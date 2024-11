Radič sa za vraždu Valka postaví pred spravodlivosť, súd prijal obžalobu. Pozostalí však nesúhlasia

Prokurátorka, ako aj obhajca obžalovaného Jozefa Radiča dnes uviedli, že nemajú záujem o dohodu o vine a treste. Samotný Radič v tomto prípade trvá na svojej nevine a vo vyjadrení zaslanom súdu žiadal odmietnutie obžaloby. To isté však požadovala aj právna zástupkyňa dcéry zavraždeného advokáta, podľa ktorej by sa vec mala vrátiť do prípravného konania za účelom doplnenia dokazovania. Rovnako ako obhajobe aj jej totiž prekáža predovšetkým vylúčenie spolupáchateľa Jaroslava Klinku na samostatné konanie.

Radič si momentálne odpykáva vo väzení súhrnný trest 16 a pol roka odňatia slobody. Najskôr ho totiž odsúdili za prepad banky a neskôr za usmrtenie komplica Antona Hupku. Obžaloba vo veci vraždy Valka bola na vtedajší Okresný súd Bratislava I podaná ešte v máji 2020. Súd však dlho vo veci nekonal pre vyťaženosť zákonného sudcu.

Druhý obvinený v prípade smrti Valka Jaroslav Klinka uzavrel s prokurátorom dohodu o vine a treste, ktorú začiatkom roka 2020 schválil Okresný súd v Pezinku. Za ozbrojenú lúpež v dome advokáta v Limbachu v okrese Pezinok mu súd uložil trest osem rokov väzenia.

Ernesta Valka zavraždili 9. novembra 2010 v jeho dome v Limbachu. Bývalý predseda Ústavného súdu Českej a Slovenskej federatívnej republiky bol jedným z najvplyvnejších právnikov a venoval sa viacerým citlivým kauzám. O tom, že motívom vraždy bola lúpež a páchateľmi lupiči, ktorých Valko prekvapil, hovoril v minulosti bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak.

Podľa odsúdeného Klinku zastrelil Valka práve jeho komplic Jozef Radič. V procese proti nemu by mal vypovedať ako svedok.