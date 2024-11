Kmec ohlásil priamu vlakovú linku do Kyjeva. Čo o novej vieme? Spoj naráža na problém, hraničnú kontrolu presunú

Ak sa dnes chcete vybrať vlakom do Kyjeva, čaká vás minimálne 19-hodinová cesta v niektorých prípadoch aj s medzizastávkami v Poľsku, Maďarsku alebo v Česku. Po novom má Bratislavu a Kyjev spojiť železničné spojenie, ktoré štát propaguje ako priamu linku. Predstava, že cestujúci nastúpi v Bratislave a vystúpi v Kyjeve, je však ďaleko od reality, pretože to nie je technicky možné.

Viktória absolvovala cestu vlakom na Ukrajinu – odkiaľ pochádza – len nedávno. Prvýkrát od začiatku vojny. Kým sa s rodinou dostali do cieľovej destinácie vystriedali štyri rôzne vlaky. Najskôr sa presunuli zo Šale do Bratislavy, odtiaľ pred polnocou do Košíc. Nočným spojom cestovala s dcérou, vnučkou a mladšími deťmi a na cestu nespomína v dobrom.

Keďže bola z násobne väčšej Ukrajiny zvyknutá na nočné vlaky, ktoré mali len lôžkové vozne, očakávala to isté aj na Slovensku. Na východ prišla ubolená z presedenej noci. Celkový dojem z cesty jej zhoršili aj opití pasažieri. V Košiciach potom čakali asi štyri hodiny, čo na stanici, kde podľa jej slov nenašla žiaden priestor pre matky s deťmi, nebolo jednoduché.

Cesta z Košíc do ukrajinského mesta Čop im s hraničnými kontrolami trvala zhruba tri hodiny. „Bola tam súprava starších vozňov. Vlaky boli plné ľudí, aj z Bratislavy do Košíc, aj potom do Čopu. Tam sme si kúpili lístky do Dnipra a vlakom sme šli ďalších 20 hodín. Bol preplnený, vozne staré, fúkalo z okien,“ opísala ďalej. Cestou späť už cestovali v komfortnejších vozňoch.

Cestujúci by si mohli polepšiť už budúci mesiac, novú linku medzi Bratislavou a Kyjevom spustia 15. decembra. Viktória hovorí, že spojenie by pre ňu a deti bola spása.

Odlišné koľaje

„Tak, ako bolo dohodnuté na úrovni premiérov, bude spustená priama železničná linka medzi Kyjevom a Bratislavou, takže jeden z tých strategických projektov, ktoré sme si predsavzali, aby sme umožnili ukrajinským občanom jednoduchšie cestovať do Európskej únie, sa naplní ešte do konca roka,“ oznámil vicepremiér Peter Kmec (Hlas) minulý týždeň v Košiciach.

Keďže Slovensko využíva štandardný európsky rozchod tratí v šírke 1 435 milimetrov a Ukrajina širokorozchodné koľaje, cestujúci budú musieť predsa len prestupovať. Na východe krajiny je len 99 kilometrov širokorozchodných koľají, ktoré majú rozchod 1520 milimetrov – na trati z Čopu do Čiernej nad Tisou a na trati z Užhorodu do Hanisky pri Košiciach, ktorú vybudovali v 60. rokoch minulého storočia pre dopravu železnej rudy.

Cestujúci nepôjdu teda priamo z Bratislavy do Kyjeva, ale s prestupom v Čope na lôžkový vlak do Kyjeva. V Čiernej nad Tisou vlak zastavovať nebude. „Priame spojenie bez prestupu v Čope nie je technicky možné z dôvodu rozdielnych rozchodov železničných tratí na Slovensku a Ukrajine,“ potvrdila Pravde hovorkyňa Kancelárie vicepremiéra Loretta Pinke.

Dôvod, prečo nebola doteraz šírka koľají zjednotená vychádza podľa riaditeľa Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ondreja Mateja z bezpečnostných dôvodov, aby dopravu osôb a tovarov nebolo možné uskutočniť bez kontroly na stykových miestach takýchto rozdielnych železničných rozchodov. Ukrajina sa totiž nenachádza zatiaľ ani v Európskej únii a nie je ani členom Schengenského priestoru.

Matej sa domnieva, že k zjednoteniu koľají by mohlo dôjsť až vtedy, ak by Ukrajina vstúpila do NATO. Na otázku, aké výhody by z úpravy tratí pre Slovensko vyplynuli, ak by bola na Ukrajine infraštruktúra európskeho typu, Matej uviedol, že žiadne benefity neprevážia obrovské investície do nových tratí.

„Dá sa to riešiť novou technológiou, ktorá umožňuje za jazdy meniť podvozok vlakov, na to však treba investície do miest, kde sa takéto trate stretávajú a do osobných alebo nákladných vlakov, ktoré sú prispôsobené tejto technológie,“ uviedol pre Pravdu.

Podľa Kmeca aj na základe požiadavky ukrajinskej strany hľadali čo najrýchlejšie efektívne riešenie, aby k linke medzi Kyjevom a Košicami pripojili aj Bratislavu. Pripomenul, že existujúce prepojenie cez ukrajinské mesto Čop a Čiernu nad Tisou fungovalo aj v minulosti. „Túto trať sme len oživili,“ vysvetlil.

