšpekcie bolo odobrené dozorovým prokurátorom. Uviedlo to Ministerstvo vnútra SR v reakcii na kritiku zo strany Nadácie Zastavme korupciu. Podľa nadácie sa totiž tak stalo krátko po tom, čo Zurian nastúpil do funkcie. Tlučák bol následne povýšený.

„Akákoľvek ingerencia riaditeľa Úradu inšpekčnej služby do priebehu vyšetrovania by bola nelegitímna a nezákonná,“ zdôraznil rezort vnútra. Ako ďalej uviedol, podnet, na základe ktorého bolo vedené trestné konanie, bol doručený Úradu inšpekčnej služby v čase, ktorý predchádzal ustanoveniu Branislava Zuriana do funkcie.

„Zvlášť dôležitou je skutočnosť, že pridelenie veci do vyšetrovania bolo realizované vtedajším riaditeľom odboru ochrany a prevencie Richardom Sedlákom. Tiež je potrebné zdôrazniť, že konečné rozhodnutie v predmetnej veci bolo vydané v termíne, keď dosah na riadenie a kontrolu vyšetrovania realizoval zástupca riaditeľa úradu a súčasne riaditeľ útvaru ochrannej služby a prevencie Úradu inšpekčnej služby Juraj Svítok,“ informovalo ministerstvo. Z tohto dôvodu je podľa rezortu absurdné, že by Zurian mohol akýmkoľvek spôsobom vplývať na trestné konanie.

Pokiaľ ide o povýšenie predmetného policajta, riaditeľ Úradu inšpekčnej služby podľa ministerstva vykonáva ustanovujúcu personálnu pôsobnosť výlučne vo vzťahu k policajtom Úradu inšpekčnej služby a nedisponuje kompetenciami prináležiacimi funkcionárom okresných či krajských riaditeľstiev Policajného zboru.

Policajt Branislav Tlučák, ktorý je švagrom šéfa policajnej inšpekcie Branislava Zuriana, čelil trestnému oznámeniu pre marenie spravodlivosti, inšpekcia však prípad zastavila krátko po Zurianovom nástupe do funkcie. Poukázala na to Nadácia Zastavme korupciu, s tým, že policajt údajne prekročil svoje právomoci, aby pomohol obžalovanému. Krátko po rozhodnutí inšpekcie nestíhať ho bol navyše Tlučák podľa nadácie povýšený a stal sa zástupcom riaditeľa odboru kriminálnej polície na okresnom riaditeľstve v Banskej Bystrici, a to bez výberového konania.

„Takéto pochybné rozhodnutia podkopávajú už tak nízku dôveru ľudí v inštitúcie a právny štát. Obrátime sa preto na Generálnu prokuratúru SR, aby preverila postup orgánov činných v trestnom konaní,“ zdôraznila Nadácia Zastavme korupciu.