Otázka prepojenia širokorozchodnej trate medzi Haniskou a Užhorodom podľa neho naráža na viaceré výrazné problémy – finančné aj bezpečnostné. Ich riešenie by si vyžadovalo viac času, a preto ponúkli Ukrajincom, aby v krátkodobom horizonte znovu otvorili pôvodnú existujúcu trať.

Ako bude linka fungovať

Dáta, ktoré by ilustrovali záujem o túto linku podľa Kmeca nemajú. Odkazuje sa na dopyt ukrajinských občanov, ktorí sa chcú dostať do Európskej únie a tiež medzinárodné organizácie, ktoré zase prilietavajú do Košíc a do Kyjeva sa chcú presúvať železnicou. Ukrajina uzavrela svoj vzdušný priestor pred dvomi rokmi, keď ju vojensky napadlo Rusko.

Na Slovensku bude spojenie Bratislavy – Kyjev zabezpečovať Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) a na ukrajinskej Ukrajinské železnice. Vozne budú povinne miestenkové, prvá trieda radená nebude. Reštauračný vozeň bude k dispozícii v expresoch z Bratislavy do Košíc, vo vlakoch Košice – Čop nebude.

Lístky na vlak si ľudia budú môcť kúpiť štandardne v pokladniciach ZSSK a ukrajinského dopravcu a tiež na weboch oboch spoloční. Aká bude cena nie je mesiac do spustenia linky jasné. „O cenách nového spojenia medzi Bratislavou a Kyjevom momentálne prebiehajú intenzívne rokovania medzi ZSSK a ukrajinským dopravcom, preto aktuálne nemáme k dispozícii bližšie informácie,“ uviedla Pinke. S otázkami sa Pravda obrátila aj na ukrajinského železničného dopravcu, do uzávierky sme odpovede nedostali.

„Spojenie medzi Bratislavou a Čopom bude zabezpečené na dennej báze prostredníctvom dvoch priamych vozňov vo vlakoch Ex 617 a Ex 620 na trase Bratislava – Košice. V Košiciach budú tieto vozne preradené na rýchliky smerujúce do Čopu. Ide o dva sedadlové vozne Bpeer s kapacitou 64 miest na jeden vozeň,“ uviedla pre Pravdu hovorkyňa Kancelárie podpredsedu vlády Loretta Pinke (Hlas).

Známe zatiaľ nie je ani to, koľko cesta na Ukrajinu potrvá. Jazda medzi Bratislavou a Čopom bude podľa Pinke trvať zhruba desať hodín, v čom je zarátaný aj časový posun na Ukrajine. Od polovice decembra sa nebude dať dostať na východ Slovenska ani doteraz najrýchlejším IC vlakom, ktorý vedel dopraviť cestujúcich za menej ako päť hodín. Namiesto nich ministerstvo dopravy pod vedením Jozefa Ráža a ZSSK zavádzajú expresy, ktoré budú jazdiť na druhý koniec republiky namiesto súčasných dvoch hodín každú hodinu.

„Cestovný poriadok Ukrajinských železníc, a teda ani vlaku z Čopu do Kyjeva, ešte nemáme k dispozícii, očakávame ho v najbližšej dobe,“ skonštatovala Kmecova hovorkyňa. Kancelária zatiaľ nevedela spresniť ani koľko potrvá prestup, keďže cestovný poriadok Ukrajinských železníc ešte nie je známy. „Očakávame ho v najbližšej dobe,“ pokračovala Pinke.

Hraničné kontroly presunú

Prvý vlak z Bratislavy „do“ Kyjeva, Ex 617, vyštartuje z hlavnej stanice ešte pred poludním o 11:27. Do Košíc dorazí o 16:53. Oba expresy budú zastavovať v tých istých staniciach ako je to v súčasnom grafikone.

„Priame vozne z/do Bratislavy budú viezť vlaky Ex 617 (Bratislava hl. st. 11:27 – Košice 16:53) a Ex 620 (Košice 14:07 – Bratislava hl. st. 19:33). Jeden expres vozne navezie z Bratislavy do Košíc a druhý expres tieto vozne z Košíc odvezie do Bratislavy. Ide teda o jedno spojenie tam a druhé späť,“ spresnil hovorca ZSSK Dominik Drevický.

Hraničná kontrola sa podľa informácií kancelárie vicepremiéra presunie z aktuálneho kontrolného bodu km 0,262 priamo do železničnej stanice Čierna nad Tisou. „Eliminujú sa tak prípadné meškania, ktoré vznikali pri porušení colného zákona, resp. zadržaní a vylúčení problémovej osoby z vlaku. Od nového grafikonu bude prípadné vylúčenie z prepravy prebiehať na stanici Čierna nad Tisou a vlak bude bez meškania pokračovať ďalej,“ dodala hovorkyňa.

Kmecovej kancelárie sme sa pýtali aj na to, či budú pre prebiehajúci vojnový konflikt vo vlakoch prítomné bezpečnostné zložky. „Cestujúcich na Slovensku nebudú sprevádzať bezpečnostné zložky. Čo sa týka ukrajinských vlakov, na túto otázku zodpovedať nevieme. Odporúčame vám obrátiť sa priamo na ukrajinského dopravcu,“ priblížila Pinke.

Kmec pred časom v rozhovore pre Pravdu na otázku či budú vlaky v čase prebiehajúcej vojny bezpečné podotkol, že železničná a cestná doprava sú po uzavretí vzdušného priestoru jediné možné spojenia na Ukrajinu.